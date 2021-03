Galaxy Note: Neues Modell voraussichtlich erst im nächsten Jahr

Auf einem Aktionärstreffen in Seoul sagte DJ Koh, CEO von Samsung, dass das Unternehmen erwägt, dieses Jahr kein Galaxy Note 21 auf den Markt zu bringen. Der Grund dafür wäre die Schwierigkeit, zwei Spitzengeräte in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt zu bringen, was in den letzten beiden Jahren noch keine Herausforderung für das Unternehmen darstellte. Diesen Beitrag werden wir ständig aktualisieren und damit die Entwicklung bis zur finalen Entscheidung Samsungs begleiten.

Die Aussage kommt nicht ganz überraschend, da Samsung bereits sanft angedeutet hatte, dass die Galaxy-Note-Reihe eventuell sogar eingestellt werden könnte. Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen eines der wenigen exklusiven Features der Reihe – die Kompatibilität mit dem S-Pen-Zubehör – mit der Stiftunterstützung im Flaggschiff Galaxy S21 seiner Exklusivität beraubt.

Ein weiteres Modell, das mit dem S-Pen kompatibel sein soll, ist die neue Version des Smartphones mit faltbarem Display – das Galaxy Z Fold 3, das, ebenso wie die Note-Modelle normalerweise, für die zweite Jahreshälfte erwartet wird. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Modell die Funktion des Produktivitäts-Smartphones innerhalb der Produktpalette des südkoreanischen Herstellers übernehmen kann, die aktuell noch die Galaxy-Note-Modelle innehaben.

Galaxy Note 20 Ultra, der letzte Mohikaner? / © NextPit

Ist das Galaxy Note 21 damit bereits gestorben?

Die Note-Serie ist als High-End-Modell in unserem Geschäftsportfolio positioniert. Es könnte eine Belastung sein, zwei Flaggschiff-Modelle in einem Jahr zu enthüllen, so dass es schwierig wird, das Note-Modell im zweiten Halbjahr zu veröffentlichen. Der Zeitpunkt der Markteinführung des Note-Modells kann geändert werden, aber wir bemühen uns, im nächsten Jahr ein Note-Modell zu veröffentlichen.

Mit diesem Statement wird der Samsung-CEO DJ Koh aus dem kürzlich abgehaltenen Treffen mit Investoren in einem Bericht von Bloomberg zitiert. Die "Herausforderung, zwei Flaggschiffe auf den Markt zu bringen" hat Samsung nicht davon abgehalten, genau das in den Jahren 2019 und 2020 zu tun, in denen es das jährliche Update der Note-Reihe mit einem kleinen (oder gar keinem) zeitlichen Abstand zu den Modellen Galaxy Fold bzw. Galaxy Z Fold 2 auf den Markt brachte.

Auf der gleichen Veranstaltung mit Aktionären sprach Koh allerdings auch die aktuelle Prozessorknappheit an – die nicht nur Smartphone-Hersteller, sondern auch CPUs, Grafikkarten, Spielkonsolen und sogar Autos betrifft – was als Argument für die Priorisierung des erwarteten Galaxy Z Fold 3 dienen könnte.

Fans des S-Pen können den Stift mit dem Galaxy S21 Ultra nutzen / © Samsung

Ende in Sicht?

Dennoch: Zur zunehmenden Betonung der Fold-Reihe gesellen sich einige Entscheidungen, die für das Note 20-Modell getroffen wurden – Kunststoff-Rückseite, Bildwiederholrate von 60 Hz bei einem 1.000 Euro teuren Device – und die von meinem Kollegen Antoine in seinem Testbericht zum Galaxy Note 20 angesprochen wurden. Beides zeigt uns wahrlich kein optimistisches Szenario für die Note-Reihe auf.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2020 hatte der Präsident der Mobilfunksparte von Samsung Electronics, TM Roh, bereits durchblicken lassen, dass das Unternehmen daran arbeitet, "die beliebtesten Funktionen der Note-Reihe" auch in andere Smartphones des Unternehmens zu integrieren, was mit der Unterstützung des S-Pen durch das Galaxy S21 dann schließlich auch erfolgte.

Die Note-Familie entpuppte sich nicht nur als Produktivitätswerkzeug – dank der Einbeziehung des S-Pen – sondern stach in Samsungs damaliger Produktpalette auch durch die Verwendung größerer Display als bei der Galaxy-S-Reihe hervor, wodurch das Potenzial für Multitasking hervorgehoben wurde. Mit dem Trend zu immer größeren Smartphone-Displays, befeuert von Samsung selbst, existiert dieser Unterschied praktisch nicht mehr. Zum Vergleich: Das Galaxy S21 Ultra hat ein 6,8-Zoll-Display, das Galaxy Note 20 Ultra dagegen ein minimal größeres 6,9-Zoll-Display.

Wie geht es nun weiter? Ist das schon das Ende der Galaxy Note-Reihe? Glaubt Ihr, dass die Galaxy-Z-Fold-Familie das Note in Samsungs Lineup ersetzen kann, oder liegt es dafür preislich immer noch in zu hohen Sphären? Teilt Eure Meinung mit der NextPit-Community in den Kommentaren.