Samsung Galaxy S21 Ultra im Test: Ein fast perfekter Frühstart

Wie sein Vorgänger bietet das Samsung Galaxy S21 Ultra ein extravagantes Konzentrat des Besten, was es derzeit auf dem Android-Smartphone-Markt gibt. Aber in diesem Jahr hat Samsung mehr Kontrolle über sein Leistungsmonster und bietet somit als erster in diesem Jahr ein raffinierteres Ultra-Premium-Flaggschiff.

Bewertung

Pro ✓ Das gewagte und selbstbewusste Design

✓ Amoled-Display mit WQHD+ & 120 Hz

✓ Exynos 2100 bietet viel Leistung

✓ Das vielseitigste Fotomodul auf dem Markt

✓ Hocheffektiver 10fach-Zoom

✓ Gute Akkulaufzeit

✓ OneUI 3.1 flüssig und funktionsreich Contra ✕ Exynos 2100 nicht leistungsfähiger als Snapdragon 888

✕ Kein Ladegerät enthalten

✕ Kein microSD-Anschluss

✕ Schnellladung nur mit 25 Watt

✕ Der überflüssige S-Pen

✕ Sein Preis

Design: Mutig und zugleich anmutig Das Samsung Galaxy S21 Ultra ist im Vergleich zum Samsung Galaxy S20 Ultra keine Neuerfindung des Rades und nicht einmal ein deutliches Upgrade. In Bezug auf das Design hat Samsung aber unbestreitbar eine sehr enge Kurve genommen. Das erste, was auf den ersten Blick auffällt, ist das riesige Fotomodul auf der Rückseite. Trypophobiker werden es hassen, aber schräge Smartphone-Fetischisten wie ich werden seltsam verführt sein. Die fünf Löcher des Fotomoduls, die vertikal in der linken oberen Ecke angeordnet sind, sind mit einer Aluminiumschicht abgedeckt, anstatt wie sonst üblich mit Glas. Das Fotomodul des Samsung Galaxy S21 Ultra ist alles andere als dezent. / © NextPit Eine matte Beschichtung, die auf dem Gorilla Glass Victus auf der Rückseite liegt, verleiht dem Samsung Galaxy S21 Ultra mit ihrer tiefschwarzen Farbe ein edles, aber seriöses Aussehen verleiht. Imposant, aber nicht auffällig. Das Fotomodul "umhüllt" den Rand des Smartphones und erweckt so den Eindruck, als sei das Gerät aus einem Stück geschnitzt worden. Das Fotomodul steht natürlich ein deutliches Stück hervor, aber es ist leicht zu verstehen, dass Samsung mit dieser Designwahl einen Schwerpunkt setzen wollte. Es ist kein fieser Tumor, den der Hersteller nicht zu verbergen weiß, es ist ein bewusst eingesetztes Schmuckstück. Die matte Glasrückseite des Samsung Galaxy S21 Ultra fühlt sich sehr angenehm an / © NextPit Von vorne betrachtet wirkt das Samsung Galaxy S21 Ultra sofort viel klassischer. Die leicht eingeschnittene Blende wird oben mittig von einer Infinity-O-Stanze durchbohrt. Hinter dem 6,8-Zoll-Bildschirm verbirgt sich der Ultraschall-Fingerabdruckleser, den Samsung sehr gut überarbeitet hat und der deutlich schneller und zuverlässiger ist als bei den Vorgängermodellen (seit dem Galaxy S10). Von vorne betrachtet ist das Samsung Galaxy S21 Ultra weniger extravagant / © NextPit An der Unterseite befindet sich ein Nano-SIM-Dual-Einschub, aber kein microSD-Steckplatz und keine Klinkenbuchse. Die IP68-Zertifizierung ist schon fast offensichtlich und das Samsung Galaxy S21 Ultra ist mit Abmessungen von 75,6 x 165,1 x 8,9 mm und einem Gewicht von 227 Gramm eine komplette Abkehr von der Mode hin zu kompakten Smartphones. Zwischenfazit: Alles in allem war ich von der Radikalität des Designs des Samsung Galaxy S21 Ultra angetan. Ich begrüße den gebogenen Bildschirm und eine Rückseite aus mattem Glas statt aus Kunststoff. Das gigantische Fotomodul wird nicht jedermanns Geschmack sein, aber mir gefällt die gewagte und auffällige Wahl Samsungs. Es ist ein Luxusprodukt und das lässt das Handy raushängen.

Immer noch der beste Amoled-Bildschirm auf dem Markt Das Samsung Galaxy S21 Ultra verfügt über ein großes 6,8-Zoll-WQHD+-Dynamic-Amoled-Display mit einer Auflösung von 3.200 x 1.440, wobei zu beachten ist, dass Samsung das Smartphone standardmäßig auf FHD+ einstellt, der Akkulaufzeit zu liebe. Das Display bietet eine adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, abhängig von der Art der Inhalte, die Ihr auf dem Smartphone anschaut. Dabei kann das Display sowohl auf 10 Hz heruntergehen, wenn Ihr ein eBook lest, oder auch auf bis zu 120 Hz aufdrehen, wenn Ihr Call of Duty: Mobile spielt. Ihr könnt eine konstante Bildwiederholrate von 60 Hz erzwingen, wenn Ihr das wünscht, aber man kann keine konstante Frequenz von 120 Hz erzwingen, wiederum wegen der Akkulaufzeit. Das Samsug Galaxy S21 Ultra kann selbst in WQHD+-Auflösung 120 Hz erreichen. / © NextPit Allerdings ist das Umschalten von einer Bildwiederholrate auf die andere nicht immer sinnvoll: Bei YouTube beispielsweise behält das Smartphone bei HDR-Videos 120 Hz bei, fällt aber bei 30/60-fps-Videos ohne HDR auf 60 Hz oder bei 24-fps-Videos auf 48 Hz ab. Bei Netflix oder Amazon Prime Video macht das S21 Ultra das Gleiche. Das Handy bleibt bei 120 Hz für hochauflösendes HDR-Video, dann bei 60 Hz bei 30 / 60 fps SDR-Videos und 48 Hz für 24 fps SDR-Video. Und seltsamerweise ist auch das Always On Display auf 60 Hz fixiert, während gerade in solchen Szenarien ein Umschalten auf 10 Hz sinnvoll wäre, um Strom zu sparen. Das Display ist zudem gebogen, während das normale Galaxy S21 und Galaxy S21 Plus flache Displays verwenden. Und ich kann diese Entscheidung von Samsung nur begrüßen, egal was die Gegner der Curved-Display-Entwicklung sagen mögen. Zumal der Winkel der Bildschirmränder recht flach ist, was einen recht guten Griff ermöglicht und gleichzeitig falsche Berührungen vermeidet. Allerdings ist es das Display etwas kleiner als das Samsung Galaxy S20 Ultra aus dem letzten Jahr, das eine Diagonale von 6,9 Zoll hatte. Der Bildschirm des Samsung Galaxy S21 Ultra bietet eine maximale Helligkeit von 1500 nits ... in der Theorie / © NextPit Der Bildschirm des Samsung Galaxy S21 Ultra soll der hellste auf dem Markt sein, mit einer maximalen Helligkeit von 1500 nits! Aber macht Euch keine Hoffnungen, denn dieser Wert wird nur bei der Wiedergabe von HDR-Videoinhalten erreicht und funktioniert nicht über die gesamte Fläche des Displays. Die Farbwiedergabe wird wie bei Samsung mit dem üblichen natürlichen oder lebendigen Ansatz gehandhabt. Der Vivid-Modus bietet einen Schieberegler mit 5 Positionen von den kühlsten bis zu den wärmsten Tönen. Die Standard-Mitte des Schiebereglers bietet meiner Meinung nach die genaueste Farbeinstellung. Aber das ist eine Einschätzung mit bloßem Auge, da ich keine Messwerkzeuge oder Software habe. Die adaptive Bildwiederholrate ist nicht immer relevant / © NextPit Neu in diesem Jahr ist der Modus "Eye Comfort Shield". Dies ist eine neue Funktion, die einen Blaulichtfilter bereitstellt, mit dem man die Displayfarbe je nach Tageszeit anpassen kann oder ein vordefiniertes Intervall zu wählen, um die Intensität des blauen Lichts zu begrenzen, das vom Bildschirm des Samsung Galaxy S21 Ultra abgegeben wird. Der Bildschirm des Samsung Galaxy S21 Ultra ist sehr hell, will aber auch nicht die Augen verbrennen / © NextPit Ohne große Überraschung, aber nicht ohne Lob, liefert Samsung wieder einmal einen erhabenen Amoled-Bildschirm. Call of Duty Mobile mit der Grafik auf Maximum und dem Bildschirm in WQHD+ bei 120 Hz zu spielen, macht einfach Spaß (ja, auch wenn das Spiel mit einer Framerate von 60 fps geblockt wird).

Das S-Pen S-Uper Gadget Das Galaxy S21 Ultra verfügt über eine Wacom-Schicht auf dem Bildschirm und unterstützt Wacom-kompatible Stifte von Drittanbietern, einschließlich aller S-Pens. Samsung hat exklusiv für das Galaxy S21 Ultra einen neuen S-Pen auf den Markt gebracht, der größer ist als bei der Note-Serie und eher wie ein normaler Stift aussieht. Dieser S-Pen der "nächsten Generation" ist im Vergleich zum S-Pen des Samsung Galaxy Note 20 nichts Neues und verzichtet sogar auf Bluetooth-Funktionen wie die Air Gestures. Ihr müsst auf den S-Pen Pro warten, um diesen Vorteil zu nutzen. Da ich den neuen S-Pen für diesen Test nicht erhalten habe, habe ich den S-Pen des Samsung Galaxy Note 20 Ultra verwendet, der bis auf das Design und den Formfaktor völlig identisch ist. Meinen vollständigen Testbericht findet Ihr in diesem Artikel, aber für das erste Galaxy-S-Smartphone, das einen Stylus unterstützt, hätte Samsung es besser machen können. Aufgrund seiner massiven Bauweise und des fehlenden dedizierten Steckplatzes wäre es unmöglich, den neuen S-Pen ohne das spezielle Gehäuse in Ihr Samsung Galaxy S21 Ultra einzubauen / © Samsung Der neue S-Pen, der nur mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra kompatibel ist, wird für 39,90 Euro pro Stück bzw. 79,90 Euro mit der Basis-Silikonhülle verkauft. Die Rechnung kann bis zu 99,90 Euro gehen, wenn Ihr die Clear View Gehäuse mit einer transparenten Öffnung dazu haben wollt, um die Zeit und Eure Benachrichtigungen zu sehen. Obwohl Samsung ein Case+S-Pen für Vorbestellungen des Samsung Galaxy S21 Ultra "angeboten" hat, bleibt der Stylus ein völlig optionales Zubehör, das in den meisten Fällen separat erworben werden muss. Es handelt sich also nicht um ein Verkaufsargument oder um einen wichtigen Bestandteil des Benutzererlebnisses, wie es sonst bei einem Galaxy Note der Fall ist. In den Augen von Samsung ist der neue S-Pen daher ebenso entbehrlich wie das Ladegerät, denn beides gehört nicht zum Lieferumfang des Samsung Galaxy S21 Ultra. Das Smartphone verfügt nicht einmal über einen Platz zur Aufbewahrung des Stiftes, was die Verwendung von speziellen Cases fast unabdingbar macht. Ich will damit nicht sagen, dass dies ein unverzeihlicher Verlust ist, der die Benutzererfahrung ernsthaft beeinträchtigt. Ich glaube nicht, dass es das ist. Aber es ist immer noch sehr lächerlich, Samsung als Vorbild für Anti-Abfall, Super-Recycling und Langlebigkeit von Tech-Produkten zu sehen, während es die gleichen Prozesse wie ein gewisses Apple nutzt und missbraucht, indem es den Kauf von Zubehör erzwingen will, das zu einem Premium-Preis verkauft wird.

OneUI 3.1: Eines der besten Android-Overlays Das Samsung Galaxy S21 Ultra läuft ab Werk mit Android 11 und kommt mit dem OneUI 3.1 Overlay, zu dem ich demnächst einen ausführlicheren Test veröffentlichen werde. Samsung hat ein kühnes Versprechen (für einen Android-Hersteller) abgegeben, 3 große OS-Updates bereitzustellen, was bedeutet, dass Euer neues Galaxy S21 Ultra im Jahr 2023 Android 14 erhalten sollte. OneUI 3 hat dieser sehr beliebten und zu den umfangreichsten Benutzeroberflächen auf dem Markt zählenden Oberfläche bereits eine Reihe neuer Funktionen gebracht, wie z. B. die Unterstützung von Bubble-Benachrichtigungen, den schnellen Zugriff auf Widgets, eine präzisere Lautstärkeregelung und die Einführung von Samsung Free. Das Update 3.1 fügt eine Reihe kleinerer Änderungen hinzu, wie z. B. Videoanrufe im Hintergrund, den Director's-View-Modus für Fotos/Videos und die Möglichkeit, Videos gleichzeitig mit der vorderen und hinteren Kamera aufzunehmen (siehe Abschnitt "Fotos" für weitere Details). Was ist neu in OneUI 3.1 Widgets auf dem Sperrbildschirm Die erste bemerkenswerte neue Funktion in OneUI 3.1 ist die Verbesserung der Widgets vom Sperrbildschirm. Ohne das Smartphone zu entsperren, könnt Ihr auf Widgets wie den Media-Player, das Wetter, Eure Wecker oder Digital-Wellbeing-Funktionen zugreifen. Einige dieser Widgets können sogar auf dem Always On Display angezeigt werden. Ihr könnt auswählen, welche Widgets auf dem Sperrbildschirm mit OneUI 3.1 angezeigt werden sollen. / © NextPit Mehr intuitives Multitasking Samsung hat einen gewissen Vorsprung vor Google, wenn es um Multitasking und Multi-Windowing in seiner Oberfläche geht. Mit OneUI 3.1 wird die Anzeige von zwei Anwendungen in einem geteilten Bildschirm intuitiver gestaltet. Öffnet einfach eine Anwendung aus dem Bereich "Randleiste", indem Ihr von der oberen rechten Ecke nach links wischen. Ihr könnt die Anwendung dann durch Ziehen und Ablegen als geteilten Bildschirm anzeigen. Ein Mini-Kontextmenü erscheint in der Lücke zwischen zwei Split-Screen-Apps, um schnell ein Anwendungspaar zu erstellen. Im Übrigen finden wir einen Multitasking-Modus mit schwebenden Fenstern, der bereits unter OneUI 2.5 bekannt war und für Power-User immer noch sehr nützlich ist. Nicht nötig, auf Android 12 zu warten, um Anwendungspaare unter OneUI 3.1 zu erstellen / © NextPit Überarbeitete Benachrichtigungen Samsung wendet die mit Android 11 vorgenommenen Änderungen logischerweise auf die Benachrichtigungen an. Es gibt einen überarbeiteten Mediaplayer, eine erweiterte Lautstärkeregelung, eine Verwaltung der Anzeige von Benachrichtigungen (in Bubbles, nach Priorität, etc...) und einen Benachrichtigungsverlauf, falls Ihr etwas zu schnell gelöscht habt. Samsung hat auch die Verwaltungsfunktion für verbundene Geräte von Android 11 in die Option "Geräte" in den Schnelleinstellungen integriert. Mit dieser Funktion könnt Ihr Google Home und andere verbundene Objekte sowie Eure Wearables steuern. Eine etwas merkwürdige Wahl, da Google diese Funktion bei Android 11 in sein Power-Menü integriert hat, das durch einen langen Druck auf die Power-Taste zugänglich ist. Aber da Samsung nun mal Samsung ist, gibt es dieses Power-Menü in OneUI 3.1 nicht und das Drücken der Power-Taste leitet Euch stattdessen zu ... Bixby! Samsung wendet die Änderungen von Android 11 auf die Karte und nicht auf den Buchstaben an / © NextPit Google Discover endlich zugänglich Ganz links auf dem Startbildschirm zeigt One UI 3.1 endlich den von Samsung lange gemiedenen News-Feed Google Discover an. Standardmäßig ist der Action Launcher natürlich so konfiguriert, dass Samsung Free angezeigt wird, aber Ihr könnt das alles ändern, indem Ihr auf die Anpassungseinstellungen des Startbildschirms zugreift (drückt lange auf Euer Hintergrundbild). Natürlich "bietet" Samsung Ihnen auch an, den Samsung Free Tab anstelle von Google Discover zu wählen / © NextPit Effekte zum "Pimpen" Eurer Videoanrufe Samsung hat Effekte implementiert, die auf Eure Videoanrufe anwenden könnt. Diese Funktion befindet sich im Abschnitt "Erweiterte Optionen" der Systemeinstellungen und ermöglicht das automatische Hinzufügen von coolen Hintergrundeffekten während Videokonferenzen, wie z. B. einem Bokeh-Effekt, einem Hintergrundbild usw. Derzeit sind nur Zoom und Google Duo kompatibel. Google Duo profitiert zudem auch von einer Integration mit von kontextbezogenen Schaltflächen in der Telefonanwendung (integriert in die Anruftaste), mit der Ihr einen Videoanruf direkt über Google Duo starten könnt. Eine sehr nützliche Funktion für die 3 Benutzer auf der Welt, die Google Duo wirklich nutzen ... Logischerweise hat sich Samsung auf Funktionen konzentriert, die durch die Enge populär wurden / © NextPit Entfernen von GPS-Daten aus Fotos vor der Freigabe Mit dieser Funktion könnt Ihr ganz einfach Geotagging-Daten aus Euren Fotos entfernen, bevor Ihr sie mit Euren Liebsten teilt. Diese Option, die Ihr in Euren Einstellungen aktivieren könnt, wird dann kontextbezogen in den Optionen zum Teilen eines Fotos aus Eurer Galerie angezeigt. Breitengrad, Längengrad, Standort, Ihr könnt alle diese Daten löschen, die dann für den Empfänger unzugänglich sind. Aber Samsung geht in OneUI 3.1 mit der Funktion "Private Share" noch weiter. Konkret könnt Ihr mit dieser Option (die nur mit einer SIM-Karte und zwischen mehreren kompatiblen Samsung-Smartphones funktioniert) eine beliebige Datei freigeben und festlegen, wann Ihr den Zugriff auf diese Datei widerrufen möchten. Ihr könnt den Zugriff auf ein Foto zudem widerrufen, nachdem Ihr es z. B. geteilt haben, oder Euch für eine automatische Sperrung nach zwei Tagen entscheiden. Eine Funktion, die nützlich sein könnte, wenn Ihr sensible Dateien wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Nacktbilder, versendet? Digitale Wellness-Funktionen neu überdenken Eine Modeerscheinung, die nach Googles großen Anstrengungen in diesem Bereich seit Android 10 schon fast zur Regel geworden ist, sind die Funktionen für Digital Wellbeing, die auch in OneUI enthalten sind. Ich finde es ganz nett, meine Bildschirmzeit und die Verteilung meiner Nutzungen auf die einzelnen Anwendungen zu sehen, zumal diese Informationen in Form eines Widgets und dann auf dem Sperrbildschirm verfügbar sind. Es ist auch möglich, für jede Anwendung einen Timer einzustellen und Ziele zu setzen, um deren Bildschirmzeit zu reduzieren. Eine Funktion zur Lautstärkeverfolgung ermöglicht es dem Samsung Galaxy S21 Ultra zudem, Eure Hörgewohnheiten zu verstehen und die Lautstärke so anzupassen, dass Euer Gehör geschont wird. Das digitale Wohlfühlmenü von OneUI 3.1 ist ergonomisch und zugänglich / © NextPit Am interessantesten ist meiner Meinung nach der "Bedtime"-Modus, mit dem Ihr Euren Wecker so programmieren könnt, dass er Euren Schlafzyklus optimiert. Abhängig von der von Euch gewählten Weckzeit sendet Euch die Anwendung eine Benachrichtigung, wenn die optimale Schlafenszeit erreicht ist. Die Wecker-Anwendung in OneUI 3.1 kann Ihnen helfen, Ihren Schlafzyklus neu zu kalibrieren / © NextPit OneUI 3.1 ist dem Software-Geist von Samsung treu geblieben. Der Hersteller folgt der Entwicklung von Android nicht auf jeden Schritt, sondern wählt seine Schritte weise. Dabei wählt Samsung die wesentlichen Funktionen aus, verteidigt aber weiterhin einige seiner eigenen Lösungen. Einige werden bedauern, dass die "Zusammenarbeit" mit Google nicht zu Ende geführt wurde, insbesondere im Hinblick auf die intuitivere Integration von Google Pay über das Power Menu. Und OneUI 3.1 ist eindeutig nicht das leichtgewichtigste Android-Overlay, das es gibt. Aber ich finde den Funktionsumfang und die Anpassungsmöglichkeiten mehr als komplett, was OneUI 3.1 zu einer der besten Android-Oberflächen macht, die es derzeit gibt.

Ist der Exynos 2100 so leistungsstark wie der Snapdragon 888? In Europa ist das Samsung Galaxy S21 Ultra mit dem Samsung Exynos 2100 -SoC ausgestattet. "Exynos ist zurück", versprach Samsung bei der Vorstellung seiner neuen Smartphones. Es wird aber auch Zeit, dass Samsung endlich eine zumindest gleichwertige Leistung zwischen seinen Exynos- und Snapdragon-Modellen anbietet. Gleich vorweg, ich erspare Euch das Geschwafel, das Euch jeder Tester ständig erzählt: Ja, natürlich, Ihr könnt alle anspruchsvollen Spiele mit maximaler Grafik laufen lassen und alle Aufgaben, die zum normalen Alltagsgebrauch gehören, bedenkenlos erledigen. Das ist bei einem 1200-Euro-Smartphone natürlich kein Problem. Der Samsung Exynos 2100 hat eine Konfiguration, die der des Qualcomm Snapdragon 888 relativ ähnlich ist / © Samsung Lasst uns lieber zur Sache kommen. Wie der Snapdragon 888 ist der Exynos 2100 in 5 nm gefertigt worden und hat ein Drei-Cluster-Layout. Gleichzeitig verwendet er die gleichen Kerne wie der Qualcomm-Chip (obwohl Qualcomm den Hauptkern leicht modifiziert). Diese Prozessoren werden von ARMs Cortex-X1 angetrieben, einem kompromisslos leistungsorientierten Prozessor auf Basis des Cortex-A78. Dann gibt es ein Trio von Cortex-A78s, gewöhnlichen Cortexen, während vier Cortex-A55s für mehr profane Aufgaben die Gesamtzahl der Kerne auf acht bringen. Trotz dieser ähnlichen Konfiguration gibt es einen Unterschied bei den Taktfrequenzen: Die Exynos-Zahlen geben 1x2,9GHz + 3x2,8GHz + 4x2,2GHz an, während das Datenblatt des Snapdragon 888 1x2,8GHz + 3x2,4GHz + 4x1,8GHz angibt. Diese höheren Raten können Samsungs Chip für bestimmte Anwendungen einen Vorteil verschaffen. Auf der GPU-Seite verwendet der Exynos 2100 eine 14-Kern Mali-G78 GPU und verspricht eine Verbesserung von 46% gegenüber der letzten Generation. Der Snapdragon 888 ist mit der Adreno 660 GPU ausgestattet, die laut Qualcomm 35 Prozent schneller und 20 Prozent energieeffizienter ist, als die Adreno 650 aus dem letzten Jahr. Der Exynos 2100 des Samsung Galaxy S21 Ultra ist eine deutliche Verbesserung der Brutto-CPU-Leistung gegenüber dem Exynos 990 des letzten Jahres. Ich bin froh, das zu hören und man muss Anerkennung geben, wo Anerkennung fällig ist. Das Samsung Galaxy S21 Ultra ist logischerweise leistungsstärker als das Lenovo Legion Duel in Bezug auf die rohe Leistung. / © NextPit Aber wenn es um die Grafikleistung geht, ist das eine andere Geschichte. Ich habe noch keinen Snapdragon 888, um meine eigenen Benchmarks zu machen. Aber auch im Vergleich zu einem Snapdragon 865+ dominiert der Exynos 2100 nicht immer deutlich und ist manchmal unterlegen. Ich habe das Samsung Galaxy S21 Ultra mit der Leistung des Kirin 9000 des Huawei Mate 40 Pro und des Snapdragon 865+ des Asus ROG Phone 3 verglichen. Also habe ich verschiedene Grafik-Benchmarks gestartet, indem ich für jedes Smartphone den Performance-Modus aktiviert habe. Für jeden Benchmark habe ich 3 Sitzungen desselben Tests mit einigen Minuten Abstand durchgeführt, um den Geräten Zeit zu geben, abzukühlen und die bestmögliche Leistung zu liefern. Die Punkte, die Ihr in der Tabelle unten seht, sind die höchsten Punkte, die in den 3 Sitzungen jedes Tests erreicht wurden. Samsung Galaxy S21 Ultra Grafik-Benchmarks Benchmarks Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra Asus ROG Phone 3 Huawei Mate 40 Pro 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 7373 6752 7724 8093 3D Mark Sling Shot Vulkan 5175 5925 7079 5217 3D Mark Sling Shot ES 3.0 7291 7403 9833 9920 Geekbench 5 (Einzel / Multi) 942 / 3407 747 / 2690 977 / 3324 Ungetestet PassMark Speicher 31.752 Ungetestet 28.568 Ungetestet PassMark Disc 81.108 Ungetestet 124.077 Ungetestet Im Leistungsmodus übertrifft das Huawei Mate 40 Pro das Samsung Galaxy S21 Ultra deutlich. Und bei den 3DMark-Grafikbenchmarks klammert sich der Snapdragon 865+ des Asus ROG Phone oder des Lenovo Legion Duel an die Spitze. Aber vor allem die Temperaturregelung, oder besser gesagt, die Widerstandsfähigkeit des Samsung Galaxy S21 Ultra gegen Temperaturerhöhungen, lässt ein wenig zu wünschen übrig. Neben den klassischen Benchmarks, die selten wirklich deutliche Aussagen liefern, habe ich die Geräte auch den neuen Wild Life Stress Tests von 3D Mark unterzogen. Konkret handelt es sich um 2 Tests, die eine intensive Gaming-Nutzung simulieren, einer von eienr Minute und der andere von 20 Minuten. Bei einer kurzen 1-Minuten-Sitzung ist das Lenovo Legion Duel beispielsweise weniger leistungsfähig als das Samsung Galaxy S21 Ultra und dessen SoC Exynos 2100, was die Rohleistung angeht. Das Samsung Galaxy S21 Ultra ist logischerweise leistungsstärker als das Lenovo Legion Duel in Bezug auf die rohe Leistung / © NextPit Aber während einer intensiven 20-minütigen Sitzung vergrößert das Lenovo Legion Duel den Abstand zum Samsung Galaxy S21 Ultra. Der Unterschied liegt in der Temperaturregelung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischer Drosselung (die Begrenzung der Leistung, um das Smartphone vor Überhitzung zu schützen). Schaut Euch die Diagramme in der Abbildung unten an. Der Leistungsunterschied zwischen der ersten Testschleife (grüne Kurve) und der letzten Schleife (lila Kurve) ist auf dem Samsung Galaxy S21 Ultra deutlich größer. Dies spiegelt einen Leistungsverlust mit fortschreitender Spielsitzung wider. Beim Lenovo Legion Duel sind die beiden Kurven nahezu identisch, sodass die Leistung während der gesamten Gaming-Session konstanter ist. Allerdings haben beide Smartphones einen ziemlich ähnlichen Temperaturanstieg erfahren. Aber wir sehen sehr deutliche Leistungseinbußen, einschließlich Framerate-Einbrüchen (FPS), wenn die Temperatur steigt (rote Kurve, zweite Reihe in der Abbildung) und wenn die Akkulaufzeit abnimmt (grüne Kurve, dritte Reihe in der Abbildung). Das Lenovo Legion Duel bietet eine deutlich bessere Temperaturkontrolle als das Samsung Galaxy S21 Ultra / © NextPit Zur Debatte Exynos 2100 vs. Snapdragon 888 kann ich mich logischerweise noch nicht äußern. Es gibt viele weitere spezialisierte Seiten, die bereits Zugang zu beiden SoCs hatten, wenn Ihr die Frage endlich entschieden sehen wollt. Ich kann nur sagen, dass das Samsung Galaxy S21 Ultra Version Exynos ein sehr leistungsstarkes Smartphone ist, das aber nicht das leistungsstärkste auf dem Markt ist. Wahrscheinlich nicht leistungsfähiger oder gar so leistungsfähig wie seine Snapdragon 888 Variante.

Beste Foto-Vielseitigkeit mit 108 Megapixeln und 2 Teleobjektiven Das Samsung Galaxy S21 Ultra überarbeitet sein Fotomodul im Vergleich zum letztjährigen Samsung Galaxy S20 Ultra. Anstelle eines periskopischen 48-MP-Teleobjektivs gibt es zwei dedizierte Teleobjektive mit je 10 MP. Der 108 MP-Hauptsensor ist nicht mehr der Isocell Bright HM1, der viele Fokusprobleme hatte, sondern der neue Isocell Bright HM3. Und Samsung scheint viele Probleme seit der vorherigen Generation der Ultra-Flaggschiffe behoben zu haben. Der HM3-Sensor hat mehrere Verbesserungen im Vergleich zum HM1 (der beim S20 Ultra und beim Note20 Ultra verwendet wird). Dazu gehören verbesserte HDR-Leistung und ein verbesserter Autofokus. Das fünfte "Loch", das Ihr auf der Rückseite sehen, ist der Wohnort von Herrn "Laser-Autofokus". Das Fotomodul des Samsung Galaxy S21 ist das vielseitigste auf dem Markt / © NextPit Die Spezifikationen des Samsung Galaxy S21 Ultra sind wie folgt: ein 108-Megapixel-Hauptsensor (f/1.8), 24-mm-Äquivalent

12 Megapixel (f/2.2) Ultraweitwinkel, 120 Grad, 13-mm-Äquivalent

Teleobjektiv 3x: 10 Megapixel (f/2.4) äquivalent zu 72 mm

10x Teleobjektiv mit 10 Megapixeln (f/4,9), 240 mm äquivalent

ToF-Sensor mit Laser-Autofokus Fotos des Samsung Galaxy S21 Ultra bei Tag Die Hauptkamera verwendet Samsungs neuesten 1/1,33"-ISOCELL-HM3-Sensor mit einer Kapazität von 108MP, 12.000 x 9.000 Pixelraster und 0,8µm Pixelgröße. Die Kamera verfügt über einen Nona-Pixel-Bayer-Filter, der neun Pixel zu einem zusammenrechnet, sodass die effektive Pixelgröße 2,4µmm beträgt und die Auflösung 12 MP beträgt. Die Frontlinse hat eine Brennweite, die 24 mm entspricht, und eine Blende von f/1,8. Bei Tageslicht gibt es nichts Überraschendes zu berichten, denn Samsung macht halt Samsung. Exzellenter Detailgrad, gut verwalteter Dynamikbereich und eine Farbgebung, die den Augen schmeichelt, indem sie die Farben über den Scene Optimizer sättigt, um das zu verschönern, was in einer Aufnahme schön sein sollte - das Blau des Himmels, das Grün des Grases usw. Auch wenn man dabei ein wenig an Natürlichkeit verliert. Die Fokussierung ist viel schneller als bei den Vorgängermodellen und vor allem weniger kapriziös. Ihr könnt auch Bilder mit der vollen Auflösung von 108 MP aufnehmen, aber das empfehle ich nicht wirklich. Zum einen, weil sie zu viel Speicherplatz in Eurer Galerie beanspruchen, aber auch und vor allem weil die Fotos nicht sehr schön belichtet sind. Der 108 MP Isocell Bright HM3 Sensor des Samsung Galaxy S21 Ultra nimmt Bilder mit 12 MP auf / © NextPit Alles in allem ist das 12-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv nichts Besonderes, erfüllt seine Aufgabe aber sehr gut. Das Modul ist offenbar das gleiche wie beim S20 und Note 20. Es basiert auf einem 1/2,55"-12-MP-Sensor mit 1,4-µmm-Pixeln und verwendet ein äquivalentes 13-mm-Objektiv mit f/2,2-Blende, das ein 120-Grad-Sichtfeld bieten soll. Aber im Gegensatz zum Flaggschiff der letzten Generation bietet das S21 Ultra hier einen Autofokus. Farbmetrik und Belichtung bleiben bei Weitwinkelaufnahmen mehr oder weniger konstant, sofern genügend Helligkeit vorhanden ist. Der Effekt der Verzeichnung hält sich an den Bildrändern in Grenzen, ebenso der Verlust von Details. Der interessanteste Teil dieses Fotomoduls sind jedoch die beiden dedizierten Teleobjektive, insbesondere das mit dem beeindruckenden 10-fach-Zoom. Der Zoom des Samsung Galaxy S21 Ultra Der Zoom bei Samsung-Flaggschiffen bleibt für mich eine schmerzhafte Erinnerung, wegen der ich noch immer mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfe habe. So sehr hatte mich der Marketing-Bullshit um den 10x Spatial Zoom des Galaxy S20 Ultra enttäuscht. Doch mit seinem Duo aus 3-fach- und 10-fach-Teleobjektiv lässt mich das Samsung Galaxy S21 Ultra die Unzulänglichkeiten des Vorgängers fast vergessen. Das erste x3-Teleobjektiv verwendet einen 10-MP-Sensor mit einer Sensorgröße von 1/3,24" (1,22 µm Pixelgröße) in Verbindung mit einem 70-mm-Äquivalentobjektiv mit Blende f/2,4, das optisch stabilisiert ist. Die Kamera unterstützt Dual-Pixel-PDAF und bietet einen 3-fachen optischen Zoom. Die 10fach-Telekamera hat den gleichen 10-MP-Sensor, dieser befindet sich aber hinter einem 240-mm-Äquivalent-Periskop-Objektiv mit Blende f/4,9 und optischer Stabilisierung (OIS). Der Dual-Pixel-PDAF ist ebenfalls verfügbar, und mit ihm könnt Ihr den 10-fachen optischen Zoom scharf machen. Der 3-fach optische Zoom des Samsung Galaxy S21 Ultra ist sehr gut. Wenn es einen Detailverlust gibt, ist er mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar, und man muss seine Augen wirklich an den Bildschirm kleben, um leichte Artefakte zu bemerken. Das 3fach-Teleobjektiv hat eine größere Blende (f/2,4) als sein 10fach-Pendant (f/4,9). Das bedeutet, dass die Kamera mehr Licht einfängt und daher feinere, schärfere Bilder erzeugt. Das Ergebnis liegt ganz oben im Lineup der Android- und iPhone-Smartphones zusammen. Das 3-fach optische Zoom-Teleobjektiv des Samsung Galaxy S21 Ultra ist sehr effektiv / © NextPit Am interessantesten bleibt aber das 10fach optische Zoom-Teleobjektiv, mit dem sich das Samsung Galaxy S21 Ultra gegen seine beiden kleinen Brüder Samsung Galaxy S21 und S21+ durchsetzt. Wenn die Bilder auch logischerweise weniger detailliert sind als mit dem x3-Zoom, so bleiben sie doch spektakulär detailreich. Die Texturen einer Steinmauer, die Rauheit einer Skulptur, das Relief eines Denkmals oder die Beschaffenheit von Blattwerk ... der Gewinn an Qualität und Schärfe im Vergleich zu einem Digital- oder Hybridzoom ist dank des Teleskopobjektivs spürbar. Der 10fache Zoom des Samsung Galaxy S21 Ultra ist erstaunlich. / © NextPit Selbst im Vergleich mit den Besten der Branche, wie dem Huawei Mate 40 Pro, schlägt sich das Samsung Galaxy S21 Ultra sehr gut. Zugegeben, es gibt ein gewisses Maß an Glättung, um das digitale Rauschen zu begrenzen. Aber es ist wirklich befriedigend und sogar beruhigend zu wissen, dass es so viel Spielraum gibt, um Eure Bilder zu vergrößern, ohne dass am Ende ein Durcheinander von Pixeln entsteht. Beim Vergleich - ich halte es für unfair und gebe nicht vor, ein DxOMark-Tester zu sein - des 100-fachen Zooms des Samsung Galaxy S21 Ultra und des 50-fachen Zooms des Huawei Mate 40 Pro war ich beeindruckt, dass ich die Aufnahmen des Samsung nicht völlig unbrauchbar fand. Sicherlich sind der digitale Detailreichtum und das Rauschen beim Huawei Mate 40 Pro stärker eingedämmt, aber bedenkt auch, dass auch der Abbildungsmaßstab halb so hoch ist. Der 100-fache Zoom des Samsung Galaxy S21 Ultra (oben) ist im Vergleich zum 50-fachen Zoom des Huawei Mate 40 Pro (unten) alles andere als lächerlich. / © NextPit Ich habe mich sogar selbst überrascht, indem ich, zunächst ohne große Hoffnung, den 30-fachen Zoom verwendet habe, der sehr effektiv bleibt, obwohl man einen deutlichen Abfall in der Detailgenauigkeit spürt. Aber es ist wirklich verrückt zu denken, dass ein 30- oder gar 50-facher Zoom im Jahr 2021 nutzbar ist. Wenn ich Euch sage, dass Makro- und Tiefensensoren nutzlos sind, außer zum künstlichen Ausfüllen eines Datenblatts, meine ich das auch! Ein Teleobjektiv bringt noch mehr Vielseitigkeit in das Fotomodul als ein Ultraweitwinkelobjektiv! Selbst ein absoluter Laien-Fotograf wie ich hat Spaß an der Vielzahl von unterschiedlichen Aufnahmen, die mit dem optischen Zoom möglich sind. Der 100-fache Zoom des Samsung Galaxy S21 Ultra ist Gesetz der Lächerlichkeit / © NextPit Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die SuperZoom x100 über das Stadium einer Spielerei hinausgeht, um mit einer technischen Leistung zu prahlen, die noch keinen konkreten Nutzen hat. Aber 100x-Zoom-Fotos wirken ehrlich gesagt auch weniger lächerlich als noch beim Galaxy S20 Ultra. Mit der Zoom-Lock-Funktion, die den Sucher und damit die Schärfe auf ein gezoomtes Motiv fixiert, auch wenn man sich bewegt, hatte ich Spaß daran, Passanten aus Dutzenden oder sogar hundert Metern Entfernung (mehr nicht, übertreiben wir nicht) auszuspionieren, ohne dass sie etwas ahnen konnten. Auch der Zoom x30 oder sogar x50 ist mehr als nutzbar / © NextPit Bleibt einfach einige Sekunden lang stehen, bewegt Euch so wenig wie möglich, oder drückt auf den Rahmen, um eine bessere Vorschau zu erhalten. Das Fenster wird farbig, um Euch darauf hinzuweisen, dass das Smartphone ein Bild eingefroren hat und Ihr nur noch auslösen müssen, um das Foto mit möglichst wenig Unschärfe aufzunehmen. Die Zoom-Lock-Funktion gleicht die enorme Bewegungsunschärfe aus, wenn man den Zoom des Samsung Galaxy S21 Ultra in die Tiefe schiebt / © NextPit Nun, ich komme mal kurz von meiner Wolke herunter, denn es ist auch nicht alles rosig. Tatsächlich liebte ich das Fotomodul des Samsung Galaxy S21 bei Tag, aber viel weniger bei Nacht. Bilder des Samsung Galaxy S21 bei Nacht Bei Nacht fängt der Hauptsensor des Samsung Galaxy S21 Ultra genug Licht ein, um die Szene richtig auszuleuchten. Doch schon nach kurzer Zeit fordert der Weißabgleich seinen Tribut und es kommt zu einem Gelbstich. Besonders schwer tut sich das Smartphone mit der Stadtbeleuchtung, die zum Ausbrennen des Bildes neigt. Bei anderen Sensoren, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiven ist die Detailgenauigkeit unzureichend und das Bild wird stark verrauscht. Beachtet zudem, dass der Nachtmodus bis zum 10-fachen Zoom funktioniert, aber nicht darüber hinaus. Der Nachtmodus funktioniert nicht über den 10-fachen Zoom hinaus / © NextPit Seltsam ist, dass das Samsung Galaxy S21 Ultra die bereits bekannte Scene Optimizer-Funktion besitzt, die bei schlechten Lichtverhältnissen als Backup-Nachtmodus fungiert. Nur, dass letzteres manchmal besser funktioniert als der dedizierte Nachtmodus. Im Bild unten habe ich eine Straßenlaterne und den Mond frontal eingefangen, wie bei einer Aufnahme im Gegenlicht. Seht Euch den Lichtkreis an, den der Lampenmast bei aktiviertem Nachtmodus ausstrahlt. Es ist etwa 22 Uhr an einem Winterabend in Berlin, die Szene ist also sehr schwach beleuchtet. Trotzdem verbrennt das Smartphone das Bild und lässt die Nachtaufnahme ihren natürlichen Klang verlieren. Das Foto, das ohne Nachtmodus, aber mit dem Szenenoptimierer aufgenommen wurde, ist für meinen Geschmack viel besser, auch wenn das digitale Rauschen präsenter ist. Der Nachtmodus des Samsung Galaxy S21 Ultra ist nicht der beste auf dem Markt / © NextPit Ich habe dieselbe Aufnahme mit dem dedizierten Nachtmodus des Huawei Mate 40 Pro verglichen, der bekanntermaßen einer der besten Studenten auf diesem Gebiet ist. Und das Mate 40 Pro kommt mit starken Lichtquellen viel besser zurecht, indem es die Strahlung der Straßenlaterne und des Mondes begrenzt. Das Bild des Mate 40 Pro ist dunkler und kühler im Ton, aber es ist auch sauberer und natürlicher. Ja, der Bezirk Pankow kann nachts ziemlich unheimlich sein / © NextPit Im Allgemeinen fand ich die Aufnahmen mit dem 108-MP-Hauptsensor ohne Nachtmodus, aber mit aktiviertem Szenenoptimierer effizienter. Das digitale Rauschen ist etwas zu sehr präsent, sobald man auf den x3-Zoom umschaltet (vergrößert das Bild und beobachtet den schwarzen Himmel). Die Ultra-Weitwinkel-Sensoren und Teleobjektive des Samsung Galaxy S21 Ultra haben es bei schlechten Lichtverhältnissen logischerweise schwerer / © NextPit Ich möchte Euch auch auf die Modi Regie-Ansicht und Single Take hinweisen, mit denen Ihr Fotos und Videos aus verschiedenen Blickwinkeln und Brennweiten mit allen Sensoren des Fotomoduls gleichzeitig aufnehmen können. Oder die Stabilisierung von Videos, die bis zu 8K aufgenommen werden können (außer im superstabilisierten Modus, der auf Full HD bei 60 fps begrenzt ist). Aber mein Kollege Ben hat einen Artikel mit einem erklärenden Video geschrieben, um Euch zu zeigen, wie Ihr all diese zusätzlichen Funktionen nutzen können, die ich hier in meinem Test leider nicht veranschaulichen kann.

Aber insgesamt fand ich das Fotomodul auf dem Samsung Galaxy S21 Ultra viel gelungener als noch beim Samsung Galaxy S20 Ultra im letzten Jahr. Die Möglichkeiten, die das Teleobjektiv-Duo bietet, machen es zum bisher vielseitigsten Foto-Smartphone und zu einem, das am meisten Spaß macht. Samsung stellt Euch außerdem eine ganze Reihe an Software-Hilfen zur Verfügung, mit denen Ihr auch ohne fotografische Fähigkeiten die bestmöglichen Aufnahmen machen können. Was für ein Kick!

Solide Akkulaufzeit bei einem Samsung Flaggschiff, wirklich? Seit ein paar Jahren ärgere ich mich bei Samsung-Flaggschiffen über die Akkulaufzeit. Das Samsung Galaxy S21 Ultra wird von einem 5000-mAh-Akku angetrieben - dem gleichen wie beim Samsung Galaxy S20 Ultra. Trotz eines größeren Displays und eines anspruchsvolleren Datenblatts scheint der Exynos 2100 energieeffizienter zu sein als sein Vorgänger. Das Samsung Galaxy S21 Ultra hält auch intensivster Nutzung sehr gut stand. Und das sage ich nicht, weil ich die Bildwiederholrate von 60 Hz blockiert habe. Ich habe die adaptive 120-Hz-Funktion verwendet, und es ist klar, dass Samsung diese Funktion intelligenter gemacht hat, um den Akku des Galaxy S21 Ultra zu schonen. Auf dem unrealistischen Benchmark PC Mark, das ich für meine Tests verwende, hielt das Samsung Galaxy S21 Ultra im Durchschnitt mehr als 16 Stunden 30 durch, bevor es unter die 20% verbleibende Akkukapazität fiel bei einem Satz von 3 durchgeführten Sitzungen. Im konkreten Einsatz werde ich mich auf die letzten beiden Tage stützen, die ich für Fotosessions genutzt habe. Bei einer Bildschirmzeit von etwa 4 bzw. 5 Stunden, dem aktivierten 120 Hz adaptive FHD+ und der auf Maximum gestellten Helligkeit, schafft das Smartphone jeweils mehr als 12 Stunden, bevor es unter 20% fällt. CAPTION - REPLACE ME / © NextPit Fast hätte ich dieses Detail weggelassen, das kein Detail ist, weil ich in den letzten Wochen so viel darüber gesprochen habe. Das Samsung Galaxy S21 Ultra wird nicht mit einem Ladegerät im Karton geliefert. Wie Ihr alle wisst, gehören Samsung und Xiaomi zu den ersten Android-Herstellern, die dem Beispiel von Apple folgen und auf das früher mitgelieferte Ladegerät verzichten, angeblich um die Umwelt zu schützen. Das Smartphone ist mit dem kabelgebundenen Schnellladen mit bis zu 25 W kompatibel. Wir liegen weit unter dem, was andere Hersteller anbieten, und ich finde es schade, dass Samsung diese Option gewählt hat. Ich habe das Galaxy Note 20 Ultra-Ladegerät verwendet und es dauerte 30 Minuten, um von 10 auf 65 % Akkuleistung zu kommen. Dann dauert es etwas mehr als eine halbe Stunde, bis die volle Autonomie wiederhergestellt ist, insgesamt mehr als eine Stunde. Ich bin der Einzige, der es traurig findet, so eine leere Box zu sehen... / © NextPit Das Samsung Galaxy S21 Ultra verfügt außerdem über eine kabellose Schnellladung mit bis zu 15 W und eine kabellose Rückwärtsladung mit bis zu 9 W. Auch dies liegt unter den neuen High-End-Marktstandards. OnePlus verwendet das kabellose Laden mit 30 W aus dem OnePlus 8 Pro, und Huawei hat das kabellose Laden mit 40 W in der P40-Serie eingeführt. Ganz zu schweigen von Oppo und Xiaomi, die dieses Segment derzeit in puncto Innovationen dominieren. Alles in allem lobe ich das Galaxy S21 Ultra dafür, dass es effizient mit seinen Energiekosten umgeht und endlich ein eigenständiges Samsung-Flaggschiff bietet, ohne das ausdauerndste in dieser Preisklasse zu sein. Ich bedaure diesen Rückschritt in Sachen Schnellladung, vor allem bei einem Modell, das ein Ultra-Premium-Modell sein soll.

Technische Daten: Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra Hier findet Ihr eine gigantische Übersichtstabelle der Spezifikationen des Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra von meinem Kollegen Ben. Galaxy S21, Plus und Ultra im Detail Hier findet Ihr die wichtigsten Daten der neuen Galaxy S21-Modelle zusammengefasst. Modell Galaxy S21 5G Galaxy S21 Plus 5G Galaxy S21 Ultra 5G Prozessor

Samsung Exynos 2100:

5nm 64-Bit Octa-Core-Prozessor Samsung Exynos 2100:

5nm 64-Bit Octa-Core-Prozessor Samsung Exynos 2100:

5nm 64-Bit Octa-Core-Prozessor (mehr in Exynos-News) Speicher (RAM / intern) 8GB / 128 GB

8GB / 256 GB 8GB / 128 GB

8GB / 256 GB 12GB / 128GB

12GB / 256GB

16GB / 512GB Speicher erweiterbar? Nein Nein Nein Dual-SIM Ja (SIM1 + SIM2 oder SIM1 + eSIM) Ja (SIM1 + SIM2 oder SIM1 + eSIM) Ja (SIM1 + SIM2 oder SIM1 + eSIM) Display 6,2 Zoll Dynamic AMOLED-Display mit Punch-Hole Notch / FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel) bei bis zu 120 Hertz / maximal 1.300 Nits / 421 ppi / kein Curved-Display 6,7 Zoll Dynamic AMOLED-Display mit Punch-Hole-Notch / FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel) bei bis zu 120 Hertz / maximal 1.300 Nits / 394 ppi / kein Curved-Display 6,8 Zoll Dynamic AMOLED-Display mit Punch-Hole-Notch / WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel) / bis zu 120 Hertz / maximal 1.500 Nits / 515 ppi / Curved-Display Größe 151,7 x 71,2 x 7,9 Millimeter 161,5 x 75,6 x 7,8 Millimeter 165,1 x 75,6 x 8,9 Millimeter Gewicht ca. 169 Gramm ca. 200 Gramm ca. 227 Gramm Konnektivität 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, NFC, GPS 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, NFC, GPS 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB Typ-C, NFC, GPS Hauptkamera 12 Megapixel auf 1/1,76” bei f/2.2 12 Megapixel auf 1/1,76” bei f/2.2 108 Megapixel auf 1/1.33” bei f/1.8 Ultraweitwinkel 12 Megapixel auf 1/ 2,55” bei f/2.2 12 Megapixel auf 1/ 2,55” bei f/2.2 12 Megapixel auf 1/ 2,55” bei f/2.2 Tele 3-fach mit 64 Megapixel auf 1/1,72” bei f/2.0 3-fach mit 64 Megapixel auf 1/1,72” bei f/2.0 3-fach mit 10 Megapixel auf 1/ 3,24” bei f/2.4 Tele (2) - - 10-fach mit 10 Megapixel auf 1/ 3,24” bei f/2.9 Frontkamera 10 Megapixel auf 1 /3,24” bei f/2.2 10 Megapixel auf 1 /3,24” bei f/2.2 40 Megapixel auf 1/ 2,8” bei f/2.2 Video max. 8K-Video bei 24 fps max. 8K-Video bei 24 fps max. 8K-Video bei 24fps Kamera-Features 30-fach-Space-Zoom, 8K Video Snap, Motion View, Regie-Ansicht 30-fach-Space-Zoom, 8K Video Snap, Motion View, Regie-Ansicht 100-fach-Space-Zoom, Hybrid-Optical-Zoom, 8K Video Snap, Motion View, Regie-Ansicht Akkukapazität 4.000 mAh 4.800 mAh 5.000 mAh Ladetechnologien Schnellladen mit 25 Watt, Wireless-Charging mit 15 Watt Schnellladen mit 25 Watt, Wireless-Charging mit 15 Watt Schnellladen mit 25 Watt, Wireless-Charging mit 15 Watt Authentifizierung Verbesserter Fingersensor unter dem Display, Gesichterkennung Verbesserter Fingersensor unter dem Display, Gesichterkennung Verbesserter Fingersensor unter dem Display, Gesichterkennung Audio Stereo-Lautsprecher Stereo-Lautsprecher Stereo-Lautsprecher Materialien Gorilla Glas Victus auf der Frontseite, Rückseite aus Polycarbonat Gorilla Glas Victus auf Front- und Rückseite Gorilla Glas Victus auf Front- und Rückseite Betriebssystem Android 11 mit Samsung UI 3.1 Android 11 mit Samsung UI 3.1 Android 11 mit Samsung UI 3.1 Kompatiblität zum S Pen Nein Nein Ja, dank zusätzlichem Wacom-Layer im Display Ladegerät im Lieferumfang? Nein Nein Nein Preis 849€ / 899€ 1.049€ / 1.099€ 1.249€ / 1.299€ / 1.429€ Release 29. Januar 2021 29. Januar 2021 29. Januar 2021 Testbericht Galaxy S21+ im Test