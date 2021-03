Umfrage der Woche: Wann, wie und wie oft kauft Ihr Handys?

So ziemlich jeder besitzt mindestens ein Smartphone und viele werden auch in diesem Jahr zu einem neuen Modell greifen. Aber wonach wird entschieden, welches Gerät man sich zulegt? Darum dreht es sich diesmal in unserer Umfrage der Woche.

Die Woche geht zu Ende und mit ihr wieder eine, in der wir gleich mehrere neue Smartphones kennenlernen durften. Da waren natürlich die drei neuen Oppo-Smartphones (sollten wir eigentlich mal unsere Leser befragen, ob wir lieber Oppo oder OPPO schreiben?) der Find X3-Reihe, aus der wir bereits das Find X3 Lite 5G testen konnten. Ebenfalls neu vorgestellt in dieser Woche? Das Asus ROG Phone 5!

Allein Xiaomi bringt jede Woche gefühlt drei neue Geräte raus und auch der überwiegende Rest der Hersteller hat entweder schon was präsentieren können im ersten Quartal des Jahres oder steht kurz vor einem Launch. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, wer diese ganzen Smartphones überhaupt kaufen soll beziehungsweise, wie Eure Pläne bezüglich einer Smartphone-Neuanschaffung aussehen.

Hier seht Ihr das frisch vorgestellte Oppo Find X3 Pro / © Oppo / Montage: NextPit

Daher dreht sich in unserer Umfrage der Woche heute alles genau darum: Wie oft kauft Ihr ein neues Smartphone, welche Marken und Preissegmente bevorzugt Ihr und was sind die technischen Kriterien, die Eure Entscheidung beeinflussen. Los geht's:

Umfrage 1: Wie oft schafft Ihr Euch ein neues Smartphone an?

Persönlich bin ich irgendwie noch durch die früheren Subventionen der Mobilfunkanbieter auf zwei Jahre konditioniert. Während aber vor zehn Jahre ein Handy auf dem Zahnfleisch über diese Zwei-Jahres-Grenze gekrochen ist und hoffnungslos veraltet war, fühlt sich mein Huawei P30 Pro auch heute noch frisch an und leistet mir treue Dienste.

Tendenziell scheint sich auch generell der Zeitraum zu verlängern, der zwischen zwei Smartphone-Käufen vergeht, weil die Hardware einfach stetig besser wird. Vielleicht täuscht mich mein Eindruck aber auch und Ihr nehmt das komplett anders wahr.

Wie oft schafft Ihr Euch ein neues Smartphone an? Jedes Jahr gibt es einen neuen Hobel!

Alle zwei Jahre reicht mir völlig

Ich will immer das Beste, zur Not kaufe ich mehrmals im Jahr

Ich kaufe erst dann eins, wenn das alte kaputt oder verloren ist

Ruhe, ich zocke gerade Snake auf meinem Nokia 3310 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wenn Ihr mögt, erklärt uns Eure Standpunkte gern in den Kommentaren. Gerne auch, ob und wie sich der Anschaffungs-Turnus bei Euch über die Jahre verändert hat.

Umfrage 2: Wie teuer darf's denn sein?

Weiter im Text: Solche Anschaffungen haben ja auch immer was damit zu tun, was der Geldbeutel hergibt. Über die Jahre hat sich bei den Smartphones auf der einen Seite der Preis der Flaggschiffe stetig nach oben bewegt. Ein High-End-Smartphone wie das Samsung Galaxy S21 Ultra reißt da mit bis zu 1.439 Euro in der fettesten Ausführung schon mal ein ordentliches Loch in die Pandemie-geplagte Kasse.

Alles Smartphones, die keine 200 Euro kosten / © NextPit

Auf der anderen Seite sind die Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones über die Jahre so viel besser geworden, dass Ihr für unter 300 Euro bereits richtig gute Handsets bekommt, die für viele von uns absolut ausreichend sind. Aber auch hier frage ich wieder ganz schnöde in die Runde:

Wie viel plant Ihr in ein neues Smartphone zu investieren Maximal 200 Euro

Ich würde bis zu 400 Euro auf den Tisch blättern

800 Euro und keinen Cent mehr!

gerne auch 1.000+, wenn es das Gerät wert ist (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Umfrage 3: Mir kommt nichts ins Haus außer ...

Jetzt kommen wir zu den spannenden Fragen, um Euch auf den Fanboy-(oder -girl)-Zahn zu fühlen. Manchmal kauft man ja auch nicht rein faktenbasiert, sondern hat diese eine Herz-Marke, der man auch schon mal einen Design-Fauxpas oder eine Schwäche im Spec Sheet verzeiht. Ich bin da übrigens eine echte Smartphone-Bitch und bin schon mit Devices von Samsung, Huawei, LG, HTC und Google glücklich geworden und da ich alt bin, auch schon mit Sony Ericsson, Nokia und Siemens. Jetzt aber zu Euch: Welcher Marke seid Ihr treu?

Ich entscheide mich immer wieder für ... Samsung

Apple

Oppo

Xiaomi

Vivo

OnePlus

Huawei

Honor

Realme

Google

HTC

Motorola/Lenovo

Nokia

Sony

HTC

Eine hier nicht erwähnte Marke

Ich wechsle ständig die Marken

Hey, merkt hier keiner, dass HTC doppelt ist? (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Umfrage 4: Welches Feature ist Euch beim Smartphone-Kauf am Wichtigsten?

Manche schauen vor der Anschaffung eines neuen Smartphones auf ganz bestimmte Funktionen, die ihnen wichtig sind. So ist es für den Einen von größter Bedeutung, dass der ständige Begleiter mit großer Akkulaufzeit glänzen kann, ein anderer achtet vor allem auf die Qualität der Kamera. Was habt Ihr vor allem im Blick, wenn Ihr Euch für ein neues Modell entscheiden müsst? In diesem Fall könnt Ihr mehrere Punkte auswählen.

Welches Feature ist für Euch beim Smartphone-Kauf am Wichtigsten? Das Display

Starke Performance – das Handy ist meine Gaming-Maschine

Ein lang durchhaltender Akku

Eine vielseitige und hochwertige Kamera

Die Software (möglichst aktuell, schnelle Updates)

Das Design und die Verarbeitungsqualität

Da es immer noch ein Telefon ist: Sprachqualität und Netz

Viel Speicherplatz – am besten erweiterbar

Guter Sound, möglichst Stereolautsprecher

Es gibt nicht das 'eine' Feature – ich brauche einen guten Allrounder

Ich kaufe nur Handys, bei denen das VERDAMMTE LADEGERÄT in der Box ist!!1! (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Umfrage 5: Habt Ihr das Gefühl, dass die Auswahl zu groß ist?

Hier jetzt abschließend eine Frage, die in eine etwas andere Richtung abzielt. Eingangs erwähnte ich bereits, dass wir uns in diesem Frühling einer Flut von Produktveröffentlichungen gegenübersehen und gerade Unternehmen wie Xiaomi haben dabei ein so großes Lineup, dass es fast schon unüberschaubar wirkt. Das wird auch nicht einfacher dadurch, dass nicht überall jedes Gerät angeboten wird und andere in verschiedenen Märkten mit unterschiedlichen Namen. Das ist aber ein Thema, welches wir an anderer Stelle mal diskutieren können. Von Euch möchte ich hingegen wissen, ob ihr sehr souverän durch diesen ganzen Wust an neuen Modellen blickt, oder ob ihr eher verzweifelt angesichts der Auswahl.

Habt Ihr noch den Überblick bei der großen Smartphone-Auswahl? Klar – es kann nie genug Auswahl geben

Nein, ich bin da oft komplett ratlos und überfordert

Grundsätzlich blicke ich durch, aber manche Hersteller übertreiben wirklich (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Nächste Woche am 15. März werden wir die Umfrage für Euch auswerten und dann natürlich auch über die Ergebnisse berichten. Behaltet also NextPit im Auge, wenn Ihr auf die Resultate der NextPit-Community ebenso gespannt seid wie wir. Weiterhin könnt Ihr uns auch gerne Vorschläge machen, welche Themen Ihr für eine der künftigen Umfragen gerne sehen möchtet.