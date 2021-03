Samsung Galaxy A52: Preis, Release, Features - was ist bereits bekannt?

Recht selten gibt es in der Smartphone-Welt noch Überraschungen, doch mit dem Erfolg des Samsung Galaxy A51 rechnete wohl niemand. Das Mittelklasse-Handy kam im Dezember 2019 auf den Markt und bot für nur 369 Euro einen brillanten 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Screen mit hoher Auflösung, einen schnellen Exynos 9611-SoC und eine solide Quad-Kamera auf der Rückseite. Mit dem Galaxy A52 scheint Samsung nun an einem Nachfolger zu arbeiten.

So soll das Galaxy A52 aussehen! / © Roland Quandt

Denn bekannte Leaker wie John Prosser oder Roland Quandt veröffentlichten Anfang 2021 bereits Bilder und erste Details zu den Handys. Bewahrheitet sich dabei ein Tweet Prossers, wird Samsung das Handy bereits am 26. März vorstellen. Bis dahin fassen wir Euch natürlich alle Gerüchte und Leaks auf dieser Seite zusammen.

Diese Features soll das Galaxy A52 bieten

Allem Anschein nach wird Samsung das erfolgreiche Konzept des A51 lediglich im Detail verbessern. So berichtete WinFuture am 15. Februar, dass Samsung statt auf einen seiner eigenen Exynos-Chips auf einen Qualcomm Snapdragon 720G und auf einen SD 750G setzen wird. Beide SoCs passen zu einem Mittelklasse-Gerät, der Snapdragon 750G deutet allerdings auf eine zweite Version mit 5G hin. Zusammenarbeiten werden die beiden SoCs mit maximal acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte internem Speicher. Anders als bei den neuen Galaxy S21-Modellen soll das Galaxy A52 per Micro-SD-Karten erweiterbar sein.

Display und Kamera

Das Galaxy A51 war gerade aufgrund seines guten Displays beliebt – im Nachfolger wird Samsung voraussichtlich wieder auf SuperAMOLED, 6,5-Zoll und eine Auflösung von 2.400x1080 Pixeln setzen. Auf abgerundete Bildschirmränder dürft Ihr Euch dabei nicht freuen, beziehungsweise Euch vor selbigen fürchten. Unterschiede soll es laut Quandt allerdings bei der genutzten Kamera geben: Die Quad-Cam auf der Rückseite soll mit maximal 64 Megapixeln auflösen, die Frontkamera wird voraussichtlich mit 32 Megapixeln arbeiten.

Im Vergleich zur Kamera des Galaxy A51 soll das A52 eine maximale Auflösung von 64 Megapixeln bieten. / © NextPit

Zusätzlich zur Standard-Hauptkamera mit 64MP soll es eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln und zwei weitere Sensoren mit 5MP und 2MP geben. Diese werden voraussichtlich als Makro- und Tiefenkamera dienen, das ist in dieser Preisklasse nicht unüblich.

Akku und Konnektivität

Für genügend Ausdauer ohne Steckdose soll ein Akku mit 4.500 Milliamperestunden sorgen. Dieser wäre auf dem Papier ein wenig ausdauernder als der 4.000-mAh-Akku des Vorgängers und mit maximal 25 Watt über Samsungs Schnellladetechnologie aufgeladen werden können. Als Anschluss soll hierzu, keine Überraschung, USB-C dienen.

Kabellos soll das Handy per WLAN-ac, einem aktuellen Bluetooth-Standard und dank Dual-SIM-Unterstützung auch mit zwei Netzwerken gleichzeitig kommunizieren können. NFC ist wie beim Vorgänger ebenfalls mit an Bord.

IP67-Zertifizierung und lange Android-Updates

Zu guter Letzt könntet Ihr im A52 von einer IP67-Zertifizierung sowie von vier Jahren an Android-Updates profitieren. Auch zusammen mit der durchaus performanten Hardware könnte das A52 also ein Tipp für all diejenigen sein, die ihr Handy gerne für einen möglichst langen Zeitraum nutzen und nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen. Aber wie teuer soll das Handy sein?

Preis und Release: Wann kommt das A52 und für welchen Preis?

Wie eingangs erwähnt äußerte sich John Prosser bereits zum Release-Datum des Handys und vermutet, dass wir das Galaxy A52 am 26. März zu Gesicht bekommen. Roland Quandt äußert sich in seinem Mega-Leak zwar nicht direkt zum Datum, widerspricht dem Datum mit seiner Aussage "in Kürze" allerdings auch nicht. Markieren wir uns also erst einmal Ende März im Release-Kalender!

Stattdessen geht Quandt haargenau auf den Preis ein, der mit Blick auf den Vorgänger ebenfalls nicht unrealistisch scheint. Die 4G-Variante des Galaxy A52 soll mit 349 Euro genau 20 Euro günstiger sein, als das A51. Für die 5G-Version zahlt man hingegen 429 Euro, so der Leaker. Ob ein mitgeliefertes Ladegerät dem günstigen Preis zum Opfer fallen wird, ist aktuell nicht bekannt.