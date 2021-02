Redmi Note 10: Alles, was Ihr über Xiaomis Budget-Smartphone wissen müsst

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Xiaomi die Kunst beherrscht, überzeugende Budget- und Mittelklasse-Smartphones mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zu produzieren. Die Beliebtheit der Redmi Note- und Redmi-Geräteserie vor allem in den aufstrebenden Märkten Asiens und Südamerikas ist ein Beweis für den Erfolg von Xiaomi in diesem Segment. Im Jahr 2021 plant das Unternehmen, diesen Trend mit den Geräten der Redmi Note 10-Serie fortzusetzen. In diesem Hub-Artikel sammeln wir alle wichtigen Informationen zu Xiaomis kommenden Redmi Note 10-Modellen.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald wir zusätzliche Informationen über das Redmi Note 10 erhalten. Was auch immer Ihr hier lest, wird daher in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgelistet, von den neuesten bis zu den ältesten. Damit Ihr Euch leichter zurechtfindet, wird alles in einer zusammengefassten Liste unten aufgeführt:

Inhalt:

Update (16. Februar):

Der Chef von Xiaomi Indien, Manu Kumar Jain, hat am 16. Februar 2021 angekündigt, dass die Redmi Note 10-Serie am 4. März weltweit angekündigt wird. Dies steht im Gegensatz zu Informationen, die wir zuvor hatten, dass das Telefon am 10. März nach Indien kommt, was übrigens auch auf einem anderen Tweet von ihm basierte. Jain bestätigt außerdem, dass der 4. März auch das internationale Debüt der Redmi Note 10-Serie markieren wird. Ob der Marktstart gleichzeitig auch in anderen Märkten erfolgen wird, ist noch unklar – hier ist aber jedenfalls der Tweet, der den neuen Starttermin für die Redmi Note 10-Serie bestätigt.

Dank einer kürzlich aufgetauchten Listung auf Amazon Indien – entdeckt von den Leuten bei GizmoChina – wissen wir, es wird vier Modelle der Redmi Note 10-Serie geben. Erwähnenswert ist zudem, dass das Redmi Note 10 zuerst in Indien erscheinen wird, bevor auch andere Märkte bedacht werden.

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀



Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁



— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021

Die vier für Indien geplanten Modelle heißen:

Redmi Note 10 4G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro 4G

Redmi Note 10 Pro 5G

According to Amazon's listing, Xiaomi India will launch four versions of the Redmi Note 10 series. The Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 4G, and the Redmi Note 10 Pro 5G. pic.twitter.com/bYYGlTXRq2 — Digital Chat Station (@chat_station) February 14, 2021

Da diese Modelle indienspezifisch sind und Xiaomi in der Vergangenheit seine Geräte an die anderen Märkte angepasst hat, besteht eine gute Chance, dass Xiaomi nur die 5G-Varianten in die EU bringt. Xiaomi hat mehr oder weniger auch bestätigt, dass der Starttermin für das Redmi Note 10 in Indien der 10. März 2021 ist. Wir erwarten, dass die Handsets bereits ein paar Wochen später auch in Europa ankommen werden.

Nach Angaben von MySmartPrice wird es das Redmi Note 10 Pro in drei Varianten geben.

Eine Basisvariante mit 6GB+64GB

Eine Mittelklasse-Variante mit 6GB+128GB

Eine Top-End-Variante mit 8GB+128GB

Das Redmi Note 10 wird in zwei Varianten angeboten werden.

Eine Einstiegsvariante mit 4GB+64GB

Ein 6GB+64GB-Topmodell

Ich hoffe inständig, dass die Info zur 6GB/64GB-Variante falsch ist, denn selbst für ein günstiges Smartphone ist es im Jahr 2021 geradezu kriminell, nur 64GB Speicherplatz anzubieten. Noch einmal: Bitte beachtet, dass sich diese Leaks auf die indischen Varianten des Geräts beziehen und dass sich die Dinge ändern könnten, wenn das Redmi Note 10 Europa erreicht.

Am 15. Februar postete Redmi India einen Tweet, in dem die Nutzer aufgefordert wurden, zwischen einem AMOLED-Display (höchstwahrscheinlich 60Hz) oder einem hochwertigen 120Hz LCD-Panel zu wählen. Anscheinend war das Social-Media-Team des Unternehmens zuversichtlich, dass die Leute das Display mit der höheren Bildwiederholrate einem AMOLED-Panel vorziehen würden. Die Ergebnisse fielen jedoch mit überwältigender Mehrheit zugunsten eines AMOLED-Panels aus. Diese Umfrage führte auch kurzzeitig zu Gerüchten, dass Xiaomi sich endlich für ein AMOLED-Display bei einem ihrer Budget-Handys entscheiden würde.

Angesichts der überwältigend negativen Resonanz auf ein 120Hz-LCD löschte das Unternehmen den Tweet und die Umfrage stillschweigend. Dies ist mehr oder weniger die Bestätigung, dass das Redmi Note 10 Pro kein AMOLED-Panel erhalten wird und mit einem LCD-Panel mit hoher Bildwiederholrate ausgeliefert wird.

Das Redmi Note 10 Pro ist bereits auf mehreren Zertifizierungsplattformen aufgetaucht, darunter FCC, IMDA und BIS, wo einige seiner Spezifikationen durchgesickert sind. Nach dem, was wir bisher wissen, wird das Smartphone wahrscheinlich mit einem 120Hz IPS-LCD-Panel ausgestattet sein. Außerdem wird es von einem Qualcomm Snapdragon 732G Chipsatz angetrieben werden und mit Android 11 auf Basis von MIUI 12 laufen.

Das Redmi Note 10 Pro wird wahrscheinlich auch auf einen großen 5.050mAh-Akku mit Unterstützung für Fast Charging setzen. Da der Snapdragon 732G keine 5G-Unterstützung bietet, handelt es sich hierbei höchstwahrscheinlich um die 4G-Variante des Telefons. Die 5G-Variante wird dann höchstwahrscheinlich von einem anderen Snapdragon-SoC angetrieben werden, falls sie wirklich existiert.

Was das Redmi Note 10 angeht, scheint Xiaomi einen guten Job gemacht zu haben, die Spezifikationen dieses Geräts bis jetzt geheim zu halten. Aber je näher der Starttermin rückt, desto mehr Informationen über das Handy erwarten wir auch.

