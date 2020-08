Xiaomi Redmi Note 9 Pro im Test: Der echte “Bang for the Buck”

Hier überzeugt das Redmi Note 9 Pro

Verarbeitungsqualität und Design

Wie ein Monolith hebt sich das Xiaomi Note 9 Pro aus seiner Verpackung empor und zeigt mit seinem Gehäuse aus Glas und Kunststoff, dass sich knapp 250 Euro gar nicht günstig anfühlen müssen. Beim Verdrehen oder Biegen bewegt sich beim Note 9 Pro nichts und gefühlt könnte man auch einen Nagel mit dem Handy in die Wand hauen. Zwar empfehlen wir Euch das nicht, einen nicht ganz so vorsichtigen Umgang oder milde Stürze trauen wir dem Smartphone aber durchaus zu.

Die Spaltmaße sind aller Zweifel erhaben und mit 209 Gramm ist das 6,67 Zoll große Smartphone auch schwer genug, um sich hochwertig anzufühlen. Einen mittelmäßigen Eindruck machen die Druckknöpfe des Redmi Note 9 Pro. Die Lautstärkewippen sind recht schwammig und die Anschaltknöpfe, in die Fingerabdrucksensoren eingelassen, fühlen sich naturgemäß ein bisschen weniger taktil an als Standard-Knöpfe. Eine IP-Zertifizierung besitzt das Handy trotz seines Verarbeitungs-Charmes nicht. Ein präziser und kaum klappernder Vibrationsmotor trägt zum hochwertigen Gesamteindruck bei.

Die Verarbeitung des Redmi Note 9 Pro überzeugt – aber nicht auf ganzer Linie. / © AndroidPIT

Ausstattung und Performance

Als das Redmi Note 9 Pro im Mai 2020 auf den deutschen Markt kam, waren OnePlus Nord (zum Test) und Pixel 4a nur Gerüchte. Doch schon damals glänzte das Xiaomi-Smartphone mit einem Snapdragon 720G-Prozessor, satten 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer Quad-Kamera. Die Ausstattung ist üppig genug, um das Mittelklasse-Smartphone auch einige Monate später noch konkurrenzfähig zu halten.

Denn für die im Vergleich zum Nord dezenten Abstriche beim Prozessor und beim Display spart man bei Xiaomi über 100 Euro und erhält im Vergleich zum Pixel 4a gleich drei Kameras mehr. Auch schnelles WLAN AC, Bluetooth 5.0 und eine Schnellladefunktion machen das Note 9 Pro zu einem starken Mittelklasse-Smartphone. Sogar NFC, mit dem Ihr unter anderem kabellos per Google Play bezahlen könnt, und ein IR-Blaster sind mit an Bord. Mit letzterem lässt sich das Note 9 Pro als Fernbedienung für Euren Fernseher oder verschiedene Xiaomi-Produkte nutzen.

An der Gesamtperformance gibt es kaum etwas auszusetzen. Call of Duty: Mobile läuft auf höchsten Grafikeinstellungen flüssig, allerdings entwickelt das Redmi Note 9 dabei auffällig viel Wärme. Die Anforderungen des Android 10 Betriebssystems, dem Xiaomi seine Nutzeroberfläche MIUI 11 überstülpt, steckt das Handy locker weg. Trotz der (zumindest im Vergleich zu Stock-Android) inflationären Verwendung von Animationen im Betriebssystem läuft alles flüssig und schnell.

Auch Multitasking ist für den Snapdragon 720G kein Problem. Ein YouTube-Video ließ sich im Test parallel zu anderen Apps abspielen, ohne dass Ruckler oder Ladezeiten auftraten. Hier macht das Redmi Note 9 Pro von seinen 6 Gigabyte Arbeitsspeicher Gebrauch. Die Leistung des Prozessors soll vor allem der künstlichen Intelligenz der Xiaomi-Kamera zuträglich sein.

Quad-Kamera

Denn die Rückseite des Redmi 9 Pro ziert eine üppige Auswölbung, in der sich vier Kameras befinden. Das Element aus Glas und Plastik ist mittig platziert und gerade breit genug, dass das Handy auf dem Tisch nicht übermäßig hin und her wippt. Was sich im Inneren des Kamerabuckels befindet, kann sich in seinen Ergebnissen und in seinen Eigenschaften durchaus sehen lassen.

Redmi Note 9 Pro – Kameraausstattung Hauptkamera Ultraweitwinkel Makrokamera Tiefensensor Auflösung 64 Megapixel 8 Megapixel 5 Megapixel 2 Megapixel Sensorgröße 1/1,72 Zoll 1/4 Zoll 1/5 Zoll 1/5 Zoll Objektivelemente 6 5 keine Angabe keine Angabe Sichtfeld / Brennweite 79,8 Grad 119 Grad keine Angabe keine Angabe Pixelgröße 0,8µ 1,12µ 1,12µ 1,75µ Blende f/1,89 f/2,2 f/2,4 -

Das Zusammenspiel aus seinen vier Kameras beherrscht das Redmi Note 9 Pro überaus gut. Dabei fand ich vor allem Gefallen an der übersichtlichen und edlen Kamera-App, die mit vielen cleveren Details glänzt. Haltet Ihr das Handy beispielsweise mit der Kamera nach unten, zeigt Euch ein Pfeil die aktuelle Ausrichtung an. Dazu liefert Xiaomi mit Modi für AI-Fotografie, 64 Megapixeln, Nachtfotografie, Panoramafotos und einem sehr umfangreichen Profimodus alles, was in ein aktuelles Kamera-Smartphone gehört.

Im Redmi Note 9 gibt es keine Telekamera, wie man sieht. / © NextPit

Die Ergebnisse überzeugen vor allem, wenn Funktionen wie HDR oder die künstliche Intelligenz ausgeschaltet sind. Denn vor allem der 64-Megapixel-Hauptsensor hat auch ohne Softwaretricks viel auf dem Kasten. Mit der RAW-Fotografie im Profimodus zeigt sich das besonders.

Links: Durch Aufnahmen im RAW-Format lässt sich der gute Sensor ohne die teils aggressive Nachbearbeitung auskosten. Rechts: Der Dynamikumfang des Redmi Note 9 Pro überzeugt. / © NextPit

Hier werden aber auch die Schwächen des Ultraweitwinkelsensors deutlich, der mit 8 Megapixeln zwar eine durchaus brauchbare Auflösung besitzt, an Schärfe und Rauschverhalten aber nicht mit dem Hauptsensor mithalten kann. Trotzdem ist an dieser Stelle ein großes Lob an Xiaomi angebracht. Als weitere Sensoren seiner Quad-Kamera greift der Hersteller nicht auf Sensoren mit 2 Megapixeln zurück. Das ist gerade in der Einsteiger- und Mittelklasse leider gang und gäbe, um bei günstigen Geräten Kosten zu sparen und trotzdem mit Triple- oder Quad-Kameras zu werben. Das Viergestirn auf der Rückseite des Note 9 Pro ist also tatsächlich zu etwas zu gebrauchen.

Der Ultraweitwinkelsensor überzeugt mit seinen 8 Megapixeln mehr als in anderen Smartphones. / © NextPit

Akkulaufzeit

Mit seinen 5.020 Milliamperestunden ist der Akku des Xiaomi Redmi Note 9 Pro größer als bei manchen Tablets. Das sorgt in der Praxis für eine kaum enden wollende Akkulaufzeit. Der Hersteller selbst gibt diese mit bis zu 33 Stunden bei Gesprächen, bis zu 16 Stunden bei der Navigation und bis zu 13 Stunden beim Gaming an. Alles Ergebnisse, die in der Praxis realistisch scheinen.

Bei der täglichen Nutzung, bei der man eher selten 15 ½ Stunden lang von Berlin nach Rom mit nur einer Akkuladung fährt, sorgt der große Akku vor allem für Sorglosigkeit. Ladet Ihr das Handy jede Nacht auf, solltet Ihr tagsüber keine Probleme mit einem leeren Akku bekommen. Seid Ihr zwei Tage unterwegs, lässt sich das Handy mit ein bisschen Sorgfalt auch zwei Tage lang betreiben. Dem großen Akku stellt Xiaomi ein Netzteil mit Schnellladefunktion bei, das mit 30 Watt arbeitet. Im Test lud das Handy innerhalb von 20 Minuten um 50 Prozent wieder auf. Ein guter Wert, der einen bei Engpässen locker über den Tag retten kann.