Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass Qualcomm seine neuen Hochleistungs-ARM-Chips für den PC-Markt ankündigte. Sechs Monate später bestätigt das nordamerikanische Unternehmen nicht nur die Modellnamen für seine "Snapdragon X Elite"-Chips, sondern auch eine zugänglichere Version des Chips, den Snapdragon X Plus.

Beide neuen Chips basieren auf demselben Oryon-ARM-CPU-Kern, der auf der Technologie basiert, die Qualcomm beim Kauf des Nuvia-Startups erwarb. Der Plus-Chip verfügt jedoch über weniger Kerne in jedem Verarbeitungsblock. Da der Elite-Chip bereits im Oktober angekündigt wurde, tritt das Snapdragon-Duo in der folgenden Tabelle gegen die Apple M3-Generation an, anstatt gegen die seinerzeit aktuellen M2-Chips.

Snapdragon X Elite Snapdragon X Plus Apple M3 Max Apple M3 Performance-Kerne 12 x Oryon @ 3,8 GHz 10x Oryon @ 3,4 GHz 12 x @ 4,05 GHz 8 x @ 4,05 GHz Effizienz-Kerne - - 4 x @ 2,75 GHz 4 x @ 2,75 GHz RAM LPDDR5X-8448

8 x 16-Bit @ 4224 MHz

(135 GB/s) LPDDR5X-8448

8 x 16-Bit @ 4224 MHz

(135 GB/s) LPDDR5-6400

32 x 16-Bit @ 3200 MHz

(409,6 GB/s) LPDDR5-6400

8 x 16-Bit @ 3200 MHz

(102,4 GB/s) GPU "Adreno"

DirectX 12

(4,6 TFLOPS) "Adreno"

DirectX 12

(3,8 TFLOPS) 40 x Apple eigene GPU



(14,1 TFLOPS) 10 x Apple Custom GPU



(3,5 TFLOPS) Modem 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X65) 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X65) k.A. k.A. Konnektivität Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Prozessknoten TSMC N4

("4 nm") TSMC N4

("4 nm") TSMC N3B

("3 nm") TSMC N3B

("3 nm")

Kühne Behauptungen

Was die Gesamtleistung angeht, stellte Qualcomm bereits im Oktober kühne Behauptungen auf, als das Unternehmen den Snapdragon X Elite mit den damals verfügbaren Chips von AMD und Intel verglich. Jetzt nimmt Qualcomm auch den Apple M3 ins Visier. Das Unternehmen verspricht eine 10 Prozent schnellere Multithreading-Leistung im Vergleich zum Snapdragon X Plus, wobei der Elite-Chip im Geekbench-Test einen Vorsprung von 28 Prozent hat.

Im Vergleich zu Intels neuesten Meteor-Lake- und AMDs Zen4-Chips soll der Snapdragon X Plus sowohl bei CPU- als auch bei integrierten GPU-Benchmarks schneller und energieeffizienter sein als seine x86-Konkurrenten.

Snapdragon X Plus und Elite im Vergleich mit dem Apple M3. © Qualcomm Snapdragon X Plus: Cinebench-Ergebnisse © Qualcomm Snapdragon X Plus: Geekbench-Ergebnisse © Qualcomm Snapdragon X Plus – Ergebnisse des "3D Mark Wild Life Extreme"-Tests. © Qualcomm

Und wie bei jeder anderen Produkteinführung 2024 versäumt es natürlich auch Qualcomm nicht, die KI-Fähigkeiten der "Snapdragon X Plus"-NPU besonders hervorzuheben: Der Halbleiter-Gigant behauptet gar, es handele sich hier um die "schnellste NPU der Welt für Laptops".

Die Behauptung mag sehr theoretisch klingen, unglaubwürdig ist sie deswegen noch lange nicht, da sowohl AMD als auch Intel ihre ersten zarten Schritte in der NPU-Arena machen. Qualcomm (und Apple, Google, MediaTek …) hingegen hat bereits stark in KI für den mobilen Bereich investiert.

Da wir uns immer noch im Jahr 2024 befinden, verspricht der neue Chip natürlich eine spicy KI-Note. / © Qualcomm

Plus oder Elite?

Im Vergleich zum bereits angekündigten Snapdragon X Elite sieht die Plus-Variante wie ein typischer Binned-Chip aus, bei dem defekte CPU- und/oder GPU-Kerne deaktiviert werden, sobald sie die (viel beschäftigten) TSMC-N4-Produktionslinien verlassen.

Diese Praxis wird bereits seit vielen Jahren nicht nur von AMD und Intel, sondern auch von Apple angewendet. Apple bietet seine "M3 Pro"- und "M3 Max"-Prozessoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von CPU- und GPU-Kernen an, je nachdem, wie viel Geld ihr investieren könnt.

CPU-Kerne Maximaler Dual-Core-Boost-Takt GPU X1E-84-100 12 x Custom Oryon @ 3,8 GHz 4,2 GHz Adreno @ 4,6 TFLOPs X1E-80-100 12 x Custom Oryon @ 3,4 GHz 4,0 GHz Adreno @ 3,8 TFLOPs X1E-78-100 12 x Custom Oryon @ 3,4 GHz k.A. Adreno @ 3,8 TFLOPs X1P-64-100 10 x Custom Oryon @ 3,4 GHz k.A. Adreno @ 3,8 TFLOPs

Für den Snapdragon X Plus bedeutet das, dass er zwei Oryon-CPU-Kerne weniger hat, die etwas konservativer getaktet sind, und das gleiche Schicksal droht den Adreno-GPU-Kernen – leider hat Qualcomm schon vor vielen Jahren aufgehört, seine GPU-Konfigurationen offenzulegen.

Abgesehen von diesen Hauptkernen sind die restlichen Spezifikationen identisch: 42 MB Cache-Speicher, 45 TOPS AI-Kerne, LPDDR5X-Unterstützung, Kameraauflösung, Konnektivität und sogar andere Schnittstellen wie USB4 und M.2-Unterstützung.

Geht davon aus, dass der Snapdragon X Plus in Laptops aller gängigen Marken zum Einsatz kommen wird. / © Qualcomm

Laut Qualcomm sollen die ersten PCs, die mit dem Snapdragon X Plus ausgestattet sind, Mitte 2024 auf den Markt kommen – der (etwa) gleiche Zeitrahmen, der auch für den "X Elite"-Prozessor gilt.

Während wir auf erste Testgeräte warten, teilt uns gerne Eure Erwartungen in den Kommentaren unten mit. Glaubt Ihr, dass Qualcomm endlich das Versprechen von Windows auf ARM-Chips einlösen wird, oder müssen wir weiterhin mit Kompatibilitäts- oder Leistungsproblemen aufgrund von Altanwendungen leben?