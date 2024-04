Ist das die Fan Edition des Samsung Galaxy Z Flip 6?

Auf der Geekbench-Website (via SamMobile) tauchte ein Benchmark-Ergebnis für ein unbekanntes Samsung-Smartphone mit der Modellnummer SM-F741U auf. Nach allem, was wir wissen, wird diese Nummer mit dem kommenden Galaxy Z Flip 6 in Verbindung gebracht, das bereits zuvor auf derselben Website zu sehen war.

Interessant ist, dass das Gerät mit einem älteren Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet ist, wie der Codename "kalama" auf der Hauptplatine vermuten lässt. Der neuere Snapdragon 8 Gen 3 hingegen trägt den Namen "Ananas" für sein Motherboard. Das Gerät ist mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 8 GB RAM des Galaxy Z Flip 5 (Testbericht) darstellt.

Erste Renderings von Drittanbietern des Samsung Galaxy Z Flip 6 zeigen ein fast identisches Design wie das seines Vorgängers. / © On Leaks

Im Moment könnte die Auflistung darauf hindeuten, dass Samsung eine Galaxy-Z-Flip 6-Variante testet, die mit dem veralteten Snapdragon-Chipsatz ausgestattet ist, zusätzlich zum normalen Galaxy Z Flip 6 mit einem neueren Chip. Es könnte aber auch bedeuten, dass es sich um die Fan Edition des Galaxy Z Flip 6 mit etwas abgespeckten Spezifikationen handelt, über das schon früher gemunkelt wurde.

Wir können allerdings ebenso nicht ausschließen, dass das gelistete Modell im Geekbench-Eintrag so modifiziert wurde, dass es nur so aussieht wie das noch nicht offiziell angekündigte Samsung Galaxy Z Flip 6, womit es sich also lediglich um ein Ablenkungsmanöver handeln könnte.

Ein angeblicher Benchmark des Samsung Galaxy Z Flip 6 mit einem veralteten Snapdragon 8 Gen 2 und 12 GB RAM. / © Geekbench

Der Benchmark zeigt jedoch, dass das Galaxy Z Flip 6 mit diesem Prozessor und Arbeitsspeicher 1.794 und 4.486 Punkte erreicht, was leicht unter den Durchschnittswerten des Galaxy S23 aus dem letzten Jahr liegt. Die Unterschiede könnten auf ein kleineres Kühlsystem im faltbaren Handy zurückzuführen sein.

Wir gehen davon aus, dass Samsung seine faltbaren Smartphones auf seinem nächsten Unpacked-Event am 10. Juli vorstellt. Es heißt, dass die Veranstaltung in Frankreich stattfinden wird, aber es könnte auch separate lokale Veranstaltungen z.B. in den USA geben. Neben dem Galaxy Z Flip 6 und dem Galaxy Z Fold 6 sollen auch die Smartwatch Galaxy Watch 7 und der Galaxy Ring dort offiziell das Licht der Welt erblicken.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Tarifvergleich

Was denkt Ihr über das Galaxy Z Flip 6, das mit dem veralteten Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sein könnte? Glaubt Ihr, dass es sich um das kommende Galaxy Z Flip 6 FE handelt? Lasst uns Eure Ideen im Kommentabereich hören.