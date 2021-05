Xiaomi Redmi Note 10 im Test: Leider zu durchschnittlich

Fazit: Überzeugt das Redmi Note 10 im Test?

Für sich genommen ist das Xiaomi Redmi Note 10 ein gutes Smatphone! Dabei überzeugten die nüchterne und schicke Optik, das AMOLED-Display mit guter Bildqualität und vor allem die ausgezeichnete Akkulaufzeit samt gutem Quick-Charging.

Als Negativpunkte muss ich allerdings die durchschnittliche Leistung der Kamera anführen, die im Grunde vom Vorgänger Redmi Note 9 übernommen wurde. Dazu gibt's auch einen veralteten Prozessor, der aber durchaus noch für die Aufgaben im Alltag und sogar einige Spiele gewappnet ist.

Wenn man jedoch den Markt analysiert – und sich an die Maxime von Anand Lal Shimpi erinnert: "Es gibt keine schlechten Produkte, nur schlechte Preise" – sehen wir, dass einige Konkurrenten bessere Kamera- und SoC-Spezifikationen in der gleichen Preisklasse haben. Selbst in Xiaomis eigener Produktpalette ist das Poco X3 NFC besser, das in Europa nur 10 Euro mehr kostet.

Redmi bringt im Note 10 nur kleinere Upgrades gegenüber der Vorgängergeneration. / © NextPit

So ein Preis-Leistungs-Knaller wie das Redmi Note 10 Pro ist das Standard-Modell aber nicht. Fällt der Preis in den nächsten Wochen aber noch ein wenig, ist das Smartphone trotzdem eine gute Wahl für unter 200 Euro. Aber nun zu Euch: Was haltet Ihr vom Redmi Note 10?

Als ich das Redmi Note 10 ausgepackt hatte, schwirrten in meinem Kopf noch Casis Lobpreisungen zum Note 10 Pro im Kopf. Dabei bestätigte sich meine Befürchtung, dass sich Xiaomi ein bisschen zu viele Tricks für die Pro-Version aufgespart hat. Das Note 10 spiegelt somit das wieder, was durch die Differenzierung einer Smartphone-Serie in zu viele Modelle passiert: Während alle Modelle eine Besonderheit haben, ist das Standard-Modell nicht wirklich spannend.