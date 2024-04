Apple lädt offiziell zu seinem ersten großen Event im Frühjahr ein. Die Einladung selbst und auch die aktuellen Spekulationen in der Gerüchteküche geben bereits diverse Hinweise darauf, welche Innovationen in der Präsentation Anfang Mai vorgestellt werden.

Apple-Fans dürfen sich nach langer Wartezeit in weniger als zwei Wochen auf Neuheiten aus Cupertino freuen. Am 7. Mai 2024 wird der iPhone-Hersteller das Event mit dem Titel "Let Loose" abhalten. Wie bei früheren Vorstellungen handelt es sich offenbar um eine Online-Präsentation. Die Einladung und frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass es neue Hardware geben wird.

Apple-Event im Mai: Kommen neue iPads?

Die Grafik, die auch auf der Event-Website zu finden ist, zeigt eine Hand mit einem Apple Pencil. Dadurch wird deutlich, dass es sich um Neuheiten rund ums iPad handelt. Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte bereits vorhergesagt, dass Apple Anfang Mai einen Termin für die Vorstellung neuer Tablets festgelegt hat. Er lag jedoch falsch mit der Aussage, dass es kein eigenes Event geben würde.

Das Event wird am 7. Mai 2024 um 16 Uhr deutscher Zeit beginnen. Ihr könnt das Event im Live-Stream entweder direkt auf der Website des Unternehmens, in der TV-App von Apple oder auf YouTube verfolgen.

Wir erwarten, dass Apple im Rahmen des Events unter anderem ein neues iPad Pro und iPad Air vorstellen wird. Das iPad Pro soll unter anderem ein OLED-Display erhalten. Gerüchten zufolge wird der neue Bildschirm sowohl im 11- als auch im 12,9-Zoll-Modell zu finden sein. Bislang hatte nur das große Pro-Tablet ein besseres Display.

Auch für Fans des kompakteren Modells gibt es Grund zur Vorfreude. Das Mittelklasse-Tablet von Apple soll nämlich erstmals in zwei Größen angeboten werden. Neben dem 11-Zöller wird es angeblich auch hier eine 12,9-Zoll-Variante geben. Gerüchten zufolge könnte das Tablet dem aktuellen iPad Pro ähneln und das Mini-LED-Display des Pro-Modells erben.

Passend zu den neuen Tablets wird auch neues Zubehör erwartet, darunter – Überraschung – ein verbesserter Apple Pencil. Es wird angeblich auch eine neue Tastatur präsentiert werden.

Apple hat seit Ende 2022 keine neuen iPads vorgestellt, daher werden die genannten Neuheiten von vielen Fans schon lange erwartet. Das nächste große Event des Unternehmens findet übrigens Anfang Juni statt. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC vom 10. bis 14. Juni werden wir unter anderem alle Neuheiten in iOS 18 erfahren.

Was denkt ihr: Ist ein OLED-iPad wirklich eine Revolution? Und freut Ihr Euch auf ein großes iPad Air? Schreibt's uns in die Kommentare!