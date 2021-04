Xiaomi Redmi Note 10 Pro im Test: Kniet nieder vor dem Mittelklasse-König

Mit dem Redmi Note 10 Pro bringt Xiaomi ordentlich frischen Wind in die Mittelklasse. Allein schon das 120 Hz Display und die 108 MP Cam lassen aufhorchen. Ob das Smartphone für unter 300 Euro einen neuen Standard für die Mittelklasse setzen kann, lest Ihr in unserem Test.

Bewertung

Pro ✓ Tolle Verarbeitung

✓ Großartiges 120 Hz AMOLED-Display

✓ Solide Performance

✓ Gute Hauptkamera

✓ Lange Akkulaufzeit

✓ Triple-Slot für Dual-SIM + microSD

✓ NFC

✓ ordentlicher, lauter Stereosound Contra ✕ Etwas wuchtiger Kamera-Buckel

✕ Kamera schwächelt bei schlechten Lichtbedingungen

✕ kein 5G

✕ kein Wireless Charging

Design: Groß, aber wertig Was mir gefällt: hochwertige Verarbeitung

Triple-Slot für Dual-SIM UND microSD-Karte

Anschluss für 3,5 mm Klinke Was mir nicht gefällt: Kamera steht sehr weit heraus

recht anfällig für Fingerabdrücke Das Redmi Note 10 Pro habe ich hier in der Farbe “Onyx Gray” vorliegen und ich war direkt angetan von der hochwertigen Verarbeitung. Es fühlt sich wertig an, Spaltmaße sind nicht spürbar und die Tasten bieten ordentliche Druckpunkte. Der Fingerabdrucksensor an der Seite reagiert sehr flott und zuverlässig. Ihr könnt hierbei auch entscheiden, ob er schon bei Berührung oder erst beim Drücken des Buttons entsperren soll. Apropos Fingerabdrücke: Ja, die häufen sich auf der Rückseite nach meinem Test. Die Rückseite des Redmi Note 10 Pro ist ein echter Fingerabdruck-Magnet. / © NextPit Erfreulich ist, dass es ums Gerät herum so viel zu sehen gibt, was nicht mehr alles so selbstverständlich ist: Neben Power-Button/Fingerabdrucksensor und der Lautstärkeregelung finden wir nämlich oben wie unten je einen Speaker vor, es gibt einen Anschluss für die 3,5 mm-Klinke des Kopfhörers und an der linken Seite versteckt sich ein Slot, der nicht nur Platz für zwei SIM-Karten bietet, sondern ebenfalls für eine microSD-Karte, die bei den Herstellern augenscheinlich zunehmend öfter aus der Mode zu kommen scheint. Optisch stört mich lediglich die weit hervorstehende Kamera, die auch dafür sorgt, dass das Smartphone stets ein bisschen kippelig auf dem Tisch liegt. Wer kleine Hände hat, dürfte an den wuchtigen 6,67 Zoll zu knabbern haben und auch mir fällt mit meinen Riesenpranken die Einhand-Bedienung nicht leicht. Optisch sehr ansprechendes Smartphone mit einem Kamera-Buckel-Schönheitsfehler und einer Verarbeitung, die über dem Mittelklasse-Standard liegt.

SO muss ein Display in einem Mittelklasse-Smartphone sein Was mir gefällt: 120 Hz Display

AMOLED

eigentlich auch alles andere am Display! Was mir nicht gefällt: Nur zwei Optionen bei der Wiederholrate – 60 oder 120 Hz

Das “Manchmal-on”-Display Die Definition von Premium lautet beim Display von Smartphones im Jahr 2021: 120 Hertz Bildwiederholrate und AMOLED-Screen. Nichts weniger als das verbaut Xiaomi in seinem 6,67 Zoll-Brummer und klopft mit seinem im Redmi Note 10 Pro verbauten Panel nicht etwa zaghaft an die Tür zur Smartphone-Champions-League – nein, man tritt die Tür förmlich ein und baut sich mit breiten Schultern und einem lauten “Und? Was wollt ihr machen?” im Türrahmen auf. Kurz nochmal die anderen Eckdaten des Displays: Das 6,67-Zoll-AMOLED “DotDisplay” löst mit 2.400 x 1.080 Bildpunkten auf, was einer Pixeldichte von 395 ppi entspricht. Das Panel punktet mit einer Abtastrate von 240 Hz, HDR-10-Unterstützung und einer maximalen Helligkeit von 1.200 Nits. Und etwas weniger technisch ausgedrückt: Durch die Bildwiederholrate ist jede Bewegung auf dem Screen butterweich, das Panel ist auch im Sonnenlicht noch gut ablesbar und die Farbtreue lässt ebenso wie der Kontrast nichts zu wünschen übrig. Wer mag, kann sich in die Einstellungen begeben und die Farbtemperatur nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Ich hab jetzt mal überlegt, was man an diesem Display aussetzen könnte. Wenn man unbedingt etwas kritisieren will und mit der Lupe nach etwas sucht, könnte man dem Panel ankreiden, dass man nur zwischen 60 und 120 Hz wählen kann. Außerdem ist jetzt zwar ein Always-on-Display am Start, aber das ist noch weitgehend funktionslos und schaltet sich zudem nach zehn Sekunden ab. Mit einem Fingertipp lasst Ihr es Euch dann wieder anzeigen – ich habe mich für den Satz “Finger von meinem Smartphone, Arschloch” entschieden, der zu sehen ist, sobald jemand einmal auf den dunklen Screen tippt. Mit den zehn Sekunden ist das Feature natürlich bestenfalls ein “Manchmal-on”-Display oder gar ein “Fast-nie-on”-Display. Wer in der Mittelklasse ein Smartphone kaufen möchte und bei den wichtigsten Parametern sein Kreuz beim Display macht, muss hier zuschlagen – keine Diskussion.

Performance und Speicher Was mir gefällt: Solide Performance

keine übermäßige Überhitzung

Speichererweiterung Was mir nicht gefällt: SoC-bedingt kein 5G Je nach Ausführung habt Ihr 6 bzw. 8 GB RAM und zwischen 64 und 128 GB internen Speicher. Für meinen Test hatte ich die Ausführung mit 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM zur Verfügung. Meiner Meinung nach sollte man langsam davon absehen, 64 GB als Einstiegsgröße anzubieten, aber erfreulicherweise ist hier ja Platz für eine Speicherkarte, so dass sich niemand über zu wenig Speicher beschweren muss. Gegenüber dem Snapdragon 720 im direkten Vorgänger, dem Redmi Note 9 Pro, kommt jetzt der Snapdragon 732G zum Einsatz, was sich im Wesentlichen durch die höhere Taktung der Adreno 618 GPU lohnt. Die acht Kerne werkeln unauffällig vor sich hin und in Kombination mit dem 120 Hz Display ist die Performance so flott, dass man kaum glauben mag, dass wir es mit einem Qualcomm-SoC der 7er-Reihe zu tun haben. An der Unterseite gibt's einen USB-C-Anschluss und ein Grill für den Speaker. / © NextPit Zum Testen habe ich wieder einmal beliebte Mobile Games Call of Duty Mobile, Real Racing 3 und Genshin Impact bemüht und konnte dabei seltenst mal einen Ruckler oder eine sonstige Schwäche feststellen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass der durchschnittliche Smartphone-Nutzer keinerlei Schwierigkeiten mit der Performance haben wird. Das gilt übrigens auch für die Bildverarbeitung, die in der Vergangenheit mal ein wunder Punkt war. Selbst bei 108 Megapixeln baut das Smartphone das Foto noch flott zusammen (gefühlt etwa ‘ne Sekunde). Auch in Sachen Performance und Speicherplatz schnürt Xiaomi das Rundum-Sorglos-Paket. Selbst die 64 GB im günstigsten Modell stören dank microSD nicht und mit dem Snapdragon 732G sollten Social-Media-Nutzer ebenso wie Gamer glücklich werden.

Die Kamera des Redmi Note 10 Pro – mehr als Mittelklasse Hat hier gerade jemand “Kamera” gesagt? Ach ja, das war ich selbst eben etwas weiter oben. Dann lasst uns über die Knipse reden, die Xiaomi hier verbaut. Die Kamera auf der Rückseite verfügt über ein recht eigensinniges Design. / © NextPit Was mir gefällt: Realistische, detaillierte Fotos bei Tageslicht

Ordentliche Makro-Aufnahmen

vielseitige Kamera Was mir nicht gefällt: keine optische Bildstabilisierung

mäßigere Resultate bei schlechtem Licht Vorweg: Wir haben in der Redaktion Kamera-Freaks wie Ben oder Stefan, die bei Ihren Tests stets ein Hauptaugenmerk auf die Kamera legen. Ich achte beim Smartphone-Kauf auch darauf, dass die Cam kein Totalausfall ist, bin aber mehr der Normal-User, der hier und da mal Party-Bilder macht (Party? Was war das nochmal?) und der eh noch ein paar billige Filter draufklatscht, bevor er irgendein Foto auf Insta hochlädt. Daher wundert Euch nicht, wenn ich keine Romane schreibe in der Kamera-Sektion dieses Reviews. Falls Ihr noch weitere Fragen zu den Cams habt: Stellt sie gerne in den Comments, ich habe das Smartphone ja noch ein paar Tage hier. Die Hauptkamera hat mir auf Anhieb gefallen. / © NextPit Die Hauptkamera (f/1.79) löst mit bis zu 108 Megapixeln auf, wobei mich die 108-MP-Resultate ehrlich gesagt nicht sonderlich vom Hocker gehauen haben. Klar, Ihr könnt schön in die Bilder reinzoomen, aber das ist mir zu sehr Software-Spielerei mit teils etwas verwaschenen, weniger realistischen Ergebnissen. Im Normalfall werden dank Pixel Binning jeweils neun Pixel zusammengeklöppelt, so dass ein 12-MP-Bild entsteht. Ebenfalls mit an Bord im rückseitigen Kamera-Array: Eine Ultraweitwinkellinse (118 Grad Aufnahmewinkel; f/2.2) mit 8 MP, eine Telemakrokamera (f/2.4) mit 5 MP und zweifacher Vergrößerung und schließlich noch ein Tiefensensor (2 MP). Einmal Normal, daneben mit 2x Zoom und Weitwinkel / © NextPit Wenn das Wetter mitspielt, gelingen Euch mit der Kamera richtig feine Resultate. Wechsel ich zur Ultraweitwinkel-Cam fällt mir auf, dass sich die Farbpalette etwas verschiebt und mir persönlich dann zu satte Bilder abliefert. Auch fehlen hier ein wenig die Details, wenn ich in die Bilder reinzoome. Mit der Telemakro-Cam kann man mit etwas Geschick durchaus schöne Makro-Aufnahmen hinzaubern und auch der Portraitmodus enttäuscht nicht. Hier habt Ihr ein bisschen Frühling mit souverän auf unscharf gestelltem Hintergrund/ © NextPit Ich bin irgendwie immer geneigt, hier und da an den Ergebnissen zu mäkeln, aber dann rufe ich mir ins Gedächtnis, dass ich hier ein Smartphone für unter 300 Euro in der Hand halte und dafür sind die geknipsten Fotos einfach richtig gut. Ich glaube nicht, dass das in der Preisklasse derzeit jemand besser kann als Xiaomi mit dem Redmi Note 10 Pro. Um diese Behauptung zu untermauern, habe ich hier noch ein paar Sample-Pics der Kamera für Euch: Auch den Kajakfahrer in Bewegung und das Gegenlicht (unten rechts) stellt die Cam nicht vor Probleme / © NextPit Den folgenden Kirschblüten-Fotos könnt Ihr entnehmen, dass ... ... es auch in Dortmund nicht immer grau ist

... Kirschblüten einfach ein tolles Motiv sind

... der Autor des Testberichts einen regelrechten Kirschblüten-Foto-Fetisch zu haben scheint

... die Kamera auch hier wieder tolle Resultate erzielt

... in Innenstädten weniger Autos zugelassen sein sollten – nicht nur, weil sie die Städte optisch verschandeln. Ich wollte erst überall anklingeln, damit die Besitzer ihre Autos wegsetzen / © NextPit Schön, gell? / © NextPit Hier noch ein paar Kirschblüten, weil's so schön ist / © NextPit Ich mag die realistischen Farben der Kamera / © NextPit Abends waren die Ergebnisse hin und wieder mal durchwachsen, aber hey – das ist wohl das Schicksal von Mittelklasse-Kameras, was? Nichtsdestotrotz kann man auch hier fabelhafte Fotos knipsen, gerade mit dem Nacht-Modus, der die Bilder auch nicht so unnormal aufhellt, wie wir das teils schon bei anderen günstigeren Smartphones gesehen haben. Der Nacht-Modus stellt die Laterne schön klar dar / © NextPit Manchmal kommen auch enttäuschende Resultate heraus, so wie oben / © NextPit Beim Weitwinkel-Bild fehlt es nicht nur an Schärfe und Details, auch die Farben sind unrealistischer/ © NextPit Nah ... / © NextPit Fern ... noch näher / © NextPit Während ich noch überlege, ob mein Sesamstraßen-Gag bei den Makro-Fotos zündet, nähern wir uns der schlimmsten Sektion der Beispiel-Fotos: Hier sind die Resultate der Selfie-Cam: Von oben links nach unten rechts: Normaler Selfie-Modus mit rotem Gesicht und Kim Jong-un-Combichrist-Bild

Portrait-Modus mit rotem Gesicht und unscharfem Kim Jong-un-Combichrist-Bild

Normales Nacht-Selfie mit rotem Gesicht und Kronen-Pils (Kronen schmeckt!)

Nacht-Selfie mit Display-Blitz, rotem Gesicht und Kronen-Pils Mit anderen Motiven wären die Selfies sicher richtig gelungen / © NextPit Ist die Kamera herausragend? Nein! Darf man das für unter 300 denn erwarten? Selbstverständlich nicht, mein Täubchen! Für den Preis bekommt Ihr eine vielseitige Cam, die deutlich mehr ist als eine Knipse für verwackelte Party-Fotos. Gerade mit der Hauptcam sind sehr gelungene Fotos drin.

Akkulaufzeit Akku Was mir gefällt: 33 Watt Schnellladen

ausreichend groß Was mir nicht gefällt: kein Wireless Charging Xiaomi hat einen doch recht großen 5.020 mAh Akku ins nur 8,1 mm schlanke Gehäuse gestopft und das war angesichts des 120-Hz-Displays sicher nicht die schlechteste Idee. Sowohl im Standby als auch im normalen Einsatz überzeugt die Akkulaufzeit, die bei handelsüblicher Nutzung (als ob es da einen Standard gäbe) für zwei Tage reichen sollte. Das mitgelieferte Netzteil lädt das Handy mit rasanten 33 Watt. / © NextPit Der Charger sorgt auch dafür, dass Ihr dank 33 W relativ flott wieder Saft auf dem Hobel habt. Wenn man jetzt anbringt, dass das komplette Aufladen etwas mehr als eineinhalb Stunden dauert und das bei manch anderem Smartphone flotter geht, ist das Jammern auf sehr hohem Niveau. Schade, dass kein Wireless Charging an Bord ist, aber hey: Irgendwo muss auch ein Unternehmen wie Xiaomi ja den Rotstift kreisen lassen, oder? Knappes Fazit zum Akku: Ausreichend groß, ausreichend flott.

Technische Daten Technische Daten Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro Prozessor Qualcomm® Snapdragon™ 732G Qualcomm® Adreno™ 618 GPU Speicher und RAM 6 GB + 64 GB | 6 GB + 128 GB | 8 GB + 128 GB LPDDR4X RAM + UFS 2.2 Abmessungen 164 mm x 76,5 mm x 8,1 mm Gewicht: 193 g Display 6,67-Zoll-AMOLED DotDisplay Auflösung: 2.400 x 1.080 FHD+ 395 PPI Kontrastverhältnis: 4.500.000:1 Helligkeit: HBM 700 Nits, 1200 Nits max. Helligkeit DCI-P3 Farbspektrum 8-Bit-Farbe HDR 10 Aktualisierungsrate: 120 Hz Abtastrate: 240 Hz Lesemodus 3.0 Sonnenlichtmodus 2.0 SGS-Zertifizierung für augenfreundliches Display Getestete SGS-Leistung: Seamless Pro Rückseitige Kamera 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Quad-Kamera 108 MP Weitwinkelkamera 0,7 μm-Pixel, 9-in-1 bis 2.1 μm-Super Pixel 1/1,52 Zoll Sensorgröße f/1.9 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera FOV 118° f/2.2 Telemakro-Kamera mit 5 MP f/2.4 AF Tiefensensor mit 2 MP f/2.4 Fotofunktionen der rückseitigen Kamera Langzeit-Belichtungsmodus mit sechs Effekten (Moving crowd, Oil painting, Neon trails, Light painting, Starry sky, Star trails) Foto-Clones Nachtmodus 2.0 108 MP Modus Videofunktionen der rückseitigen Kamera Video-Clones Dual-Video ShootSteady Professionelle Zeitraffer-Videofunktion Telemakro Zeitraffervideo Video-Makromodus Videoaufnahme mit rückseitiger Kamera 4K 3.840 x 2.160 bei 30 Bildern/s 1080P 1.920 x 1.080 bei 30 Bildern/s/60 Bildern/s Frontkamera 16 MP Frontkamera f/2.45 Fotofunktionen der Frontkamera Nachtmodus für Selfies AI Beautify AI Porträtmodus mit Bokeh und Tiefensteuerung Videofunktionen der Frontkamera Zeitraffer Videoaufnahme mit Frontkamera 1.080 p, 1.920 x 1.080 mit 30 Bildern/s 720 p, 1.280 x 720 mit 30 Bildern/s Zeitlupenvideo: 120 Bilder/s, 720p Akku und Laden 5.020 mAh-Akku mit hoher Kapazität Unterstützt 33 W Schnellladefunktion Sicherheit Fingerabdrucksensor an der Bogenseite AI-Gesichtsentsperrung Netzwerk und Konnektivität Duale SIM-Karte NFC Unterstützte Netzwerkbänder: 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G: B38/40/41(2.535–2.655 MHz) 3G: WCDMA B1/2/4/5/8 2G: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz Unterstützte WLAN-Netzwerke 2,4 GHz/5 GHz-WLAN Bluetooth 5.1 Navigation und Ortung GPS: L1 | Galileo E1 | Glonass L1 | Beidou B1 Audio Dual-Lautsprecher 3,5 mm-Kopfhörerbuchse Zertifizierung für hochauflösendes Audio Hochauflösendes Audio kabellos Video Unterstützt die HDR-Anzeige bei der Wiedergabe von HDR10-Videoinhalten Sensoren Entfernungssensor | Umgebungslichtsensor | Beschleunigungsmesser | Elektronischer Kompass | Gyroskop | Linearer Vibrationsmotor | IR-Blaster Sicher vor Spritzern, Wasser und Staub IP53 Betriebssystem MIUI 12 basierend auf Android 11 Packungsinhalt Redmi Note 10 Pro/Adapter/USB Typ-C-Kabel/SIM-Auswurftool/Weiche Schutzhülle/Benutzerhandbuch/Garantiekarte

Sonst noch was? Ach jau, ein paar Sachen waren noch, die mir aufgefallen sind, und die ich abschließend erwähnen möchte: Der Stereoton ist recht laut und für die Mittelklasse auch ordentlich im Klang

Es gibt jetzt eine IP53-Zertifizierung, die aber lediglich vor Spritzwasser schützt

Für alle Curved-Display-Hasser: Ja, das Display ist flach!

Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten

Android 11 mit MIUI 12 vorinstalliert

Es ist nervige Bloatware an Bord, die man aber zum größten Teil flott deinstalliert bekommt