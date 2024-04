Samsung Galaxy S24 FE: neues Erscheinungsdatum

Laut der niederländischen Publikation Galaxy Club ist das Galaxy S24 FE bei Samsung bereits in Arbeit. Dort wird berichtet, dass das Gerät intern den Codenamen R12 trägt, was sich damit deckt, dass das Galaxy S23 FE im Unternehmen als R11 bezeichnet wurde und das gecancelte Galaxy S22 FE als R10 bekannt war.

Die niederländischen Kolleg:innen halten den Sommer und den frühen Herbst als Zeitrahmen für die Markteinführung des Galaxy S24 FE für unwahrscheinlich. Vielmehr glauben sie, dass das Gerät eher Ende Herbst vorgestellt wird, aber selbst ein Verkaufsstart Anfang 2025 scheint möglich.

Die markanten und dicken Ränder um den sehr schönen AMOLED-Bildschirm lassen das Galaxy S23 FE von vorne veraltet aussehen. / © nextpit

Das wäre auch nicht verwunderlich, denn das Galaxy S23 FE wurde bereits im Oktober letzten Jahres offiziell vorgestellt, war in manchen Ländern – Deutschland inklusive – trotzdem erst Monate später verfügbar.

Gleichzeitig widerspricht dies der früheren Vorhersage, dass das Galaxy S24 FE zusammen mit Samsungs faltbaren Smartphones der nächsten Generation im Juli ins Rennen geschickt wird.

Samsung Galaxy S24 FE mit einem echten Premium-Design?

Zu den zu erwartenden Änderungen des Galaxy S24 FE gibt es nur wenige Details. Das südkoreanische Medium "The Elec" zitiert jedoch Quellen aus der Branche, dass das Unternehmen dünnere Ränder in dem Gerät verbauen wird, indem es "starre OLED"-Display-Panels und die Chip-on-Film-Methode einsetzt, was möglicherweise einer der Gründe für die Verzögerung ist.

Außerdem könnte Samsung das nächste "Fan Edition"-Smartphone auch mit einem neueren Chipsatz wie dem Snapdragon 8s Gen 3 ausstatten, anstatt bei einem veralteten Prozessor zu bleiben. Die Verzögerung könnte also bestenfalls bedeuten, dass wir im Galaxy S24 FE eine leistungsfähigere und deutlich bessere Hardware bekommen als im Galaxy S23 FE.

Wenn also eine Verzögerung bei der Einführung der neuen Generation der Fan Edition im Jahr 2024 zu einem besseren Display und einer besseren Leistung führt, dann ist es das Warten doch eigentlich wert, oder? Bleibt zu hoffen, dass es nicht ähnlich floppt wie das Galaxy S23 FE – mein Kollege Casi war vor allem vom späten Release angenervt.

Wie würdet Ihr das Galaxy S24 FE gerne verändert sehen? Oder wartet Ihr eh aufs Galaxy S25? Verratet es uns in den Kommentaren.