Samsung Galaxy A72 im Test: Die Crème de la Crème der Mittelklasse?

Das Galaxy A72 stellt die Speerspitze in Samsungs neuem Mittelklasse-Lineup dar! Dabei vereint es viele sehr gute Features aus dem A52 und dem A52 5G, doch im Vergleich zu anderen Herstellern gibt's auch ein paar Abzüge. Ob die Mischung im Test überzeugt, habe ich für Euch herausgefunden.

Design & Display: Schlichtheit trifft Kino-Feeling

Das Galaxy A72 ist ein großes Telefon, genau wie die anderen Modelle der A-Serie im Jahr 2021. Das Super AMOLED-Display ist 6,7 Zoll groß, hat eine FHD+-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Selbst mit einem 5.000-mAh-Akku ist das Smartphone superschlank und wiegt gerade mal 205 g.

Hat mir gefallen:

Das Kameramodul ist an das Design der Rückseite angepasst

Ausgezeichnete Griffigkeit

IP67-Zertifizierung

Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm

Hat mir nicht gefallen:

Keine adaptive Bildwiederholfrequenz

Das Design des A72 ist nicht sonderlich kreativ. Aber in dieser Schlichtheit hat Samsung auf ein paar Details geachtet, denn alles ist an seinem Platz. Die Taste zum Aktivieren des Geräts ist genau richtig für die einhändige Bedienung positioniert, ebenso wie der Fingerabdrucksensor, der direkt in den Bildschirm integriert ist.

Ich muss sagen, dass ich zum ersten Mal den direkt in das Display integrierten Fingerabdrucksensor verwendet habe und das ganze ist schon echt praktisch. Wobei ich im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren dann doch eine gewisse Latenz gespürt habe.

Das Galaxy A72 verfügt über ein 6,5-Zoll-AMOLED-Display und eignet sich hervorragend zum Ansehen von Videos und für Spiele. / © NextPit

Der Bildschirm des A72 ist hell, denn er erreicht maximal 800 nits. Darüber hinaus führt die Tatsache, dass wir die ganze Zeit eine Bildwiederholrate von 90 Hz aktiviert haben, die Anzeige super flüssig. Auf der anderen Seite kann der Verzicht auf eine adaptive Bildwiederholrate zu einem höheren Stromverbrauch führen, insbesondere beim Anschauen von Serien und Filmen über Streaming. Um zwischen 90 und 60 Bildern pro Sekunde umzuschalten, müsst Ihr immer wieder in die Anzeigeeinstellungen gehen.

Das Anschauen von Videos, Filmen und das Surfen im Internet sind natürlich Alltagsszenarien, daher muss ein Telefon zumindest gut darin sein. Und das Galaxy A72 meistert diese Aufgaben hervorragend. Das Display trägt das Samsung-Gütesiegel, ist also hell und die Farben sind kräftig. Allerdings musste ich den Bildschirmmodus von lebendig auf natürlich ändern, da einige App-Symbole, insbesondere diejenigen, die die Farbe Rot enthalten, sehr übersättigt waren.

Die Frontkamera ist sicherlich ein Highlight des Galaxy A72, auch wenn sie noch so unauffällig ist / © NextPit

Etwas positives, das mir beim Galaxy A72 noch aufgefallen ist: Ich hatte viel mehr Spaß an Spielen wie Free Fire, da ich durch die Details auf dem Display ein besseres Gefühl für die Szenarien im Spiel hatte. Außerdem war die Leistung subjektiv besser als auf meinem privaten Google Pixel!

Das Galaxy A72 hat ein gutes Design, eine hervorragende Displaygröße und überzeugt somit beim Medienkonsum und bei Spielen. Samsung hat es wirklich geschafft, ein nahezu makelloses Gerät zusammenzubauen, wenn's um die Verarbeitung und das Design geht. Wenn Ihr kleine Hände habt, ist das A72 aber vielleicht nicht die beste Wahl. Um auf einer positiven Note zu enden: Die IP67-Zertifizierung ist in dieser Preisklasse ziemlich gut!