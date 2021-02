Slack-Streit: 60Hz AMOLED vs. 120Hz LCD in Mittelklasse-Handys

In unserem dritten Slack-Streit befinde ich mich im Wortgefecht mit Ben. Der Grund für den Streit? Xiaomis Umfrage, in der sie die Nutzer fragten, ob sie eher ein "langsames" 60Hz AMOLED-Panel oder ein schnelles 120Hz LCD auf im Redmi Note 10 bevorzugen. Das Ergebnis der Umfrage fiel zugunsten des AMOLED-Panels aus. Aber ist das wirklich der richtige weg?

Wie immer nehmen wir im Slack-Streit Positionen ein, die nicht 100% unserer eigenen Meinung entsprechen. Dabei nehmen wir die Extreme ein, um die Entscheidung in unseren Umfragen bei Euch zu lassen! Da Ben das 120hz-Panel des Samsung Galaxy S21+ aber tatsächlich geliebt hat, nimmt er in diesem Slack-Kampf die Seite dafür ein. Er verteidigt also 120hz-Panels in Mittelklasse-Smartphones, während ich für den Einsatz langsamer OLED-Panels.

Runde 1: Schneller ist (nicht) immer besser

Ben: Hey, Rahul! Hast du von Xiaomis Social-Media-Umfrage gehört, bei der sie nach der Bildwiederholrate des neuen Redmi Note 10 gefragt haben? Es stellte sich heraus, dass 90 Prozent der Befragten ein langsames AMOLED-Panel einem 120 Hz LCD-Panel vorziehen? Sind die verrückt? Wer will im Jahr 2021 noch auf langsame Displays schauen?!

Rahul: Wirklich, Ben? Du hast gerade mehr als 8.000 Leute als verrückt bezeichnet! Wenn Du dir die Umfrage anschaust, wird dir auffallen, dass mehr als 10.000 Leute abgestimmt haben, von denen nur 12 Prozent für ein schnelles LCD-Panel gestimmt haben. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, haben Firmen ihre Produkte auf der Grundlage von Benutzer-Feedback entwickelt und nehmen dieses sehr ernst. Und das Feedback hier ist überwältigend klar – und zwar zugunsten eines 60Hz-AMOLED-Panels. Hier ist ein Bild der Umfrage (Gott sei Dank habe ich Screenshots erstellt!)

Did @RedmiIndia delete the LCD 120Hz vs. AMOLED tweet... Hmm! pic.twitter.com/6PH46capzh — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 15, 2021

Es ist auch an der Zeit, dass Du Deinen Geist für offensichtliche Fakten öffnest. Die Wahrheit ist, dass die Leute, die diese preiswerten Telefone tatsächlich kaufen, sich nicht daran stören, ein "langsames" AMOLED-Display gegenüber einem LC-Display mit hoher Bildwiederholrate zu haben. Die Gründe dafür sind vielfältig. AMOLED-Panels sind von Natur aus besser als LCDs. In fast jedem Aspekt.

Und weißt Du was? Xiaomi verwendet tatsächlich ein AMOLED-Display im Redmi Note 10, wenn wir den letzten Leaks glauben dürfen. Demokratie FTW und mehr Macht für das Volk!

Ben: Ich glaube, viele Nutzer haben die Vorteile von hohen Bildwiederholraten nie selbst gesehen. Das ist etwas, das man nicht wirklich über YouTube oder in den Medien zeigen kann. Diese Bildwiederholraten-Vergleiche in Zeitlupe werden der Flüssigkeit des Displays nie wirklich gerecht. Seit ich mein erstes 120-Hz-Panel benutzt habe, schien jedes andere Gerät einfach "langsamer" zu sein: Listen stottern beim Scrollen, Systemanimationen schleichen ätzend langsam über den Bildschirm und so weiter. 60 Hertz reichen im Jahr 2021 einfach nicht mehr aus. Verstehst du? Es ist veraltet!

Rahul: Sehr voreingenommen, was? Niemand hier bestreitet die Vorteile von hohen Bildwiederholraten. Ich liebe sie ja selbst. Aber denk auch daran. dass wir hier über Mittelklasse-Geräte sprechen, und die meisten Handys, bei denen sich diese Frage stellt, werden preislich unter 300 € liegen. Und zu diesem Preis muss es nunmal Kompromisse geben. Und dabei ist es auch klar, dass sich das Fehlen von Panels mit hoher Bildwiederholrate für die Verbraucher in diesem Segment nicht wie ein großer Kompromiss anfühlt.

Und das ist auch das, was sogar ich einen guten Monat vor Erscheinen dieser Umfrage empfunden habe.

Erinnerst Du dich an meinen Testbericht zum Xiaomi Mi10i (Mi10T Lite), in dem ich die Verwendung eines 120Hz LCD-Panels bei diesem Telefon in Frage stellte? Wenn Du diesen Test mal gelesen hättest, wüsstest Du, dass ich mich über Xiaomis Entscheidung für ein 120Hz-LCD zugunsten eines Standard-60Hz-AMOLED-Displays geärgert habe, weil ich nicht wirklich in der Lage war, den vollen 120Hz-Glanz zu genießen, weil das Smartphone einfach ruckelte. Ich war auch davon überzeugt, dass die abgehackte Leistung zum Teil daran lag, dass die "Mittelklasse"-Hardware des Telefons Schwierigkeiten hatte, mit dem 120Hz-Display klarzukommen.

Das 120-Hz-Display-Erlebnis auf dem 300 € teuren Mi10i war nicht erinnerungswürdig. Mit einem 60-Hz-AMOLED-Panel könnte es besser laufen/ © NextPit

Also bitte, erspar mir das Gerede von der hohen Bildwiederholrate bei günstigen und preiswerten Smartphones. Ich werde viel glücklicher mit einem langsameren AMOLED-Panel auf meinem 300- oder 250-Euro-Handy sein, das mir nicht nur eine bessere Anzeigequalität, bessere Blickwinkel und eine höhere Helligkeit bietet – sondern auch noch weniger Akku verbraucht.

Wer hat die erste Runde gewonnen? Rahul und seine OLED-Displays – ganz kla!

Mein Herz schlägt für Hertz – und für Ben! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Runde 2: Auch Budget-Handys brauchen eine hohe Bildwiederholrate!

Ben: Gut, dass Du die Akkulaufzeit erwähnst. Denn ich stimme zu, dass bei Smartphone-Displays höhere Bildwiederholraten echte Akkukiller sind, aber ich denke, das ist gerade einer der Gründe, warum sie wirklich gut in Mittelklasse-Smartphones passen. Erstens sind die meisten Telefone mit 120-Hz-Panels heutzutage mit einer adaptiven Bildwiederholrate ausgestattet, sodass das Telefon entscheidet, wann es die Bilder pro Sekunde erhöht. Außerdem kann man das Telefon jederzeit selbst auf 60 Hz drosseln, wenn man es über einen längeren Zeitraum ohne Aufladen verwenden muss. Das ist so, als hätte man mehr Pferdestärken in einem Auto – die meiste Zeit braucht man es nicht, aber wenn man es braucht, will man es nicht missen!

Und zweitens haben viele Mittelklasse-Handys riesige Akkus. Schau dir nur das Realme 7i mit seinem 6.000-mAh-Akku an. Ein Extrembeispiel, aber 5.000 mAh sind in der Preisklassse doch normal. Außerdem laden viele Nutzer das Telefon sowieso über Nacht auf, selbst wenn man die ganze Zeit 120 Hz verwendet, sollte das nicht viel schaden, da diese Akkus so groß sind, dass man die Telefone weit über einen Tag lang nutzen kann.

Rahul: Schade, dass weder die Verbraucher noch die Marken Dir hier zustimmen. Die meisten neuen Budget- und Mittelklasse-Smartphones scheinen sich zunehmend von hochauflösenden LCDs zugunsten von Standard-AMOLEDs mit 60 Hz zu verabschieden – und das zu Recht. Nehmen wir das Beispiel des bald auf den Markt kommenden Redmi Note 10 und des Realme X7 (das ich gerade teste).

Beide Telefone, die bei Mittelklasse-Konsumenten beliebt sein werden, verwenden 60Hz-AMOLED-Panels anstelle von nutzlosen LCDs mit hoher Bildwiederholrate – die Vorteile der letzteren werden Verbraucher nie genießen können. Und obwohl es stimmt, dass erschwingliche Smartphones typischerweise größere Akkus haben, bedeutet das nicht, dass die Leute, die diese Telefone kaufen, sich überhaupt keine Gedanken über das Akkusparen machen.

Beachtet auch, dass das Geld, das bei der Beschaffung eines teuren LCD-Panels mit hoher Bildwiederholrate gespart wird (das der Nutzer ohnehin nicht genießen wird), stattdessen dafür verwendet wird, ihm tatsächlich nützliche Funktionen wie schnellere Ladegeschwindigkeiten und natürlich ein besseres AMOLED-Panel zu bieten. Nehmen wir noch einmal das Realme X7 als Beispiel, das ich gerade nutze. Dieses Smartphone kommt ohne ein 90 / 120Hz LCD-Panel und bietet ein Standard-60-Hz-AMOLED-Panel. Aber es unterstützt auch Ladegeschwindigkeiten von 50 W auf Flaggschiff-Niveau – eine Funktion, die für Verbraucher tatsächlich nützlich ist und ihnen greifbare Vorteile bringt, anstatt eines 120-Hz-LCD-Panels mit ruckliger Software, das man nur gelegentlich voll ausnutzen kann.

Außerdem, was ist überhaupt der Sinn, eine Funktion zu haben, die man nicht in vollem Umfang genießen kann? LCDs mit hoher Bildwiederholrate auf Budget-Handys machen daher keinen Sinn – zumindest nicht im aktuellen Szenario. Aber keine Sorge, es gibt auch ein Gerücht, dass Xiaomi die High-Refresh-Rate+LCD-Lager nicht ganz enttäuschen wird und dass sie auch eine LCD-Variante des Telefons für diejenigen haben werden, die nicht ohne ein 120Hz-Panel leben können.

Wer hat Runde Zwei gewonnen? Rahul!

Ben! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Runde 3: Gibt es einen Mittelweg?

Ben: Vielleicht werden AMOLED-Panels mit 90 Hz Bildwiederholrate in Zukunft der neue "Mittelweg" sein. Das wäre natürlich optimal. Quick-Charging ist eine ganz andere Debatte; davon sollten wir nicht anfangen (haha). Aber ich sehe auch einen großen Unterschied zwischen der Notwendigkeit des Schnellladens und der Aufmerksamkeit, die es bekommt. Die meisten Leute laden ihr Handy sowieso über Nacht auf.

Deshalb tendiere ich bei Handys immer zu hohen Bildwiederholfrequenzen. Das ist ein Vorteil, den man jedes Mal sieht, wenn man sein Telefon benutzt. Und AMOLED-Displays sind nicht per Definition besser als LC-Displays. Ich hätte gerne das "beste 120-Hz-LCD" gesehen, das Xiaomi erwähnt hat, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nur zu!

Rahul: Nun, überraschenderweise stimme ich da irgendwie mit Ihnen überein. 90Hz-AMOLED-Panels könnten bald zum Mainstream bei Mittelklasse-Handys werden, da die Kosten für AMOLED-Panels mit hoher Bildwiederholrate mit steigender Nachfrage weiter sinken werden. Aber ich habe Dir bereits Beweise vorgelegt, die darauf hindeuten, dass die gesamte Erfahrung mit hoher Bildwiederholrate bei Budget-Handys selten mit ihren teureren Gegenstücken mithalten kann – und damit die Notwendigkeit für ein scheinbar überflüssiges Feature zunichte macht, zumindest bis zukünftige Mittelklasse-SoCs wirklich in der Lage sind, sie anzutreiben.

Auch wenn ich Dir zustimme, dass die meisten Leute ihre Telefone über Nacht aufladen, ist Schnellladen definitiv nützlicher in Fällen, in denen man dringend neuen Saft braucht und nur wenig Zeit zur Verfügung hat. In solchen Szenarien kann man mit einer kurzen 30-minütigen Ladung eine Akkuladung für einen ganzen Tag erhalten. Würdest Du es bevorzugen, diese Option zu haben, oder lieber ein abgehacktes, beeinträchtigte LCD-Panels mit hoher Bildwiederholrate auf Deinem 250-Euro-Smartphone genießen, während gleichzeitig der Akku schlapp macht?

Während die Xiaomi-Nutzer, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, mit überwältigender Mehrheit für 60-Hz-AMOLED-Panels anstelle eines hochwertigen LCDs gestimmt haben, würden wir gerne wissen, was die NextPit-Community von dieser Diskussion hält. Würdet Ihr lieber die Vorteile genießen, die ein 60-Hz-OLED bietet, oder wünscht Ihr Euch, dass die Hersteller ein Panel mit hoher Bildwiederholrate selbst in ihre Budget- und Mittelklasse-Geräte einbauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen oder gebt Eure Stimme in der unten stehenden Umfrage ab.