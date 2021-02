Samsung Galaxy Buds Pro im Test: Klangtalent mit Samsung-Sucht

Samsung selbst bietet mit den Galaxy Buds Live bereits kabellose In-Ear-Kopfhörer mit ANC an. Über den Link erreicht Ihr Antoines Testbericht, der unter anderem die ungenügende Audioqualität bemängelte. Wer also gerne im Samsung-Kosmos lebt und ein Galaxy-Smartphone oder -Tablet besitzt, bekommt mit den Galaxy Buds Pro vor allem eins: einen sehr guten Klang.

Wie in der Einleitung bereits verraten, kosten die Galaxy Buds Pro satte 230 Euro. Somit sind sie nur 50 Euro günstiger als die AirPods Pro zu Ihrer Einführung und sind schon fast mit den Sennheiser Momentum True Wireless 2 vergleichbar, für die zur Einführung 299 Euro fällig wurden. Samsung positioniert die Kopfhörer also als preiswertere Alternative zu etablierten True-Wireless-Kopfhörern mit ANC, ähnlich wie es Anker mit den Soundcore Liberty Air 2 Pro für 130 Euro versucht und geschafft hat.

Im Vorfeld des Unpacked-Events, auf dem Samsung die Galaxy Buds Pro zusammen mit den neuen S21-Modellen vorstellte, gab es bereits Gerüchte über neue Funktionen. Unter anderem integriert Samsung 3D-Audio in seine True-Wireless-Kopfhörer und bietet somit eine Funktion an, die Apple jüngst in den neuen AirPods Max integrierte.

Mit ordentlich Überwindung habe ich so auch Gespräche geführt und konnte meine Gegenüber bei deaktivierter Musik sehr gut hören. Der Transparenzmodus kann auf Wunsch per Gedrückthalten der Earbuds aktiviert werden und sorgt bei maximaler Lautstärke fast für eine psychedelische Klangwahrnehmung. Als hätte ich vor der Arbeit ein wenig MDMA verköstigt, stand ich in meinem Wohnzimmer und habe gespannt gelauscht, welche Geräusche in der Umgebung und beim Streichen über meine Kleidung hörbar werden.

Für meinen 5G-Test mit dem Xiaomi Redmi Note 9T bin ich mit dem Fahrrad durch das winterliche Berlin gefahren und hatte dabei die Buds Pro im Ohr. Bevor Ihr nun die Polizei ruft, da das ja total gefährlich ist, möchte ich Euch vom Transparenzmodus erzählen. Dieser schleift Außengeräusche ebenfalls in drei Stufen durch die äußeren Mikrofone in Euer Ohr. Das funktioniert auf Wunsch sehr laut und vor allem sehr verzögerungsfrei.

Samsung setzt in seinen Kopfhörern zwei Treiber ein und ermöglicht so einen Zwei-Wege-Klang – einen 11-Millimeter-Tieftöner für Bässe und einen 6,5-Millimeter-Treiber für Höhen. Die Angabe eines genauen Frequenzbereiches versäumt Samsung leider und vertraut auf die hochpräzise Angabe, dass der Klang “mitreißend” sei. Natürlich geht es bei Kopfhörern am Ende auch um den Klang, technische Daten sind trotzdem eine gute Möglichkeit, um technischen Voraussetzungen mit anderen Modellen zu vergleichen. Lassen wir uns also auf die Kopfhörer ein und steigen in meine Test-Playlist ein.

Das gefiel mir nicht gut

Fake-Exklusivität

Denn das Multi-Pairing steht exklusiv auf Geräten in Samsungs eigenem Ökosystem zur Verfügung. Klar, ich verstehe die Entscheidung, den Kunden ein wenig zum Kauf der eigenen Hardware anzustacheln, aber das sollte meiner Meinung nach eher durch Qualität als durch gespielte Exklusivität passieren.

Bei Apple verstehe ich dies ein wenig besser, gibt es doch mit iOS, MacOS und iPadOS eigene Betriebssysteme, die nunmal am besten aufeinander abgestimmt sind. Dass AirPods also mit dem iPhone am besten klarkommen, ist irgendwie logisch. Aber obwohl Samsung OneUI mit etlichen Eigenlösungen aufbläht, ist es im Kern noch immer Android.

Mit L und R kennzeichnet Samsung welcher Bud in welches Ohr gehört. / © NextPit

Selbst an Codecs hat Samsung gespart und vertraut lieber auf den eigenen Scalable-Audiocodec, statt den weit verbreiteten AptX zu integrieren. Als Alternative gibt’s nur SBC und AAC, beide sind bei derart teuren Kopfhörern eher bitter, als süß. Hört Ihr Musik gerne über Premium-Dienste wie Amazon Music HD oder Tidal, müsst Ihr bei Nicht-Samsung-Handys also potenziell mit einer geringeren Klangqualität rechnen.

Somit ist die Exklusivität, die Samsung für das Multi-Pairing vornimmt, eine künstliche und das ist schlichtweg ärgerlich! Zumal Samsungs Ökosystem in Deutschland einfach nicht so umfangreich ist, wie Apples. Die meisten Nutzer besitzen ein Samsung-Handy und dazu eventuell noch ein Tablet des Herstellers. Die drei hierzulande erhältlichen Samsung-Notebooks Galaxy Book Flex, Galaxy Book S und Galaxy Book Ion sind doch eher Nischenprodukte und unter Samsung-Nutzern keineswegs so verbreitet wie MacBooks bei Apple.

Der Halt im Ohr

Zusammen mit dem fehlenden Multi-Pairing bei einer Vielzahl potenzieller Nutzer gefiel mir auch der Halt der Galaxy Buds Pro im Ohr nicht. Schaue ich dabei auf die Testberichte einiger Kollegen, liegt das wohl auch nicht nur an meinen Ohren. Schon das Design der Buds Pro ist dabei eher gewagt als einzigartig.

Denn die In-Ear-Buds sind eine Mischung aus den Galaxy Buds Live und den ersten Galaxy Buds, besitzen also eine silikonierte Spitze, die leicht in den Ohrkanal eingeführt wird und ein Gehäuse, das im Innenohr Platz findet. Das Gehäuse könnt Ihr natürlich nicht in seiner Größe ändern, an Silikonaufsätzen liefert Samsung insgesamt drei verschiedene mit. Klein, Mittel und Groß – mir persönlich gefiel die große Variante am Besten.

Gewöhnt Ihr Euch ein wenig an das Einsetzen der Earbuds, findet Ihr mit der Zeit auch einen Halt, mit dem Ihr selbstbewusst durch die Gegend lauft. Nach einigen Tagen des Tragens traute ich mich sogar, den Kopf über das Spülwasser zu beugen – dank der IPX7-Zertifizierung hätten sie sogar aus dem Ohr fallen können.

Doch gerade beim Telefonieren oder beim Essen, also immer dort, wo Eure Gesichtsmuskeln und Euer Ohr sich bewegen, befördert Ihr die Galaxy Buds allmählich aus Euren gespitzten Lauschern. Diese Probleme kenne ich von anderen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern eher nicht, da diese mit der passenden Spitze mit deutlich mehr Unterdruck an Eurem Kopf kleben.

Sicher wird es hier Kritik in den Kommentaren geben, denn die Haltung und der Tragekomfort sind höchst subjektiv. Habt Ihr die Kopfhörer schon tragen können und eine andere Meinung? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber reden!

Fummelig: Bedienung, Case und Kopfhörer

Die User-Experience, von der Marketing-Agenturen und Hersteller so gerne schwärmen, würde ich bei den Galaxy Buds Pro eher als fummelig bezeichnen. Ich habe recht filigrane Fingerchen und würde mich nach etlichen reparierten Notebooks und Handys als EDV-Betreuer in der Uni Bielefeld (shoutout!) als Feinmotoriker bezeichnen, aber trotzdem ist alles an den Galaxy Buds winzig klein.

Kompakt sind die Buds, aber dadurch auch extra-fummelig. / © NextPit

Das Ladecase müsst Ihr mit zwei Fingernägeln auseinanderziehen, das Earbud-Gehäuse mit 5-Cent-Stück-Durchmesser aus dem Case operieren und anschließend darauf achten, dass die Earbuds beim Einsetzen nicht in Eure Handfläche oder gar auf den Boden fallen. Hier bieten Alternativen deutlich mehr Angriffsfläche und man wünscht sich, auch wenn es etwas unsexy aussieht, einen Stiel wie bei Apples AirPods.

Rutschen die Galaxy Buds Pro ein wenig aus dem Ohr, aktiviert Ihr beim erneuten Hineinschieben immer irgendeine Funktion. Denn stecken die Earbuds im Ohr, gibt es kaum einen Quadratmillimeter, der nicht Touch-sensitiv ist. Als kleineres Übel habe ich das Zurückschieben immer extra langsam gestaltet, damit wenigstens nur das ANC an- und ausgeschaltet wird. Samsung hat zwar einen Schalter zum Deaktivieren der Touch-Sensitivität direkt auf die Startseite der App gelegt, aber diesen immer zu betätigen, ist auch keine valide Lösung.