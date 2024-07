Design

Die Jabra Elite 10 Gen 2 sind optisch identisch mit der ersten Generation. Der Formfaktor ist immer noch kompakt. Und das Design ist immer noch elegant, unauffällig und komfortabel. Außerdem gibt es neue, hübsche Pastellfarben.

Stärken der Jabra Elite 10 Gen 2:

Kompaktes, elegantes und komfortables Design

IP57-zertifiziert

Physische Tasten

Erkennung des Anschlusses

Schwächen der Jabra Elite 10 Gen 2:

Design wie bei der vorherigen Generation

Die Jabra Elite Gen 2 sind immer noch sehr kompakt und unauffällig im Ohr. / © nextpit

Das Jabra Elite 10 Gen 2 sind sehr kompakte Kopfhörer. Das von einem Plektrum inspirierte Design (oder Plektrum, ein Wort, das ich gerade erst gelernt habe) passt sich sehr gut an die Form des Ohrs an. Das Seim-Intra-Format dringt nicht zu sehr in den Gehörgang ein, wodurch die Ohrhörer angenehm zu tragen sind. Die Beschichtung ist matt und kommt bei Berührung der Hautstruktur nahe.

Dank des Semi-Intra-Formats der Jabra Elite Gen 2 sind sie auch bei langen Nutzungssessions sehr angenehm zu tragen. / © nextpit

Die Kopfhörer sind nach IP57 zertifiziert, sodass Ihr sie durchaus für Sport in Betracht ziehen könnt. Mit den standardmäßigen Kopfhörern fühlte sich der Sitz im Ohr sehr stabil an. Ich finde es auch gut, dass die Kopfhörer physische Tasten für die Steuerung haben und nicht berührungsempfindlich sind. Die Ladebox ist ebenfalls sehr kompakt und passt in jede Tasche. Das Scharnier fühlt sich ziemlich stabil an.

Ihr könnt das Gehäuse der Jabra Elite Gen 2 über sein USB-C-auf-3,5-mm-Klinkenkabel an jede beliebige Quelle anschließen, es dient dann als Bluetooth-Verbindungspunkt für die Kopfhörer. / © nextpit.

Aber all das habe ich bereits in meinem Test der Jabra Elite 10 der ersten Generation beschrieben. Der wirklich neue Design-Trick bei dieser Gen 2 ist der kleine Knopf, der unten mittig auf der Vorderseite des Gehäuses angebracht ist.

Das Gehäuse der Jabra Elite 10 Gen 2 ist tatsächlich mit dem Bluetooth LE Audio-Codec kompatibel. Mit dem mitgelieferten Klinke-auf-USB-C-Kabel könnt Ihr die Box an jede beliebige Audioquelle anschließen. Die Kopfhörer verbinden sich dann per Bluetooth mit der Box und Ihr könnt Audio von Eurer Quelle empfangen.

Das ist eine sehr nischige Funktion, die ein Bedürfnis befriedigt, das noch nischiger ist. Aber es ist sehr effektiv und hat mir sehr gut gefallen. Ich werde weiter unten mehr darüber erzählen.