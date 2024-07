Design und Ergonomie

Im Rahmen seines kürzlich erfolgten Events in Paris präsentierte Samsung unter anderem die beiden neuen In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro. Dabei fällt bereits auf den ersten Blick auf, dass sich beide Kopfhörer deutlich von ihren Vorgängern unterscheiden. So setzt der südkoreanische Hersteller diesmal auf eine an die Apple AirPods angelehnte Optik – allerdings mit einem dreikantigen Steg. Samsung gibt an, sich zu diesem Schritt entschieden zu haben, um die Mikrofone besser im Gehäuse unterbringen zu können. Ferner würde die Spracherkennung und Steuerung auf diese Weise besser funktionieren, so der Hersteller unter Berufung auf Nutzerangaben.

Das sind die großen Vorteile der neuen Form, doch das Design bringt auch Nachteile mit sich. Denn das Wichtigste bei In-Ear-Kopfhörern ist oftmals nicht die Soundqualität, sondern die Passform. Sitzen Ohrhörer nicht perfekt in der Ohrmuschel, ist auch der beste Klang für die Katz.

Und da die neuen Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro designtechnisch nicht mehr an die Vorgänger erinnern, kann es gut sein, dass sie denjenigen, denen die Galaxy Buds 2 (Test) oder die Galaxy Buds 2 Pro (Test) gut gepasst hatten, nicht mehr passen. Da hilft auch der angepriesene verbesserte Tragekomfort nicht viel.

Andererseits ist die Verarbeitung durchaus auf einem hohen Niveau und der Schutz gegen Staub und Wasser ist dank einer IP57-Zertifizierung größtenteils gewährleistet – sowohl für die Galaxy Buds 3 als auch für die Galaxy Buds 3 Pro.