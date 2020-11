Soundcore Life Q30 im Test: Lässt Sony und Bose überteuert wirken

Die erschwingliche Audiomarke Soundcore ist zurück mit einem neuen Paar Over-Ear-ANC-Kopfhörern, die Euch kein Loch in die Tasche brennen. Die Life-Serie wurde bereits in der Vergangenheit auf NextPit gelobt, doch wie nah kommen die neuen Life Q30 an die Flaggschiff-Kopfhörer von Sony und Bose heran? Viel näher, als das deutlich geringere Preisschild zunächst vermuten lässt ...

Was mir am Soundcore Life Q30 gefällt

Der Soundcore Life Q30 Kopfhörer hat viel zu bieten, vor allem wenn man den Preis von 80 Euro im Hinterkopf behält bedenkt. Die neuen Kopfhörer sind eines der wenigen Paar Over-Ears in diesem Preissegment, die mit zertifizierter Hi-Res-Klangqualität geliefert werden und die Akkulaufzeit ist im Vergleich zur Konkurrenz ebenfalls überdurchschnittlich lang. Beginnen wir also mit dem, was mir an den neuen Kopfhörern am besten gefällt.

Die digitale Hybrid-ANC-Multimodus-Geräuschunterdrückung

Der Soundcore Life Q30 verfügt über zwei geräuscherkennende Mikrofone für das, was die Marke als ihre "fortschrittliche, hybride Geräuschunterdrückungstechnologie" bezeichnet. Die Mikrofone an jeder Hörmuschel sind so konzipiert, dass sie 95 % des tieffrequenten Klangs aufnehmen, um alles herauszufiltern, was nicht durch die Polster der Kopfhörer an eure Ohren gelangen soll. Schließlich soll nur die Musik an Euer Trommelfell gelangen.

Die Scharniere sind neu und wurden gegenüber den Life 2-Kopfhörern verbessert. / © NextPit

Zum ersten Mal stehen bei einem Over-Ear-Kopfhörer von Soundcore dabei mehrere ANC-Modi zur Verfügung. Ein Modus für Draußen schaltet beispielsweise Verkehrslärm oder in meinem Fall die schreienden Kinder aus dem Kindergarten hinter meinem Wohngebäude aus. Der Verkehrsmodus ist für Pendler und insbesondere für den Motorenlärm in Flugzeugen ausgelegt, während der Innenmodus so zugeschnitten ist, dass er die Labertaschen herausfiltert, denen man in belebten Cafés oder Bahnhofshallen begegnet. Ein transparenter Modus kann zudem Umgebungsgeräusche verstärken, sodass Ihr die Welt um Euch herum hören könnt, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Die Modi sind allerdings nur über die Soundcore-App umschaltbar.

Die ANC-Qualitäten der Soundcore Life Q30 gefallen mir insgesamt gut. Die weiterentwickelte Hybrid-Geräuschunterdrückung hat sich hervorragend bewährt, als ich im doch recht lauten Berlin unterwegs war. Natürlich konnte ich nicht testen, wie gut das ganze im Flugzeug funktioniert, aber zumindest in der U-Bahn konnten die Kopfhörer mich von ihrem effektiven ANC überzeugen. Dass das ganze auch im Flugzeug taugt, ist da nicht allzu abwegig. Die Life 2-Kopfhörer, die ich schon eine Weile besitze, haben auf Flügen in den letzten Jahren zumindest immer gute Dienste geleistet.

Der ANC funktioniert in den meisten Situationen gut. / © NextPit

Beim ANC kann der Kopfhörer also punkten und zeigt gleichzeitig, dass man nicht unbedingt 300 Euro für ein Paar Over-Ear-Kopfhörer wie die Huawei FreeBuds Studio ausgeben muss, um im Jahr 2020 eine solide Geräuschunterdrückung zu kaufen.

Das Design und die Verarbeitung

In ihrer Konstruktion bieten die Life Q30 gegenüber den Life 2 aus Ende 2018 einige bedeutende Verbesserungen. Die Kunststoffe sind insgesamt fester und die Scharniere straffer geworden. Der Kunststoff-Kopfbügel wurde durch einen Metall-Kopfbügel ersetzt und die Ohrmuscheln aus Leder fühlen sich jetzt viel hochwertiger an. Die klobigen Knöpfe für Wiedergabe, Strom und ANC wurden auf Diät gesetzt und sind jetzt viel leichter zu finden, wenn man beim Tragen der Kopfhörer an den Hörmuscheln herumfummelt. Der microUSB-Anschluss wurde ebenfalls auf USB-C aufgerüstet. Lediglich das goldene Soundcore-Logo auf den Hörmuscheln ist die einzige Design-Änderung, die einigen Käufern womöglich missfallen wird. Die Vorgänger waren in Bezug auf das Hersteller-Branding ein wenig dezenter.

Die Life Q30-Kopfhörer sind sehr angenehm zu tragen. / © NextPit

Insgesamt finde ich, dass die Q30 ein sinnvolles Update auch für Nutzer ist, die schon ein Paar Life 2-Kopfhörer ihr eigen nennen. Sogar die Tragetasche, die etwas größer geworden ist, fühlt sich in diesem Jahr robuster an. Das Gewicht (260 g) entspricht in etwa dem des Vorgängermodells, ist aber noch immer etwas schwerer als das einiger direkter Konkurrenten.

Die In-App-Equalizer und Anpassung

Ebenfalls neu für 2020 ist eine verbesserte Soundcore-Anwendung, die Euer Life Q30-Erlebnis ergänzt. Neben der Möglichkeit, die Geräuschunterdrückung zu optimieren, gibt es hier auch EQ-Regler. Einen anpassbaren Equalizer zu haben, ist in meinen Musiknerd-Ohren immer ein Gewinn. Wer weiß, worauf er bei Musik steht, kann die Kopfhörer somit an die eigenen Vorlieben anpassen. Hierzu bieten die Q30 22 voreingestellte EQ-Einstellungen für verschiedene Genres und Audiostile sowie einen vollständig anpassbaren 8-Band-EQ.

Der EQ kann in der neuen Soundcore-Anwendung angepasst werden. / © NextPit

Dabei könnt Ihr auch auf einen White-Noise-Generator zurückgreifen, der unruhigen Schläfern beim Einschlafen helfen soll. Das ist natürlich keine große Weltneuheit und bei Weitem keine exklusive Soundcore-Funktion, praktisch ist sie dennoch. Da sie sich aber vor allem bei Flügen und Zugfahren eignet, ist die Funktion im Jahr 2020 sicher kein Verkaufsargument zumal es auch zahlreiche Apps mit ähnlicher Funktion gibt.

Die lange Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist eine weitere Stärke des Soundcore Life Q30. Nach dem Kauf erhaltet Ihr bis zu 60 Stunden Wiedergabe bei ausgeschaltetem ANC und einer Lautstärke von 60%. Bei eingeschalteter Rauschunterdrückung müsst Ihr eher mit 40 Stunden rechnen - noch immer ein guter Wert. Wie regelmäßige Leser meiner Audio-Testberichte wissen, höre ich die meiste Zeit mit einer Lautstärke von mehr als 60 Prozent und nutze ANC immer dann, wenn ich meine Wohnung oder das Büro verlasse. Auch als Power-User bleiben über 35 Stunden Laufzeit ohne Anschluss an eine Steckdose übrig.