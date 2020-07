"Sennheiser Momentum True Wireless 2 im Test: Besserer Klang geht kaum"

Sennheiser kehrt mit seinen kabellosen Momentum True Wireless 2 auf den Markt der True-Wireless-Kopfhörer zurück. Die Neuen wurden mehr oder weniger nach dem gleichen Rezept wie das Vorgängermodell konzipiert, erheben aber den Anspruch, eine längere Akkulaufzeit und aktive Geräuschunterdrückung (ANC) zu bieten. Der Preis von 300 Euro erscheint damit etwas gerechtfertigter als bei den Momentum True Wireless der ersten Generation. Trotzdem schauen wir uns bei dieser Preisgestaltung die Kopfhörer einmal mehr ganz genau an.

Die Sennheiser Momentum True Wireless 2 weisen nur marginale Änderungen im Design auf. Sie sind in der Tat kompakter, ohne jedoch die unauffälligsten kabellosen Kopfhörer auf dem Markt zu sein. Der In-Ear-Teil ist bei längerem Gebrauch bequemer und passt besser in die Ohrmuschel als beim Vorgänger.

Die Kopfhörer sind nach IPX4 (Regen und Schweiß) zertifiziert. Sie fallen etwas kompakter aus als ihre Vorgänger, aber das Aussehen bleibt gleich mit mattschwarzem Kunststoff und einer silbernen Aluminium-Touch-Oberfläche. Das Ladecase ist immer noch mit einem glatten, onyxgrauen Stoffkleid ummantelt. Die Klappe schließt sich mit Kraft, und die Kopfhörer bleiben dank der Magnetverschlüsse sicher darin untergebracht und scheppern nicht im Gehäuse hin und her.

App mit Verbesserungsbedarf

Die Sennheiser Momentum True Wireless 2 können dank der dedizierter Smart-Control-App für Android und iOS auf dem Smartphone personalisiert werden. Die Anwendung löst bei mir gemischte Gefühle aus. Sie zeichnet sich vor allem durch die Einrichtung der Touch-Controls positiv aus. Beim EQ- und ANC-Management bietet sie dagegen eher wenig.

Ich fange mit den positiven Eindrücken an. Ihr habt die Möglichkeit, die Berührungssteuerung der Stöpsel zu ändern. Es ist nicht möglich, alle Befehle einem Ohrhörer zuzuordnen, zum Beispiel für den Monogebrauch. Aber das System ist wirklich intuitiv, und die Anpassungsmöglichkeiten sind sehr umfangreich.

Die Bedienelemente sind in hohem Maße anpassbar. / © NextPit

Um einen Befehl zu aktivieren stehen verschiedene Kommandos zur Verfügung. So müsst Ihr dann beispielsweise einmal, zweimal, dreimal oder mit einem langen Druck auf die Berührungsfläche tippen, um einen Befehl auszulösen. Die wenig genutzten Funktionen würdet Ihr dann sinnvollerweise auf das Dreifach-Tippen legen – oder einfach verwerfen. Die Anwendung ist in diesem Punkt wirklich attraktiv.

Aber das große Problem der App ist die Starrheit des Equalizer-Managements. Wie in früheren Versionen ist der Equalizer nur ein einfacher Schieberegler, den Ihr per Knopfdruck über den Bildschirm zieht, um das Hörprofil einzustellen. Es fehlt wirklich an Präzision. Für jemanden, der nicht viel über Frequenzkurven weiß, sind die Einstellungsmöglichkeiten nicht sehr intuitiv.

Die Smart-Control-Anwendung von Sennheiser ist zu starr in Bezug auf Equalizer und ANC. / © NextPit

Wenn es Euch wie durch ein Wunder gelingt, die richtige Einstellung vorzunehmen und das Ausgleichsprofil perfekt ist, könnt Ihr es aber abspeichern. Das ist ein Anfang. Als noch schlimmer empfinde ich ist die Konfiguration des ANC: Es ist unmöglich, die Intensität einzustellen oder Voreinstellungen für verschiedene Lärmszenarien (U-Bahn, auf der Straße, im Büro) zu erstellen.

Auf den Ohrhörern selbst habt Ihr nur eine virtuelle Taste zum Aktivieren/Deaktivieren des ANC. Dies liegt weit unter den Möglichkeiten, die beispielsweise Sonys vielseitige App Headphones Connect bietet.