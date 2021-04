Samsung Galaxy A32 5G im Test: Solide Mittelklasse mit 4 Jahren Update-Garantie

Das Samsung Galaxy A32 5G ist auf dem Papier erstmal nix Besonderes! Das bedeutet aber nicht, dass Samsungs günstigstes 5G-Handy mit seiner UVP von 279,99 Euro ein schlechter Fang ist. Denn vor allem die drei Jahre an Android-Updates stechen die Konkurrenz ziemlich aus. Aber will man das A32 5G auch wirklich so lange nutzen?

Bewertung

Pro ✓ Erstaunlicher Bildschirm

✓ Drei Jahre Betriebssystem-Updates

✓ Vier Jahre Sicherheitsupdates

✓ Kopfhöreranschluss

✓ Akkulaufzeit Contra ✕ Ziemlich langweilige Optik

✕ Inkonsistente Qualität der Kamera

Design: Ein bisschen zu viel Minimalismus Zunächst einmal sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass Design etwas Subjektives ist! Heißt, was mir gefällt, gefällt Euch vielleicht gerade nicht und umgekehrt. Samsung bezeichnet das Design des Galaxy A32 als "minimalistisch", allerdings scheint mir das eher eine Ausrede zu sein, um den mangelnden Aufwand am Zeichenbrett zu rechtfertigen. Versteht mich nicht falsch, das A32 ist kein hässliches oder schlecht verarbeitetes Gerät, es ist nur einfach ... langweilig. Hat mir gefallen: Positionierung des Fingerabdrucksensors

Kopfhörerbuchse Hat mir nicht gefallen: Massive Abmessungen und Gewicht

Kameramodul Das Galaxy A32 5G erinnerte mich durch die Verwendung des Fingerabdrucksensors an der Seite an das Xperia-Design von Sony! / © NextPit Ich war schon immer ein großer Fan des Designs von Sonys Xperia-Smartphones und Samsungs Mittelklasse-Handy erinnerte mich sehr an die Modelle des japanischen Herstellers. Die Tatsache, dass Samsung den Fingerabdrucksensor an der Seite über dem Einschaltknopf anbringt, macht das Aktivieren und Deaktivieren des Geräts zu einem ziemlich simplen Vorgang. Und da es sich um ein Mittelklasse-Smartphone handelt, hat der Hersteller auch mit dem Festhalten am Kopfhöreranschluss alles richtig gemacht. Allerdings handelt es sich um ein Smartphone mit einem 5.000-mAh-Akku, es ist damit also ziemlich robust und recht klobig. Samsung macht sich hier gar nicht erst die Mühe, das durch des Design zu kaschieren. Das Gerät wiegt satte 205 Gramm und misst 164.2 x 76.1 x 9.1 Millimeter! Das spürt man schon ab dem Moment, in dem man das A32 in die Hand nimmt. Der Lautsprecher des Galaxy A32 ist mono, das Gerät verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss und hat den Kopfhöreranschluss behalten / © NextPit Was Samsung allerdings beim Design ganz pfiffig gemacht hat: Auf den ersten Blick scheint das Gerät aus Glas gebaut zu sein – die Rückseite ist jedoch aus Kunststoff gefertigt. Insgesamt ist das Design des Galaxy A32 5G sehr minimalistisch gehalten. Ich bin nicht die Art Mensch, die Smartphones gerne in Hüllen packt, da ich gerne die Designmerkmale der Telefone, die ich benutze, genießen möchte. Ich empfehle jedoch dringend die Verwendung einer Hülle, wenn Ihr Euch für den Kauf dieses Samsung-Midrangers entscheidet!

Bildschirm: Überraschend gut! Wenn es ein Feature gab, das mich am Galaxy A32 5G wirklich überrascht hat, dann war es das Display. Hier haben wir ein 6,5-Zoll-Infinity-V-Display mit einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln (HD+) und TFT-LCD-Technologie. Auf dem Papier erst mal nichts Überraschendes, oder? Hat mir gefallen: Scharf und farbenfroh;

Ideale Größe für den Videokonsum. Hat mir nicht gefallen: Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Trotz der technischen Daten des Displays hatte ich Spaß mit dem A32 5G! / © NextPit Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,5 Zoll ist das Galaxy A32 5G ein ziemlich großes Smartphone, sodass es sich sehr gut für Videos und Filme eignet. Im Gegensatz zu meinen Erfahrungen beim Test des Motorola Moto G10, dessen Bildschirmeigenschaften die gleichen sind, haben mich die technischen Nachteile des Displays hier nicht gestört. Scharfe und farbige Bilder, die eine ziemlich schöne Darstellung von Farben bieten. Sicherlich könnte Samsung hier noch einen Schritt weiter gehen und eine Unterstützung für eine Bildwiederholrate von 90 Hz anbieten, wie es zum Beispiel im Motorola Moto G30 der Fall ist. Das passiert hier jedoch leider nicht! Was mir in diesem Fall am besten gefallen hat, war das Gesamtbild: ein Display, das trotz Hardware-Einschränkungen ein gutes Erlebnis bietet (TFT-LCD ist schließlich kein IPS-LCD), ein Akku mit guter Laufzeit und Unterstützung für das 5G-Netz. Das klingt wie das perfekte Rezept für stundenlanges Streaming.

Leistung: Ein Einsteiger-SoC, dessen Highlight 5G ist Als Prozessor kommt im Galaxy A32 der MediaTek Dimensity 720 zum Einsatz, der für die Einstiegsklasse samt 5G-Unterstützung ausgelegt ist. Dieses SoC bietet zwar spezielle Eigenschaften, um sicherzustellen, dass das 5G-Netz den Akku nicht zu sehr beansprucht, also einen effizienten Stromverbrauch bietet, ist aber in puncto Leistung begrenzt, um das Telefon in einem vernünftigen Preisbereich halten zu können. Beim Arbeitsspeicher stehen 4 GB zur Verfügung, der interne Speicher beträgt 128 GB. Davon stehen 106 GB zur freien Verfügung, der Rest wird vom System genutzt. Darüber hinaus bietet Samsung die Möglichkeit, den Speicher des Geräts per MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB zu erweitern. Hat mir gefallen: MiraVision Multimedia-Paket

Android 11 ab Werk mit 3 Jahren Update-Garantie

Vier Jahre Sicherheitsupdates

Unterstützung für microSD-Karte Hat mir nicht gefallen: Spiele-Leistung wurde von Abstürzen getrübt Hinsichtlich der Leistung lieferte das Galaxy A32 5G eine gute Performance, ohne Abstürze oder Rucklern. Die einzige Ausnahme war die Spieleleistung, die ehrlich gesagt etwas zu wünschen übrig ließ. Der Grund dafür: ständige Abstürze bis hin zum abrupten Schließen von Anwendungen. 5G-Test in Berlin mit dem Redmi Note 9T Ich betrachte mich nicht als Gamer, aber ich habe gerne Spiele auf dem Telefon, um mir die Zeit zu vertreiben. Während meines Tests mit dem Galaxy A32 5G waren die Spiele, die ich am häufigsten verwendet habe, Mario Kart Tour und Asphalt 9, zwei Anwendungen, die mit der Hardware-Konfiguration des A32 5G gut laufen sollten, insbesondere wegen des Gaming-Pakets Hyperengine von MediaTek. Mit zunehmender Spieldauer gab es jedoch immer wieder einen Moment, in dem das Gerät das Schließen von Asphalt 9 erzwang. Und das ist ein Problem für diejenigen, die das Handy für Spiele nutzen. Samsung Galaxy A32 5G: Benchmark Geekbench 5.3.2 Single-Core Multi-Core Ergebnis 474 1555 Das Feature zur Anzeigenoptimierung bietet jedoch das gegenteilige Erlebnis. Wie gesagt, trotz der Einschränkungen des Displays auf dem Papier, schafft es das MiraVision-Multimedia-Paket des MediaTek Dimensity 720, hier einen echten Unterschied zu machen. So sehr, dass mir die Bildschirmqualität wirklich ins Auge fiel. Softwareseitig läuft auf dem Gerät Android 11 direkt ab Werk und Samsungs One UI 3.1. Das Galaxy A32 5G soll darüber hinaus drei Jahre lang Betriebssystem-Updates und vier Jahre lang Sicherheits-Updates erhalten, die alle drei Monate ausgeliefert werden. Betrachtet man allein die Softwarefrage, so hat man ein Gerät mit einer langen Lebensdauer. Am Ende des Tages müsst Ihr in die Waagschale werfen, was Euch wichtiger ist: Medienkonsum via Streaming oder Gaming! Denn während das Galaxy A32 5G beim Streaming von Videos und Bildern ein gutes Erlebnis bietet, ist die Leistung beim Gaming unzureichend. Auch wenn Samsung die "Game Booster"-Funktion anpreist.

Kamera: Kein Glanzlicht beim Galaxy A32 5G Die Kamera ist eindeutig die Achillesferse dieses Samsung-Smartphones! Denn hier spart der Hersteller offenbar , um einen konkurrenzfähigeren Preis anbieten zu können. Das Smartphone verfügt über eine Quad-Kamera und diese besteht aus einem 48-MP-Hauptsensor, einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, einem 5-MP-Makroobjektiv und einem 2-MP-Tiefensensor. Auf der Vorderseite haben wir eine Kamera für Selfies, die mit 13 MP auflöst. Hat mir gefallen: Zufriedenstellende Bildqualität am Tag

Bilder mit natürlichen Farben Hat mir nicht gefallen: Schlechte Qualität bei Nachtbildern, auch wenn's einen Nachtmodus gibt

Das Makroobjektiv ist eine Spielerei Das Kameramodul des Galaxy A32 5G verzichtet auf einen Kamerabuckel! / © NextPit Das Kamera-Layout des A32 5G ist eindeutig von Samsungs Flaggschiffen, wie dem Galaxy S21 und Galaxy S21 Ultra, inspiriert. Aber es fehlt hier ein wenig die Liebe zum Detail. Anders als bei den Modellen Galaxy A52 und Galaxy A72 gibt es keinen Rahmen um die Kameras, der Ausschnitt befindet sich direkt auf der Rückseite, sodass die Kameras frei liegen. Also, noch einmal, ich empfehle die Verwendung des Telefons mit einer Schutzhülle! Grundsätzlich ist die Qualität der Bilder anständig und die Kamera funktioniert gut in Umgebungen mit guter Belichtung und ist in der Lage, auch coole Blickwinkel festzuhalten. Hierfür bietet das Handy ein Sichtfeld zwischen 80° (Weitwinkel) und 123° (Ultra-Weitwinkel). Beim Umschalten von einer Kamera zur anderen gibt es nicht so viel Verzerrung, was meiner Meinung nach gut ist. Die Frontkamera hat 13 MP und befindet sich in der Mitte des Bildschirms in der tropfenförmigen Notch! / © NextPit Der 2-MP-Tiefensensor ist typisch Mittelklasse – erwartet also nicht zu viel. Selbiges gilt für die Makrokamera: Ganz nett, sie zu haben, da sie uns noch eine dritte Möglichkeit zum Herumspielen bietet, aber gute Bilder lassen sich mit ihr nicht erzeugen. Was die Software betrifft, so haben wir hier Optionen, die wir auch aus Samsungs High-End-Smartphones kennen, zum Beispiel die Möglichkeit, Zeitlupe und Zeitraffer aufzunehmen, oder den beliebten Porträtmodus. So holt Ihr Euch die Kamerafunktionen von S21 und Co. auf Euer Handy Vom Nachtmodus des Galaxy A32 5G sollte man allerdings nicht viel erwarten, denn er ist ziemlich eingeschränkt und lässt die Bilder am Ende recht künstlich und überbelichtet wirken. Unten seht Ihr eine Galerie von Bildern, die mit der Kamera des Galaxy A32 5G aufgenommen wurden. › Bildergalerie Samsung Galaxy A32 5G: Beispielbilder

Akkulaufzeit: Guter Akku ohne Wireless-Charging Die Akkulaufzeit des Samsung Galaxy A32 5G ist ein weiteres Highlight, aber das ist keine Überraschung. Denn da das A32 mit 5G-SoC kommt und der neue Mobilfunkstandard viel Strom braucht, hat Samsung dem Handy einen fetten Akku mit 5.000 mAh verpasst. Dieser wird zwar nur mit 15 Watt aufgeladen, gerade in Nutzungsjahr Nummer 3 und 4 kann das aber gar keine schlechte Entscheidung sein. Denn gerade nach zwei Jahren kann die Akkuleistung bei schnellem Quick-Charging stark nachlassen. Hat mir gefallen: Großer Akku mit 5.000 mAh

Gute Akkulaufzeit Hat mir nicht gefallen: Keine Option für kabelloses Laden Leider konnte ich das Gerät nicht mit einem Datentarif mit Unterstützung für das 5G-Netz testen, mein Datentarif unterstützt 4G+, d.h. es erreichte nicht die Download- und Upload-Geschwindigkeiten einer 5G-Experience. Daher werde ich diesen Stromverbrauchstest vorerst schuldig bleiben. Unter diesen Bedingungen bot das Galaxy A32 5G eine tolle Akkulaufzeit! Ich kann zumindest sagen, dass es möglich ist, das Gerät bis zu zwei Tage lang zu nutzen, ohne es aufladen zu müssen. Aber natürlich hängt das auch immer davon ab, wie Ihr das Smartphone nutzt. Wenn Ihr es aufladen müsst, ist das aber auch kein größeres Problem, denn in etwa zwei Stunden habt Ihr wieder einen vollen Akku. Insgesamt war ich mit der Akkulaufzeit des Galaxy A32 5G sehr zufrieden. Natürlich ist das Gerät aufgrund der Akkukapazität mit Abmessungen von 164,2 x 76,1 x 9,1 mm massiv. Aber auch hier müsst Ihr eine Balance zwischen Bequemlichkeit und Komfort finden.

Samsung Galaxy A32 5G: Datenblatt Samsung Galaxy A32 5G Datenblatt Bildschirm 6,5 Zoll / 60 Hz / 1.600 x 720 Pixel (HD+) Prozessor MediaTek Dimensity 720 (2,0 GHz Octa-Core) mit Mali G57 MC3 Speicher 4 GB / 128 GB / mit microSD-Steckplatz bis zu 1TB Betriebssystem Android 11 / One UI 3.1 Hauptkamera 48 MP / f/1.8 Blende / 80° Sichtfeld Ultra-Weitwinkel 8 MP / f/2.2 Blende / 123° Sichtfeld Makro 5 MP / f/2.4 Blende / Fixfokus Tiefensensor 2 MP / f/2.2 Blende Digitaler Zoom Bis zu 10x Selfie-Kamera 12 MP / f/2.2-Blende / 81°-Sichtfeld Video-Auflösung 4K UHD (3840 x 2160) @30 fps

HD-Zeitlupe @120 fps Anzahl der Chips Dual-SIM - Nano-SIM (4FF) Verbindung 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Konnektivität 3,5 mm Stereo (P2-Standard) / NFC / Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / GPS, Glonass, Beidou, Galileo Batterie 5.000 mAh / Schnellladegerät 15 W Farben Schwarz und Violett Preis 279 Euro