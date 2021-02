Samsung-Knüller: Hunderte Smartphones bekommen vier Jahre Updates

Die neue Regelung ergänzt die frühere Ankündigung, die drei Jahre lang Updates der Android-Systemversion für seine Top-Modelle garantiert. Die Neuigkeit erstreckt sich auf alle wichtigsten globalen Mobiltelefonfamilien der Marke – Galaxy S, Note, Z, A, M, XCover und Tab – und bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Sicherheitspatches für das auf dem Gerät installierte System.

Die Liste der Geräte, die von der Ankündigung abgedeckt werden, reicht von Flaggschiff-Modellen wie dem Galaxy Z Fold 2 und Galaxy S21 Ultra bis hin zu Basisgeräten wie dem Galaxy M10s und Galaxy A10. Samsung hat versprochen, dass sie für mindestens vier Jahre nach der Erstveröffentlichung "regelmäßige Updates" erhalten werden, wobei Korrekturen auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Nach Angaben des südkoreanischen Unternehmens ist diese Neuigkeit das Ergebnis von Partnerschaften mit Google und Prozessorherstellern sowie mehr als 200 Netzbetreibern auf der ganzen Welt. Bislang ist dies das größte Engagement für Updates unter den Herstellern von Android-Telefonen, abgesehen von Nischenunternehmen oder solchen, die nur wenige Modelle auf dem Markt haben, wie Fairphone und Google selbst.

"Mobile Geräte spielen eine so wichtige Rolle in unserem Leben, da ist es nur natürlich, dass wir sie länger behalten wollen. Deshalb verpflichten wir uns, die Galaxy-Geräte dank neuester technologischer Fortschritte noch länger zu schützen, damit alles, was geschützt werden soll, auch geschützt bleibt", sagt Seungwon Shin, Sicherheitschef bei Samsung Electronics.