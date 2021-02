Spotify HiFi: Verlustfreies Streaming noch in diesem Jahr

Mit "Spotify HiFi" verriet man uns auch bereits den Namen der Option, die zum normalen Premium-Abo zubuchbar sein soll. Wie viel diese zusätzliche Option kosten soll, verriet der Streaming-Gigant noch nicht. Spotify selbst spricht in seinem Pressetext davon, dass "Spotify HiFi Musik in CD-Qualität und im verlustfreien Audio-Format an die Wiedergabegeräte und an Spotify Connect-fähige Lautsprecher liefern wird". Präziser wurde man bezüglich der Qualität jedoch noch nicht.

Gestern ging das jährliche Spotify-Event "Stream On" über die virtuelle Bühne und Plattform-Gründer Daniel Ek und sein Team hatten einiges an Neuheiten zur Musik und zu Podcasts auf Spotify zu erzählen. Am Aufregendsten war dabei wohl für die meisten Musik-Fans, dass das schwedische Unternehmen endlich auch eine Abo-Option mit höherer Musikqualität ankündigte

Spotify HiFi soll jedenfalls noch in diesem Jahr an den Start gehen, vorerst aber noch nicht global, sondern in ausgewählten Märkten. Weitere Infos dazu würden demnächst verkündet, heißt es weiter. Das Unternehmen arbeitet mit "einigen der bekanntesten Lautsprecherhersteller der Welt" zusammen, um Spotify HiFi über Spotify Connect so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen, erklären die Schweden und machen dabei auch keinen Hehl daraus, dass diese HiFi-Option eines der von Spotify-Nutzenden am häufigsten geforderten Features sei.

Lest auch: Spotify: Sprachaufnahmen könnten Musikvorschläge verbessern

Der Blick auf die Konkurrenz

Definitiv ist Spotify "late to the party", denn bei Deezer, Amazon und Tidal genießt Ihr längst bessere Musikqualität. Bei Amazon gibt es für 14,99 Euro pro Monat (12,99 für Prime-Kunden) Amazon Music HD. Das bedeutet, dass Ihr alle 70+ Millionen Songs anstatt mit 320 kbps mit bis zu 850 kbps hören könnt. Lediglich etwa fünf Millionen Songs gibt es sogar in Ultra HD, das sogar die Qualität von CDs übertrifft. Als Eckdaten nennt Amazon hier bis zu 3730 kbps, bis zu 24-Bit und 192 kHz.

Deezer bietet seinen HiFi-Tarif ebenfalls mittlerweile für knapp 15 Euro an und dafür bekommt Ihr FLAC-Qualität geboten, sprich 16-Bit und 1.411 kbps. Tidal schließlich verlangt monatlich einen Zwanziger und bietet dafür verlustfreie CD-Qualität (ebenfalls 1411 kbit / s oder 16 Bit / 44,1 kHz).

Damit ist ungefähr auch der Rahmen abgesteckt, in dem wir auch Spotify HiFi sowohl preislich als auch qualitativ erwarten dürfen. Ebenfalls können wir wohl schon mal im Hinterkopf behalten, dass voraussichtlich auch bei Spotify nur ein Teil des Katalogs die hohe Audioqualität unterstützen wird.

Es wäre übrigens eine weitere qualitative Option, denn auch zwischen Spotify Premium und der kostenlosen, werbegestützten Form gibt es einen qualitativen Unterschied: Während Premium in der höchsten Einstellung 320 kbps bietet, ist beim kostenlosen Angebot bei 160 kbps Schluss. Auch im Webplayer gibt es einen qualitativen Unterschied: Anstelle von AAC mit 128 kbit/s bietet Premium hier AAC mit 256 kbit/s

Meinung des Autors

Als riesiger Musik-Fan und langjähriger Spotify-Nutzer warte ich seit Jahren auf diese Ankündigung. So gesehen bin ich happy, dass Spotify sich hier endlich bewegt, nachdem Konkurrenten wie Amazon, Tidal und Deezer diesbezüglich schon längst tätig geworden sind mit Optionen für Audiophile.

Aufgefallen ist mir gestern aber vor allem, was Spotify alles noch nicht gesagt hat. Wir bekommen noch keine exakten Infos zur Qualität, es wurde also nicht die Bitrate verraten, oder ob der FLAC-Codec unterstützt wird. Des weiteren wissen wir noch nicht, was der Spaß kosten wird und wann es überhaupt losgeht und in welchen Ländern. Ich musste unweigerlich an Antoine denken, der unlängst einen ziemlich erbosten Text über die Vorstellung der Apple AirPods Max geschrieben hat. Auch dort gab es eine vollmundige HiFi-Ankündigung und unterm Strich mehr Marketing-Geschwurbel als technische Daten, die die Qualität tatsächlich belegen könnten.

Holt Ihr Euch Spotify HiFi? Absolut, darauf habe ich noch gewartet.

Eventuell - zu teuer darf es nicht sein.

Nope, mir reicht die aktuelle Qualität.

Spotify? Bleib mir weg damit! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bevor ich mich aber über diesen Mangel an Fakten beschwere, warte ich jetzt erst mal die weiteren Ankündigungen Spotifys ab und frage bis dahin in die Runde, wie Ihr über die Ankündigung denkt. Würdet Ihr für bessere Qualität zahlen wollen und wenn ja: Wo läge da Eure finanzielle Schmerzgrenze?