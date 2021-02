WhatsApp auf dem Tablet nutzen: APK für Android, Web-Version fürs iPad

Obwohl WhatsApp unfassbar weit verbreitet ist, versäumt es Facebook noch immer, eine native Tablet-Version anzubieten. Dabei sind Messenger gerade auf iPads und Android-Tablets mit zusätzlicher Tastatur eine Wonne. In dieser Anleitung erfahrt Ihr daher, wie WhatsApp doch auf Tablet-PCs kommt – Ihr müsst dabei nur entscheiden, ob mit neuer SIM oder bestehender Telefonnummer.

Dabei gliedert sich diese Anleitung im Grunde genommen in drei Teile, die sich an Eurer Hardware und an Euren Interessen orientieren. Denn während manch einer sein bestehendes Konto weiternutzen will, könnt Ihr WhatsApp auch unabhängig mit einer neuen Nummer nutzen. Wählt Euer Wunsch-Szenario einfach im Inhaltsverzeichnis aus

Inhalt

Wie Ihr seht, ist es leider nicht ohne Weiteres möglich, WhatsApp auf einem iPad mit neuer Nummer zu nutzen. Denn obwohl Apple seine Tablets mit LTE anbietet und so die Nutzung einer neuen Rufnummer möglich macht, fehlt WhatsApp schlichtweg im AppStore für Tablets. Allerdings könnt Ihr das WhatsApp-Konto Eures iPhones verknüpfen.

WhatsApp Web für Android-Tablets und iPads

Seid Ihr zu diesem Absatz gesprungen, wollt Ihr ein Android-Tablet oder Euer iPad mit einem bestehenden WhatsApp-Konto nutzen. Dabei macht Ihr von einer Lösung Gebrauch, die Ihr womöglich schon von Eurem Notebook oder PC kennt: Die Web-App "WhatsApp Web".

Hierfür steuert Ihr über diesen Link einfach die Web-Version von WhatsApp an und seht nach kurzer Ladezeit schon einen QR-Code und eine Kurzanleitung darüber, wie Ihr Euer Konto mit WhatsApp Web verknüpfen könnt. Das ganze sollte in etwa so aussehen:

Erst in der Desktop-Version erscheint der QR-Code. / © NextPit

Seht Ihr diese Webseite und vor allem den QR-Code nicht, müsst Ihr noch einmal in die Browser-Einstellungen wechseln und dort den Desktop-Modus aktivieren. Aktualisiert die Seite anschließend und schon sollte der QR-Code zu sehen sein.

Ruft anschließend WhatsApp auf Eurem Smartphone auf und sucht in den Einstellungen den Eintrag "WhatsApp Web". Nun sollte sich die Kamera Eures Handys öffnen und dabei müsst ihr womöglich noch die benötigten Berechtigungen vergeben. Nach dem Scannen tauchen Eure Chats bei WhatsApp wie am PC auf dem Tablet auf.

Der Nachteil bei WhatsApp Web ist allerdings, dass Euer Smartphone für die Nutzung stets mit dem Internet verbunden sein muss. Falls Euer Smartphone WhatsApp im Hintergrund schließt, kommt es ebenfalls zu Aussetzern bei WhatsApp Web. Nutzt Ihr ein Android-Tablet, gibt es daher eine kompliziertere, anschließend aber zuverlässigere Lösung.

WhatsApp auf Android-Tablets mit neuer Nummer nutzen (neue SIM-Karte)

Wenn Ihr WhatsApp unabhängig von einem Smartphone auf dem Tablet nutzen wollt, geht das nur mit Android-Tablets. Denn anders als bei Apple ist es hier jedem Nutzer möglich, Programme auch aus einer sogenannten APK-Datei und damit unabhängig vom Google Play Store zu installieren. Da WhatsApp die APK-Datei selbst anbietet, ist die Installation dabei sogar sehr sicher.

Der APK-Download auf WhatsApp.com ist etwas versteckt. / © NextPit

Steuert also die Download-Seite von WhatsApp an und ladet hier die APK-Datei herunter. Macht dies am besten direkt auf Eurem Tablet oder schiebt die Datei von Eurem PC anschließend auf eine Micro-SD-Karte oder den internen Speicher Eures Tablets.

Nach dem Download werdet Ihr zuerst die Installation von Drittanbieter-Software in den App-Einstellungen aktivieren. Da wir für die Installation von APK-Dateien eine ausführliche Anleitung haben, leiten wir Euch einmal dahin weiter.

Aus Sicherheitsgründen wird die Installation blockiert. / © NextPit

Diese Einstellung müsst Ihr kurz deaktivieren. / © NextPit

Danach öffnet sich der Dialog für die Installation, der WhatsApps Berechtigungskatalog anzeigt. / © NextPit

Da Amazon auf seinen Fire-Tablets eine stark angepasste Android-Version nutzt, kann es vorkommen, dass der App Installer die Installations-Schaltfläche grau anzeigt. Dann müsst Ihr in die Dokumente-App und das WhatsApp-APK erneut öffnen. Anschließend ist die Installation aber auch hier möglich.

Findet die APK mit der Dokumente-App im Download Ordner. / © NextPit

Nach der Installation könnt Ihr den WhatsApp Messenger auf dem Tablet sofort öffnen.

WhatsApp wird allen Warnungen zum Trotz auf dem Tablet starten. / © NextPit

Die installierte WhatsApp-App müsst Ihr nun natürlich mit einer Handynummer verknüpfen, da der Messenger diese zur Nutzung voraussetzt. Hier solltet ein wenig aufpassen. Denn wenn Ihr dabei die Handynummer von Eurem Smartphone angebt und den Bestätigungscode abtippt, wird WhatsApp auf Eurem Handy deaktiviert.

Anders ist das, wenn Ihr ein LTE-fähiges Tablet mit einer gesonderten Nummer nutzt. Denn hier könnt Ihr ein ganz neues WhatsApp-Konto mit neuer Rufnummer einrichten und Euch anschließend sogar selbst Nachrichten schreiben.

Tippt eine Telefonnummer ein. / © NextPit

Nutzt Ihr stattdessen jedoch eine Zweit-SIM, da Ihr beim Tablet ohnehin nur die mobilen Daten benötigt, gibt es eine zweite Möglichkeit, das Tablet mit einer weiteren Nummer zu nutzen.

Statt einer zweiten SIM-Karte benötigt Ihr dabei allerdings eine Festnetznummer, beziehungsweise für mindestens einen Anruf ein Festnetztelefon. Die gute Nachricht: Bei den meisten Kabel- und DSL-Anschlüssen ist eine Telefonnummer im Vertrag enthalten. Die schlechte Nachricht: Die Anzahl der Festnetztelefone in Haushalten sinkt immer weiter.

Habt Ihr noch ein Festnetztelefon oder könnt Euch für ein paar Minuten eines vom Nachbarn leihen, tippt Ihr Eure Festnetznummer bei WhatsApp ein. Anschließend wählt Ihr nicht den Versand einer Bestätigungsnummer per SMS, sondern die Anrufoption. Kurze Zeit später sollte das Festnetztelefon klingeln und eine Computerstimme sagt Euch den Code durch. Tippt diesen auf dem Tablet ein und schon läuft WhatsApp.

Beachtet, dass Eure Kontakte Euch nicht sofort erkennen, falls Ihr WhatsApp mit einer anderen Nummer verwendet als mit dem Smartphone. Stellt Euch gleich zu Anfang vor, damit Ihr nicht versehentlich als Spammer markiert und gesperrt werdet.

Was ist Euer Trick? Wie holt Ihr WhatsApp aufs Tablet? Und wie handhabt Ihr es mit den zwei Accounts, wenn Ihr das so nutzt? Teilt gerne Euer Erfahrungen in den Kommentaren.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Ältere Kommentare können sich daher auf eine frühere Version des Artikels beziehen und damit aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.