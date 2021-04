Hard Reset & Soft Reset: So geht's unter Android und beim iPhone

Hat sich Euer Handy aufgehängt und reagiert nicht mehr auf Eure Bildschirmeingaben. Dann müsst Ihr es nicht direkt wegschmeißen, sondern solltet es einmal mit einem Soft Reset und anschließend mit einem Hard Reset versuchen. Wie Ihr Euer iPhone oder Android-Device so neustarten könnt, erfahrt Ihr in der nachfolgenden Anleitung.

Ein Reset Eures Smartphones ist immer dann nötig, wenn es im Betriebssystem einmal hakt. In der Regel macht eine Systemanwendung oder eine App so viel Ärger, dass das Handy nicht einmal mehr auf Eure Bildschirmeingaben reagiert. Es friert in der Regel auf dem Screen ein, den Ihr als letztes gesehen habt.

Wenn Ihr auf Eurem Android-Handy oder auf Eurem iPhone einen Hard-Reset durchführt, zwingt Ihr Euer Handy dazu, sich selbst herunterzufahren. Ungespeicherte Spielstände oder bereits getippte Nachrichten in einem Messenger gehen dabei meist verloren. Sofern es möglich ist, solltet Ihr daher immer erst einen Soft-Reset ausprobieren.

Reset-Möglichkeiten unter Android & iOS Diese unterschiedlichen Resets gibt's! Soft-Reset Hard-Rest Factory-Reset Ohne Zubehör möglich Ohne Zubehör möglich Unter iOS wird ein PC mit iTunes benötigt Schaltet Handy nur aus

Kein Verlust von Daten, die bereits gespeichert wurden Üblicherweise wird mit "Hard-Reset" ein Factory-Reset gemeint

Hard-Reset bedeutete eigentlich die Entnahme des Akkus für einige Sekunden – das ist allerdings kaum mehr möglich Setzt Handy auf die Werkseinstellungen oder ein Backup zurück

Verlust von Daten sehr wahrscheinlich

Seid Ihr Euch dieser Unterschiede bewusst, kann's auch schon losgehen! Nachfolgend haben wir Euch die jeweiligen Reset-Möglichkeiten zusammengefasst und auch die gängigsten Tastenkombinationen aufgeführt!

So startet Ihr Euer Handy per Softreset neu

iPhone: Softreset durchführen per Tastenkombination

Auch wenn es Apple-Fans nicht gerne zugeben, auch iPhones können sich aufhängen! Da sich der Akku natürlich schon seit einigen Generationen nicht mehr entnehmen lässt, hat Apple sich im Grunde genommen zwei Tastenkombinationen für iPhones mit und ohne Home-Button ausgedacht, die das Handy ausschalten.

iPhones ohne Home-Button

Um den Soft-Reset bei den Modellen iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone 11 und iPhone 12 durchzuführen, müsst Ihr zuallererst die Lauter-Taste drücken und wieder loslassen. Anschließend drückt Ihr die Leiser-Taste und lasst sie los und haltet dann die Seitentaste auf der rechten Seite gedrückt. Anschließend wird das iPhone neugestartet.

Bei allen neueren iPhones müsst Ihr diese Tastenkombination durchführen. / © NextPit

iPhones mit Home-Button

Beim iPhone 8 und beim iPhone SE 2 geht Ihr genau gleich vor. Ihr drückt also erst die Lauter-Taste, lasst sie wieder los, wiederholt das Ganze mit der Leister-Taste und haltet dann die Seitentaste gedrückt. Beim iPhone 7 müsst Ihr hingegen die Leiser-Taste und die Standby-Taste gleichzeitig gedrückt halten und bei älteren Modellen haltet Ihr jeweils die Home-Taste und die Standby-Taste zusammen gedrückt.

Android: Softreset per Tastenkombination durchführen

Unter Android gibt es natürlich deutlich mehr Optionen, als in der Apple-Welt. Da es schwer ist, hier eine allgemeingültige Regel festzulegen, fasse ich Euch mal die gängigsten Methoden zusammen, die Ihr dann für den Hard Reset nach und nach ausprobieren könnt. Ich wette, so habt Ihr am Ende das gewünschte Ergebnis!

Lauter-Taste und Standby-Taste für über 10 Sekunden gedrückt halten Leiser-Taste und Standby-Taste für über 10 Sekunden gedrückt halten Leister-Taste, Lauter-Taste und Standby-Taste für über 10 Sekunden gedrückt halten Standby-Taste für über 10 Sekunden gedrückt halten

Hard-Reset bzw. Factory-Reset durchführen

Startet Euer Handy nicht richtig oder hängt sich beim Booten immer wieder auf – auch bekannt als "Bricked Device" –, müsst Ihr Wohl oder Übel einen "Hard-Reset" beziehungsweise einen Factory Reset durchführen. Dabei stoßen wir auf eine Begrifssunterscheidung, die leider ziemlich häufig falsch verwendet wird. Denn ein Hard-Reset bedeutet eigentlich nur, das Handy für einige Zeit komplett vom Strom zu nehmen, indem Ihr den Akku rausnehmt.

Das ist natürlich bei kaum einem Device mehr möglich, da sowohl die meisten Android-Handys und auch jedes iPhone einen fest eingebauten Akku besitzt. Was Ihr also sucht, schimpft sich "Factory Reset" und beschreibt das Zurücksetzen des Handys auf Werkseinstellungen über Tastenkombinationen beim Neustart. Aber lasst uns wieder zwischen Android und Apple iOS unterscheiden!

"Hard-Reset" unter Android durchführen

Um also ein Android-Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, habt Ihr zwei Möglichkeiten. Könnt Ihr Euer Smartphone noch bedienen, reicht der Weg über die Android-Einstellungen. In der verlinkten Anleitung verraten wir Euch, wie Ihr das Android-Smartphone über das Betriebssystem auf die Werkseinstellungen zurücksetzen könnt.

Ist Euer Smartphone in seiner normalen Benutzeroberfläche nicht bedienbar, erfolgt der Factory Reset über das sogenannte "Recovery". Das Problem hierbei ist, dass Ihr bei der anschließenden Ersteinrichtung die Reaktivierungssperre antrefft. Jene Sperre soll Dieben das Handwerk legen, die ohne Eure Anmeldedaten (d.h. Euer Google-, Samsung- oder Huawei-Konto) Euer Smartphone nicht brauchbar machen können.

Jetzt müssen wir leider noch einmal zwischen Herstellern unterscheiden, da sich hier kaum Allgemeingültigkeiten treffen lassen.

Samsung Galaxy S7 oder älter: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet das Smartphone zunächst komplett aus Drückt gleichzeitig: Lauter, Power und die Home-Taste. Danach wird das Android-Logo erscheinen. Nach 20 Sekunden erscheint No command Navigiert mit Hilfe der Lauter/Leiser-Taste zur Auswahl wipe data/factory reset. Drückt die Power-Taste Bestätigt Ihr nun mit Yes, wird beim Samsung-Galaxy-Smartphone ein Werks-Reset ausgeführt Wählt Reboot System now und bestätigt mit Power.

Samsung Galaxy S8 oder neuer: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet das Smartphone zunächst komplett aus Drückt gleichzeitig: Lauter + Bixby + Power Nach wenigen Sekunden erscheint das Recovery-Menü Navigiert mit Hilfe der Lauter/Leiser-Taste zur Auswahl wipe data/factory reset Drückt die Power-Taste Bestätigt Ihr nun mit Yes, wird beim Samsung-Galaxy-Smartphone ein Werks-Reset ausgeführt Wählt Reboot System now und bestätigt mit der Power-Taste

Huawei/Honor: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet das Smartphone zunächst komplett aus Drückt gleichzeitig: Lauter + Power bis das Logo erscheint Nach wenigen Sekunden erscheint das Recovery-Menü Navigiert mit Hilfe der Lauter/Leiser-Taste zur Auswahl wipe data/factory reset Drückt die Power-Taste Bestätigt Ihr nun mit Yes, wird beim Huawei-/Honor-Smartphone ein Werks-Reset ausgeführt Wählt Reboot System now und bestätigt mit der Power-Taste

Bei neueren EMUI-Versionen könnt Ihr auch das Touch-Display im Recovery-Menü nutzen.

LG: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet das Smartphone zunächst komplett aus Drückt gleichzeitig: Lauter + Power bis das Logo erscheint Haltet die Laute-Taste gedrückt, lasst den Power-Button kurz los und drückt ihn erneut Nun landet Ihr direkt im Factory Reset Menü Navigiert mit Hilfe der Lauter/Leiser-Taste zur Yes Drückt die Power-Taste Bestätigt Ihr nun, wird der Werks-Reset durchgeführt

Google Pixel: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet das Google Pixel aus Drückt gleichzeitig die Lautstärketaste “Leiser” und die Ein-/Austaste, bis sich das Telefon wieder einschaltet Wählt im Bootloader-Menü per Lautstärketaste Recovery aus Drückt die Ein-/Aus-Taste, um den Wiederherstellungsmodus zu starten Es erscheint der Android-Roboter mit No command, Haltet nun die Ein-/Austaste gedrückt und drückt die Lauter-Taste Wählt mit der Lautstärketaste wipe data/factory reset aus und bestätigt per Ein-/Austaste Bestätigt mit Yes - erase all user data. Nach dem Reset wählt Ihr Reboot system now aus und bestätigt mit der Power-Taste

OnePlus: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet Euer OnePlus-Smartphone aus Drückt gleichzeitig die "Leiser"-Taste und die Ein-/Austaste, haltet diese auch, wenn das OnePlus-Logo erscheint Sobald der nächste Bildschirm mit Tastatur oder Entsperrmustereingabe erscheint, tippt auf Forgot Password Bestätigt mit Ok Euer Smartphone führt einen Factory Reset durch und startet neu.

Xiaomi: Factory Reset über Tastenkombination

Schaltet Euer Xiaomi-Smartphone aus Haltet den Einschaltknopf und die Lauter-Taste gedrückt, um den Wiederherstellungsmodus zu starten Mit der Lauter-Taste könnt Ihr im Boot-Menü den Recovery Mode wählen Wählt mit der Lautstärketaste Wipe/Reset, bestätigt mit der Ein-/Austaste Navigiert mit der Lautstärketaste zu Wipe All Data, bestätigt mit der Ein-/Austaste Bestätigt mit Yes Euer Smartphone führt einen Factory Reset durch und startet neu.

Sony: Factory Reset über Tools

Sony hat ab Werk kein herkömmliches Recovery-System. Daher seid Ihr gezwungen, die PC-Software für Werks-Resets einzusetzen. Der Xperia Companion ist nur für Windows oder Mac erhältlich. Er führt Euch durch die einzelnen Schritte, um Euer Sony Xperia auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

iPhone: Hardreset durchführen

Ein Recovery gibt es bei Eurem iPhone nicht und mit Tastenkombinationen beim Starten des Apple-Smartphones kommt Ihr nicht weit. Stattdessen müsst Ihr Euer Handy per Kabel mit Eurem Computer verbinden und dort iTunes starten. Falls Ihr iTunes noch nicht installiert habt, findet Ihr hier die Version für macOS und hier die Version für Windows.

Per iTunes könnt Ihr Euer iPhone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. / © Apple

Nun müsst Ihr mit verbundenem Kabel in den Wiederherstellungsmodus wechseln! Scrollt hierfür einfach kurz nach oben und sucht Euch die Tastenkombination für den Soft-Reset Eures iPhones heraus. Die Tastenkombinationen sind mit angeschlossenem Kabel nämlich dieselben. Schaut anschließend mal ganz gespannt auf den Bildschirm.

Denn hier solltet Ihr bereits ein Popup-Fenster sehen, das Euch weitere Schritte vorschlägt. Um einen Verlust an Daten zu vermeiden, solltet Ihr erst einmal "Aktualisieren" wählen und schauen, ob ein Update weiterhilft. Hilft das nix, wählt Ihr "Wiederherstellen" und installiert so das letzte Backup, das Ihr von Eurem iPhone erstellt habt.

Wie habt Ihr Euer Smartphone wieder in den Gang gekriegt? Hat der einfache Neustart gereicht, oder musste es der komplette Reset sein? Oder habt Ihr eine komplette andere Methode angewandt, die Ihr uns vorführen wollt? Dann hinterlasst einen Kommentar!

Dieser Artikel wurde am 15. April überarbeitet und endlich wurden dabei auch iPhones mit aufgenommen! Bestehende Kommentare habe ich trotzdem beibehalten.