Motorola Moto G10 im Test: Der Preis-Leistungs-König wurde gestürzt

Die zehnte Generation der Moto G-Serie ist nicht so überraschend wie die erste, aber sie bringt ein wichtiges Feature mit: einen 5.000-mAh-Akku. Aber ist das genug, um sich für dieses Gerät zu entscheiden? Nachdem ich das Moto G10 zwei Wochen lang genutzt habe lautet meine Antwort: Nein!

Bewertung

Pro ✓ Akkulaufzeit

✓ Erweiterbarer Speicher

✓ Kopfhöreranschluss

✓ FM-Radio Contra ✕ HD+-Display

✕ Akku-Ladezeit

✕ Voraussichtlich ohne Android 12

✕ Preis

Für wen wurde das Moto G10 entwickelt? Wie oben erwähnt hebt Motorola beim Moto G10 drei Punkte hervor: Kamera, Akku und Leistung. Also: Das hier ist ein Gerät für diejenigen, die Fotos auf sozialen Netzwerken und Messengern teilen, grundlegende Aktionen der Produktivität und Freizeit erledigen und dabei nicht über den Stromverbrauch nachdenken wollen . Motorola entschied sich für ein unkonventionelles Design auf der Rückseite des Moto G10, mit einem Reliefdruck, der an Dünen aus Sand erinnert. / © NextPit

Die Leistung des Moto G10 ist unterdurchschnittlich Das Moto G10 wird von dem 1,8 GHz Octa-Core Snapdragon 460 angetrieben und nutzt die Adreno 610 GPU für die Darstellung von Grafiken. Mit anderen Worten: Es handelt sich um den klassischen Low-End-Smartphone-Prozessor, und damit zu dem Marktsegment, zu dem das Moto G10 auf dem Weltmarkt gehört. Dieses SoC bewältigt sogar die meisten alltäglichen Aufgaben gut, wie den Austausch von Nachrichten, das Abrufen von E-Mails, das Surfen im Internet und das Überprüfen Eurer Timeline in verschiedenen sozialen Netzwerken. Smartphone-SoCs: Alles was Ihr über Snapdragon, Exynos und Co. wissen müsst Doch selbst mit einem dedizierten Gaming-Modus bietet das Moto G10 kein flüssiges Spielerlebnis. Sowohl in "Mario Kart Tour" als auch in "Hot Wheels: Infinite Loop", Spiele, die meiner Meinung nach eine vernünftige Grafik haben, um auf mittleren Geräten zu laufen, gab es erhebliche grafische Probleme. Darüber hinaus hat das System ständig Probleme mit dem zähen Multitasking und das Öffnen einer Anwendung dauert länger als bei Geräten der G-Serie erwartet. AnTuTu-Benchmark-Ergebnis (links); Geekbench Single- und Multi-Core-Ergebnis (rechts) / © NextPit Das Gerät verfügt über 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, von dem nur 48 GB zur Nutzung zur Verfügung stehen, da der Rest vom System verwendet wird. Da so viele Modelle auf die Unterstützung von microSD-Karten verzichten, möchte ich darauf hinweisen, dass das Moto G10 die Möglichkeit bietet, den Speicher mit einer solchen zusätzlichen Speicherkarte zu erweitern. Über den Bildschirm des Moto G10 Was das Gesamterlebnis mit dem System zusätzlich erschwert, ist die Qualität des Bildschirms, der eine Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln (HD+), eine Bildwiederholrate von 60 Hz und 269 ppi bietet. Diese Eigenschaften vermitteln auf einem 6,5-Zoll-Bildschirm den Eindruck, dass wir die Pixel auf dem Display zählen können, je nachdem, welche Inhalte wir konsumieren. Das Anschauen von Filmen und Serien könnte also trotz des 20:9-Seitenverhältnisses des Displays auf dem Moto G10 nicht so angenehm sein. Dieses Bild wird der Qualität des Bildschirms des Moto G10 nicht gerecht, da er hier viel schärfer aussieht, als er tatsächlich ist / © NextPit Diese Software-Updates bekommt das Moto G10 Das Moto G10 kommt mit der neuesten Version von Googles mobilem Betriebssystem, Android 11, auf den Markt. Die Überraschung dabei ist jedoch, dass die zehnte Generation der kultigen Motorola-Serie genau den Service einstellt, der sie populär gemacht hat: mindestens zwei große Android-Updates zu bekommen. Das neue Moto G10 soll ab Werk mit Android 11 ausgestattet bleiben. Android 11 Update-Plan: Wann bekommt Euer Smartphone das Handy-OS? Laut Motorola soll das Moto G10 nicht das Update auf die neue Version des Google-Betriebssystems erhalten, also müsst Ihr auf Android 12, verzichten, da nur Sicherheits-Updates für zwei Jahre nach dem Start garantiert werden. In einem Interview mit Tecnoblog sagte Motorola, dass diese Einschränkung mit der Leistung der Gerätehardware zusammenhängt: Für den Verbraucher ist es von größter Bedeutung [ein Update der Android-Version zu erhalten], solange es die Leistung nicht beeinträchtigt. Aber Motorola ist sehr transparent. Wenn wir im Vorfeld verstehen, dass es Sinn macht, [Android 12 für das Moto G10] zu veröffentlichen, werden wir es veröffentlichen. Mit dieser Einstellung stellt Motorola die Moto G-Serie auf das Niveau der Moto E-Linie und stellt sich damit gegen Unternehmen wie Samsung, die kürzlich drei Jahre lang Android-Updates für die Mittelklasse-Smartphones garantierten, wie im Fall des kürzlich angekündigten Galaxy A52. Wir haben hier bei NextPit über das Thema diskutiert und ich glaube, dass diese Einschränkung durchaus mit der Leistung des Geräts zusammenhängt. Meine Kritik richtet sich daher an die Auswahl der Hardware-Komponenten des Moto G10, die das System-Upgrade der Serie zum ersten Mal gefährdet. Das zeigt nämlich, dass das Moto G10 eigentlich ein Gerät ist, das der E-Serie würdig ist. #micdrop Auf der rechten Seite haben wir (von unten nach oben) die Taste zum Einschalten des Geräts, die Taste zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke und die exklusive Taste zum Aktivieren des Google Assistant / © NextPit

Die Kamera beeindruckt nicht Das Motorola Moto G10 verfügt über ein Vierfach-Kamerasystem mit den folgenden Spezifikationen: 48 MP Hauptkamera, f/1.7 Blende und 79° Sichtfeld;

Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP, f/2.2-Blende und 118°-Sichtfeld;

2-MP-Makrokamera, f/2,4-Blende und 85°-Sichtfeld;

2-MP-Tiefensensor, f/2,4-Blende und 80°-Sichtfeld;

Digitaler Zoom bis zu 8x;

8 MP Frontkamera, f/2.2 Blende und 81° Sichtfeld. Das Vierfach-Kamerasystem des Moto G10 liefert bei guten Lichtverhältnissen ein zufriedenstellendes Erlebnis / © NextPit Auf dem Papier bietet das Vierfach-Kameramodul des Moto G10 viele Features, in der Praxis liefert das Gerät aber nur höchstens ein ganz zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, Ihr könnt mit der Hauptkamera ruhig herumspielen, aber am Ende des Tages kommt es auf die praktische Anwendung und das Ergebnis an, das in sozialen Netzwerken und Messengern geteilt werden kann, oder? Und in diesem Aspekt versagt das Moto G10 zu häufig. Das sind die besten Kamera-Apps für Euer Handy Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass der 48-MP-Sensor 4 Pixel in einem einzigen Pixel kombiniert, um Fotos mit 12 MP Auflösung zu liefern. Diese Technik ist als Pixel-Binning bekannt und wird in vielen aktuellen Mittelklasse-Smartphones "eingesetzt". Und bei guten Lichtverhältnissen liefert der Hauptsensor des Moto G10 zufriedenstellende Bilder. Die Frontkamera ist gut und elegant in der oberen Mitte des 6,5-Zoll-Displays positioniert / © NextPit Wenn wir zur Ultraweitwinkelkamera wechseln, ist das Ergebnis bei guten Lichtverhältnissen immer noch gut, aber mit einigen Verzerrungen. Aber am auffälligsten sind die Bilder, die bei Nacht aufgenommen werden, denn obwohl wir einen speziellen Nachtmodus haben, macht die Beleuchtungsoptimierung in den Fotos alles sehr künstlich, wodurch sogar die Identität der Nachtbilder verloren geht. So wird das Fotografieren bei Nacht oder in schlecht beleuchteten Umgebungen zu einem Glücksspiel, denn bei künstlicher Beleuchtung besteht die Gefahr, dass die Bilder überbelichtet werden. Auf dem Spielfeld haben wir ein superdunkles Bild bzw. ein extrem künstliches (Nachtmodus aktiviert). Seht Euch mal einige Beispiele an: Weitwinkelkamera (links); Ultraweitwinkelkamera (rechts) / © NextPit Nachtbild Hauptkamera (links); Nachtmodus aktiviert (rechts) / © NextPit Der Porträtmodus bietet eine zusätzliche Option für die Verwendung der Kamera, aber um ein gutes Ergebnis zu erzielen, müsst Ihr mindestens drei Aufnahmen machen. / © NextPit Die Makro-Option ist als Möglichkeit ein interessantes Extra, aber die Qualität der Bilder ist nicht immer gut, da wir von einer maximalen Auflösung von 2MP sprechen / © NextPit Die Selfies bieten einen hohen Detailreichtum, wie man hier an der Schärfe der Haare und des Bartes meines Models sehen kann. / © NextPit Unten seht Ihr die Bilder, die mit der Kamera des Moto G10 aufgenommen wurden, in voller Größe und mit detaillierten Informationen: Motorola Moto G10 Kamera-Test

Die Akkulaufzeit ist das Highlight des Moto G10 Wie ich zu Beginn dieses Moto G10-Tests sagte, ist das Highlight hier die Akkulaufzeit, aber das ist keine Überraschung angesichts der Qualität des Bildschirms und der Prozessorleistung. Ohne Probleme kann ich sagen, dass es möglich ist, den 5.000-mAh-Akku dieses Geräts zwei Tage lang zu nutzen, ohne an die Steckdose gehen zu müssen. Allerdings hängt dieses Fenster natürlich von der Verwendung des Telefons ab. In meinem Test lieferte das Moto G10 bis zu 16h Videostreaming, würde also auf einem Flug von Deutschland nach Brasilien ohne Probleme für Unterhaltung sorgen. Nach 26h, bei mäßiger Nutzung, ist das Gerät immer noch bei 45% der Ladung! / © NextPit Was mir aufgefallen ist, ist, dass während der Nacht, also während das Gerät nicht benutzt wurde, der Akkuverbrauch völlig stabil blieb, wie Ihr in der Grafik oben sehen könnt. Wenn das Gerät also nicht benutzt wird, gibt es keinen Grund, sich um den Energieverbrauch im Hintergrund zu sorgen. Was zum Beispiel bei meinem Google Pixel 5 nicht wirklich auffällt. An der Unterseite des Geräts befinden sich der Monolautsprecher, der USB-Typ-C-Anschluss und ein Mikrofon / © NextPit Nun, was ein Vorteil ist, kann auch ein Problem sein. Wenn das Gerät vollständig entladen ist, kann es bis zu 35 Minuten dauern, es von 0 % auf 25 % zu bringen, zumal wir in der Verpackung ein Ladegerät von nur 10 W haben. In meinen Tests betrug die durchschnittliche Gesamtladezeit, d.h. von 0 auf 100%, 3h. Daher ist es gut, das Moto G10, wann immer möglich, während der Nacht aufzuladen. Eine weitere Folge des 5.000-mAh-Akkus des Moto G10 ist, dass das Gerät mehr wiegt als die meisten Handys der Mittelklasse, nämlich 200 Gramm, um genau zu sein. Weitere Informationen zum Moto G10 Im Folgenden werde ich weitere Punkte auflisten, die die NextPit-Community interessieren könnten und die sich in wenigen Worten zusammenfassen lassen: Das Moto G10 bietet keine Stereolautsprecher

Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite und reagiert sehr präzise

Das Moto G10 besitzt einen 3,5mm Kopfhöreranschluss

Das Moto G10 verfügt über eine UKW-Radioantenne, d. h. auch ohne Internetzugang habt Ihr Zugriff auf Nachrichten und Unterhaltung

In Brasilien befinden sich in der Verpackung eine Schutzhülle, das Handbuch, ein Paar Stereokopfhörer, ein Datenkabel, ein Ladegerät mit 10W sowie ein Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte

Das Moto G10 ist Dual-SIM-tauglich, das heißt, Ihr könnt es mit zwei Nummern benutzen

Die Softwareversion während des Tests war RRB31.Q1-3-34-1

Sicherheitspatch für Januar 2021

Technisches Datenblatt Motorola Moto G10 Technische Daten Bildschirm 6,5 Zoll / 60 Hz / HD+ Prozessor Qualcomm Snapdragon 460 (1,8 GHz Octa-Core) mit Adreno 610 Speicher 4 GB / 64 GB / mit microSD-Steckplatz Hauptkamera 48 MP / f/1.7 Blende / 79° Sichtfeld Ultra-Weitwinkel 8 MP / f/2.2 Blende / 118° Sichtfeld Makro 2 MP / 85° Sichtfeld / Fixfokus Tiefensensor 2 MP / 80° Sichtfeld Selfie-Kamera 8 MP / f/2.2 Blende / 81° Sichtfeld Konnektivität 2G, 3G, 4G / WiFi / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS, AGPS, GLONASS, Galileo Batterie 5.000 mAh / 10 W Schnellladegerät Farben Grau / Weiß Preis 149,99€