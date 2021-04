Die besten Tower-Defense-Spiele für Android und iOS

Viele davon haben es zum Glück zu Portierungen auf Android und iOS geschafft und in unserer Liste der besten Tower-Defense-Spiele sind somit auch einige Vertreter, die schon jahrelang am Start sind und die Leute immer noch begeistern. Viel Quatschen und Erklären muss man hier ja vermutlich eh nicht, da das Prinzip jedem Fan des Genres eh klar sind. Bei manchen Empfehlungen handelt es sich nicht um reine Tower-Defense-Spiele, da sie zudem Strategie- und RPG-Elemente enthalten, aber dann weisen wir Euch auch drauf hin. So, los geht's:

In 25 Levels könnt Ihr Euer Geschick beweisen und dabei auf acht verschiedene Helden zurückgreifen. Werbung gibt es in diesem Spiel nicht (mehr), In-App-Käufe hingegen schon. Vielleicht nicht der originellste TD-Zock, aber allemal einen Blick wert und mit 4,1 Sternen auch ganz ordentlich bewertet.

Hier haben wir es eher mit einem Tower-Defense- und RPG-Hybriden zu tun. Wer sich also in beiden Genres zuhause fühlt, kann hier nicht viel verkehrt machen. Verteidigen müsst Ihr Euch gegen u.a. Dämonen und Untote und ausgetobt wird sich gegen mehr als 50 verschiedene Feinde.

Hier platziert Ihr verschiedenste Pflanzen, von Energie spendenden Sonnenblumen, über ballernde Erbsenkanonen, bis hin zu Fleisch fressenden Pflanzen in Eurem 5 x 9 Kacheln großen Hinterhof. Den belagert eine Zombieherde aus verwandelten Football-Spielern, Zeitung lesenden Opas und durchgedrehten Gärtnern in Wellen, denen Ihr den Garaus (wie passend) machen müsst.

Das kostenlose Tower-Defense-Spiel Defense Zone 3 für Android setzt im Gegensatz zu den Konkurrenz-Spielen eher auf einen realistischen Look und “modernes” Kriegsgerät. Anstatt also seine Basis gegen putzige Männchen zu verteidigen, kommen hier Panzer und Flakgeschütze zum Einsatz.

Das sieht sieht nicht nur ausgesprochen gut aus, sondern spielt sich auch hervorragend. Die vielen taktischen Möglichkeiten und Einstellungen dürften Anfänger und Einsteiger zu Beginn vielleicht etwas überfordern, Kenner der Materie werden sich aber wohl sofort zurechtfinden und die spielerische Vielfalt zu schätzen wissen.

Größe der App: 183 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe

Defense Zone 3 HD für Android im Google Play Store herunterladen

Defense Zone 3 HD für iOS im Apple App Store herunterladen

Tower Defense für junge Gamer: Bloons TD 6

In diesem Tower-Defense-Spielen greifen sehr oft Soldaten oder Ritter an, in Bloons TD 6 sind es… Ballons! Die unterscheiden sich aber nicht allzu sehr von anderen Angreifern, da sie ebenfalls über verschiedene Spezialfähigkeiten verfügen. Um die Massen an Gegnern zurückzuschlagen, müssen die Verteidiger (es handelt sich um Affen) richtig eingesetzt werden, außerdem gilt es Spezialangriffe taktisch klug auf die Angreifer loszulassen.