Die besten Emulatoren für Android: Game Boy, PlayStation und Co. fürs Handy

Update, April 2021: Drei neue Emulatoren ergänzt (Citra Emulator, Dolphin Emulator und redream), den nicht mehr bei Google Play existenten Free NES Emulator und Yaba Sanshiro rausgeworfen.

Konsolen-Emulatoren: Gaming in der rechtlichen Grauzone

Um bestimmte Titel auf einem Android-Smartphone oder -Tablet abzuspielen, benötigt der Spieler einen Konsolen-Emulator für Android. Die entsprechenden Apps gibt es oft kostenlos, es stehen aber auch kostenpflichtige Versionen zur Verfügung. So weit, so gut. Aber wo fängt die Illegalität an?

Im Grunde verhält es sich ähnlich wie einst beim DVD-Brenner und einem illegal zur Verfügung gestellten Spiel. Der Besitz eines Android-Emulators ist folglich nicht illegal, das Urheberrecht an einem Spiel zu verletzen, einen Titel zu vervielfältigen und damit Geld zu verdienen, kann einen jedoch in sehr große Schwierigkeiten bringen.

Deshalb geben wir hier auch keine Anleitung, wie Ihr an die sogenannten ROMs (Spiele) kommt und wie man sie mit Hilfe der Konsolen-Emulatoren für Android zum Laufen bringt. Anhand von Erfahrungsberichten möchten wir Euch hier lediglich einige Emulatoren für Android vorstellen, die relativ stabil laufen und die die jeweiligen Spiele zufriedenstellend darstellen.

Inhalt:

Citra Emulator

Wenn Ihr Euch mit Emulatoren beschäftigt, werdet Ihr feststellen, dass da manches nicht so rund läuft, wie Ihr es normalerweise beim Gaming gewohnt seid. Manchmal sind es umständliche Prozesse, bis man ans Zocken kommt, manchmal gibt es Bugs und Spielabstürze. Sowas ist bei Emulatoren also zumeist mit eingepreist und das gilt auch für diesen noch recht neuen Citra Emulator, der sich den Spielen für die Nintendo 3DS-Konsole annimmt.

Fairerweise muss man dazu sagen, dass Citra noch so 'ne Art Welpenschutz genießt, weil sich die App noch in einem sehr frühen Stadium befindet und noch eifrig dran gewerkelt wird. Auch hier habt ihr die üblichen Funktionen wie Laden / Speichern von Spielständen, könnt externe Controller ebenso nutzen wie Gestensteuerung und einiges mehr. Wie bei vielen Emulatoren könnt Ihr auch bei Citra bei der kostenlosen Version bleiben, oder Euch für 5,49 Euro die Premium-Variante an Land ziehen. Die wartet dann vor allem mit optischen Verbesserungen wie einem dunklen Theme auf.

Er soll schon mit sehr vielen Spielen kompatibel sein, aber Ihr könnt eben auch Pech haben, dass genau Euer Lieblings 3DS-Game nicht auf dem Emulator rennt. Gut möglich aber, dass sich bezüglich der Stabilität und Kompatibilität noch was ändert, wenn die Entwickler noch ein wenig länger dran herumgeschraubt haben.

Schnuppert Nintendo 3DS-Luft auf Eurem Android-Smartphone / © Citra Emulator

Dolphin Emulator

Fans von GameCube und Wii werden nicht besonders reichlich mit Emulatoren überschüttet, weswegen der Dolphin Emulator vielleicht eine Empfehlung für Euch sein könnte, wenn Euer Herz noch an diesen Nintendo-Konsolen hängt. Die Macher der App weisen nochmal explizit darauf hin, dass Ihr Eure eigenen ROMs braucht, um den Dolphin Emulator nutzen zu können.

Ihr könnt noch über Bugs stolpern, da dieser Emulator noch in der Entwicklung steckt. Dafür ist Dolphin aber immerhin auch kostenlos und unterstützt auch die üblichen Features wie das Laden und Speichern von Spielständen.

Noch nicht fehlerfrei, aber für die Gamecube-Fraktion einen Blick wert. / © Dolphin Emulator

redream

Noch vor dem weiter unten erwähnten Reicast wird redream als der beste Emulator für Android-Geräte genannt, wenn es um Spiele für die Sega Dreamcast geht. Der Download ist kostenlos, später werden dann 6,49 Euro fällig, wenn Ihr die Pro-Version wollt. Geld, welches laut vielen Sega-Fans in den Google-Play-Rezensionen gut investiert ist.

Entscheidend kann dabei aber auch sein, ob Ihr ein Smartphone mit ordentlich Dampf unter der Haube besitzt. Bei einem starken Snapdragon-SoC beispielsweise solltet Ihr keine Probleme haben, wer auf einem älteren Hobel zockt, sollte vielleicht auch Reicast eine Chance geben. Die meisten Spiele sollten kompatibel sein und auch sehr flüssig laufen, auch bei redream könnt Ihr natürlich externe Controller nutzen.

Vermutlich aktuell der beste Dreamcast-Emulator für Android / © Recompiled LLC

My Boy! - GBA Emulator

Für den Handheld Game Boy Advance wurden einige hervorragende Spiele veröffentlicht. Man denke an Legend of Zelda: Minish Cap, Fire Emblem, Final Fantasy Tactics Advance und Super Mario Advance 3: Yoshi’s Island. Diese Hits können Android-Gamer dank des My Boy! - GBA Emulator auch auf ihrem Smartphone und Tablet erleben.

Mit My Boy könnt Ihr Spiele für den Game Boy Advance unter Android nutzen. / © Fast Emulator

Der Emulator wartet auch mit zahlreichen Extras auf, zum Beispiel kann die Spielgeschwindigkeit erhöht werden. Und so hat er sich einen Platz in den besten Emulatoren für Android redlich verdient. Fast Emulator bietet eine Version für 4,99 Euro an und alternativ dazu eine kostenlose, bei der Ihr dann Werbung erdulden müsst.

My OldBoy! Free - GBC Emulator

Wer lieber alte Spiele für den Game Boy oder Game Boy Color spielen möchte, der greift am besten zu My OldBoy!. Der Gameboy-Emulator stammt von den gleichen Entwicklern wie My Boy! und bietet daher einen ebenso großen Funktionsumfang. Heißt, Ihr könnt verschiedene Spielstände abspeichern, die Spielgeschwindigkeit anpassen oder sogar Cheats benutzen.

Wenn Euch nach klassischeren Spielen ist, dann hilft der Game-Boy-Emulator. / © Fast Emulator

Einige der Funktionen stehen aber nur in der 3,99 Euro teuren Vollversion des Game-Boy-Emulators zur Verfügung. Wer diese Funktionen nicht benötigt und mit Werbung klar kommt, hat aber auch hier wieder die Möglichkeit, sich für die kostenlose Version zu entscheiden.

EmuBox - Fast Retro Emulator

EmuBox ist ein All-in-One-Emulator der Spiele für das Nintendo DS, die PSX, das SNES, den Game Boy Advanced und Game Boy Color sowie das NES unterstützt. Er kommt im Material-Design daher und bietet eine einfache Bedienung. Natürlich bietet der klassische Emulator Funktionen wie multiple Spielstände, eine Vorspulfunktion und Unterstützung für diverse Controller.

EmuBox unterstützt gleich mehrere Spielsysteme. / © EmuBox JSC

Außerdem könnt Ihr in den Einstellungen diverse Anpassungen vornehmen, um für bestimmte Spiele mehr Leistung zu erzielen. Die App ist kostenlos und finanziert sich über Werbeanzeigen.

DraStic DS Emulator

Der DraStic DS Emulator gehört zu den besten Emulatoren für Nintendos alten Handheld mit den zwei Bildschirmen. Letztere könnt Ihr in den Einstellungen Euren Wünschen entsprechend anpassen. Neben den Standard-Optionen wie eine Anpassbare virtuelle Steuerung überzeugt der Emulator mit der Möglichkeit, Speicherstände direkt bei Google Drive hochzuladen und so zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren.

Die 3D-Grafik von Spielen kann in 2x2-fach erhöhter Auflösung dargestellt werden. / © Exophase

Das beste an dem DraStic DS Emulator ist allerdings, dass der äußerst stabil läuft und es nur bei sehr wenigen ROMs zu Fehlern kommt. Der Emulator kostet 4,49 Euro. Wer ihn erst einmal ausprobieren will, muss dafür den angebotenen Erstattungszeitraum des Play Store ausnutzen.

RetroArch

RetroArch ist ein ganze spezieller Emulator. Denn er emuliert nicht nur Spiele. Vorher müsst Ihr die gewünschte Konsole über einen sogenannten "Core" emulieren. Den könnt Ihr ganz einfach herunterladen und innerhalb der App zum Laufen bringen. Das ist anfangs etwas fummelig, hat man sich aber erst einmal durchgewuselt, geht das deutlich einfacher von der Hand.