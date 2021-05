Handyketten-Kaufberatung: Was hat es mit dem Hype um Xouxou und Co. auf sich?

Wenn man sie einmal gesehen hat, sind sie überall: Handyketten baumeln inzwischen an unzähligen Hälsen und positionieren iPhones und Android-Handys bequem auf Bauchhöhe. Aber gibt es für Euer Handy eigentlich die passende Hülle samt Kordel und welche Unterschiede gibt es bei Herstellern wie Xouxou, Jalouza und Co.? Willkommen bei unserer Handyhüllen-Kaufberatung.

Sicher habt Ihr sie schon einmal unterwegs in der Bahn oder in der Stadt gesehen: Handyketten sind seit einigen Monaten offenbar der neuste Schrei und befreien Eure Hosentasche von immer größer werdenden Smartphones. Stattdessen hängt Euer Handy nämlich ungefähr auf Hüfthöhe an einer Kordel um Euren Hals.

Dank einer Handykette ist Euer Smartphone immer griffbereit. / © Jalouza

Das Prinzip ist dabei im Grunde nichts Bahnbrechendes: Mit einer Handykette kauft Ihr eine Schutzhülle für Euer Smartphone, die Schlaufen für eine Kordel hat. Der Hersteller Xouxou lässt Euch Kette und Hülle dabei selbst zusammenstellen und der Anbieter Jalouza befestigt das Handy einfach an Karabinerhaken, sodass Ihr es im Handumdrehen von der Kordel befreien könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Nachfolgend möchte ich Euch ein paar wichtige Infos zu Handyketten zusammenstellen. Falls Ihr Euch für das Thema interessiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen! Eure Meinung ist natürlich auch immer gerne erwünscht. Aber los geht's!

Handyketten – was soll das überhaupt?

Als ich noch in Hamburg gewohnt habe, wurden Handyketten noch als "Eppendorfer Muttibändchen" verpönt. Tatsächlich wurden Handyketten im recht hippen und wohlhabenden Stadtteil als Mode-Accessoire getragen. Irgendwie ist es ja auch reizvoll, sein neues iPhone 12 Pro Max für Jedermann zur Schau zu stellen.

Aber neben dem Poser-Look haben Handyketten auch weitere Vor- und Nachteile, die statt auf der Hand zu liegen wohl eher um den Hals hängen:

Handyketten: Diese Vor- und Nachteile gibt's Vorteile Nachteile Handy immer direkt in Griffweite Gefahr, dass das Handy irgendwo gegenschwingt Keine Platznot in Hosentaschen oder Handtaschen Smartphone kann bei minderwertigen Bändern entrissen werden Weniger Gefahr durch Zerkratzen als in Handtaschen Jeder sieht, dass Ihr 1.500€ für ein Handy ausgegeben habt 🤷 Handy auf dem Rad oder unterwegs als Navi nutzbar Handys endlich nicht mehr in der hinteren Hosentasche Jeder sieht, dass Ihr 1.500€ für ein Handy ausgegeben habt 🤷

Zugegeben, die Vor- und Nachteile sind zum Teil nicht ganz auf alle NextPit-Leser übertragbar und vielleicht versteht nicht jeder den Nutzen der Handyketten. Seid Ihr aber dennoch von der Idee angetan, Euer Handy wie eine Tasche um den Hals zu tragen, kommen wir jetzt zur wohl wichtigsten Frage!

iPhone 11, Samsung Galaxy S21 und Co.: Für welche Handys gibt es Handyketten?

Beim Kauf einer Handyhülle müsst Ihr Euch meist zwischen eigenen Produkten der Hersteller oder für Hüllen von Drittanbietern entscheiden. Diese Sorge, beziehungsweise diesen Luxus, habt Ihr bei Handyketten noch nicht. Samsung, Apple und Co. sind noch nicht auf den Trend aufgesprungen und daher müsst Ihr ein wenig suchen.

Nutzt Ihr ein iPhone, habt Ihr dabei so ziemlich freie Wahl und auch für Samsungs Galaxy S-Serie finden sich den meisten Onlineshops passende Ketten. Aufzuzählen, für welche Modelle es Handyketten gibt, wäre ein echtes Mammutprojekt. Googlet daher am besten wie folgt:

[Hersteller] + [Modell] + Handykette + [Material]

So konnte ich für mein Google Pixel 3 XL, auch wenn es schon ein wenig älter ist, eine Handykette mit Hardcover und frei konfigurierbaren Kordeln im Onlineshop Xouxou finden. Als Handyketten-Neuling war ich dabei aber ein wenig von den Kosten schockiert.

Wie viel Geld müsst Ihr für Handyketten einplanen?

Denn für die einfachste Handykette mit schwarzer Kordel und durchsichtigem Case zahlt Ihr bereits 25 Euro bei Xouxou. Wollt Ihr ein Modell mit Karabiner und schwarzem Silikon-Case werden für Besitzer des iPhone 12 Pro Max mal eben 68 Euro fällig. Beim Berliner Hersteller Jalouza, mit dem ich im Vorfeld dieses Artikels kurz gesprochen hatte, zahlt Ihr für ein Set aus Kordel und Hülle ebenfalls mindestens 20 Euro.

Handyketten gibt es meist für aktuelle und ehemalige Top-Smartphones. Mit verschiedenen Kordeln und Hüllen könnt Ihr sie dabei individualisieren. / © Jalouza

Der Preis steigt dabei meist dann an, wenn Ihr Euch für höherwertige Materialien oder für ausgefallenere Modelle entscheidet. Eine Kette ist beispielsweise teurer als eine Kordel und für die coolen Karabiner vom Teaserbild zahlt Ihr auch mehr. Da es so viele verschiedene Anbieter gibt, lässt sich dabei aber nicht wirklich eine feste Regel formulieren.

Ist Euch das zum Ausprobieren zu teuer, gibt es aber auch günstigere Alternativen bei Amazon. Zum Ausprobieren gibt es dabei sogar Kordeln samt Klebepad, mit denen Ihr Euch eine Handykette im Grunde genommen selber bauen könnt:

Für 10 Euro könnt Ihr so also die von Vorurteilen behaftete Eppendorfer Handyketten-Luft schnuppern. Und wo wir grad beim Thema sind. Kann man sich Handyketten nicht einfach selber basteln?

Kann ich eine Handykette selber basteln?

Wenn eine Handykette nur ein Schnürsenkel und eine günstige Handyhülle ist, könnt Ihr sie natürlich auch selber basteln. Im Internet habe ich ein paar Anleitungen gefunden, an die Ihr Euch mit ein bisschen DYI-Flair mal wagen könntet:

Handykette mit Lochzange aus alter Handyhülle basteln

Auf der Seite "Fraufriemel" habe ich eine Anleitung gefunden, die ziemlich stabil aussieht. Der Grund: statt irgendwas auf Euer Handy oder die Hülle zu kleben, perforiert Ihr eine alte Handyhülle mit einer Lochzange.

Stanzt mit der Lochzange zwei Löcher unten in die Handyhülle – auf keinen Fall am Speaker, Mikro oder am USB-C- beziehungsweise Lightning-Anschluss Führt nun zwei Metallringe oder Lederschlaufen durch diese Löcher und macht sie fest zu Führt nun eine Kordel oder einen Schnürsenkel durch die beiden Ringe und fertig ist die Handyhülle

Handykette mit Kleber aus alter Handyhülle basteln

Relativ selbstverständlich ist, dass Ihr auch einfach eine Kordel an einer Handyhülle festkleben könnt. Allerdings müsst Ihr dabei schon echt sehr guten Kleber verwenden oder Ihr nutzt ein besonders bruchsicheres Case. Ein Nachteil ist darüber hinaus, dass Ihr das Handy an der Kordel entlang nicht bewegen könnt.

Zum Hochrücken müsst Ihr das Band also immer anheben und könnt das Handy nicht einfach hochziehen.

Handykette mit Nadel und Bastelschnur aus alter Handyhülle basteln

Zu guter Letzt noch eine Anleitung vom Magazin Judetta: Hier braucht Ihr keine Lochzange, sondern lediglich etwas Bastelschnur und eine Nadel. Als wolltet Ihr etwas zunähen, führt Ihr die Bastelschnur dabei unten durch die Hülle und achtet am besten darauf, dass Ihr die Löcher nicht zu nah aneinandersetzt.

Nun könnt Ihr wie in der ersten Anleitung Karabiner oder Metallösen an der Hülle befestigen und einen Schnürsenkel oder eine gekaufte Kordel an die Hülle bringen. Auf den Bildern in der Anleitung sieht dieses Ergebnis schon ziemlich so aus, wie bei einer gekauften Hülle!

Fazit: Unterschätzte Lösung für den Handytransport

Als ehemaliger Skeptiker von Handyhüllen habe ich mich beim Schreiben dieses Artikels ein wenig selbst überzeugt. Unterwegs schaue ich doch recht häufig auf das Handy und dabei nicht immer Gefahr zu laufen, dass das Handy herunterfällt, klingt erstmal ganz gut. Zum Ausprobieren empfehle ich allerdings die DYI-Lösungen oder der Kauf einer günstigen Handykette von Amazon.

Findet Ihr Handyketten sinnvoll? Ja, auf jeden Fall!

Nein, das ist doch Quatsch. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Denn die Premium-Produkte aus den genannten Onlineshops liegen doch schon recht schwer auf der Tasche – wobei sie schon ziemlich cool aussehen. Johanna hat mir zudem gesteckt, dass man bei Handyhüllen lieber ein bisschen mehr ausgeben sollte. Hängt ja schließlich nicht nur ein teures Handy – sondern für viele auch das halbe Leben dran!

Die Bilder in diesem Artikel hat mir der Onlineshop Jalouza im Vorfeld dieses Artikels zur Verfügung gestellt. Auf die Inhalte dieses Artikels hat das natürlich keinen Einfluss!