iPhone per Apple Watch entsperren: Apples Lösung für Face-ID mit Maske

Habt Ihr das Update auf Apple iOS 14.5 schon bekommen, könnt Ihr Euer iPhone über die Apple Watch entsperren. Apple bietet so endlich eine Lösung an, mit der Ihr das iPhone auch beim Tragen einer Atemmaske ohne Eingabe der PIN nutzen könnt. NextPit zeigt Euch nachfolgend, wie einfach die neue Art der Entsperrung ist.

Nutzt Ihr ein iPhone ohne Touch-ID, kennt Ihr das Problem sicherlich. Ihr wollt beim Einkaufen eben auf die Einkaufslisten-App schauen und tragt dabei natürlich eine Atemmaske. Da Face-ID Euer Gesicht scannen will und das wegen der Maske natürlich schwer ist, müsst Ihr die PIN eingeben. Das ist umständlich und ist mitunter beim Tragen von Handschuhen gar nicht so einfach.

Im Betriebssystem-Update auf iOS 14.5 hat Apple nun endlich eine Lösung für das Problem integriert. Nutzt Ihr neben dem iPhone auch die Apple Watch, könnt Ihr das verbundene iPhone auch hierüber entsperren. Dafür muss die Smartwatch nicht einmal über einen Fingerabdrucksensor verfügen, um sicher zu sein. Hier ist unsere Anleitung:

iPhone mit Apple Watch entsperren: So geht's

Standardmäßig ist das Feature unter iOS 14.5 noch deaktiviert. Geht zum Aktivieren in die Einstellungen Eures iPhones an und steuert das Menü "Face ID & Code" an. Dort seht Ihr wie im Screenshot eine Option für das Entsperren per Apple Watch namens "Mit Apple Watch entsperren".

In den Einstellungen müsst Ihr das Entsperren per Apple Watch aktivieren. / © NextPit

Habt Ihr die Einstellung aktiviert, müsst Ihr das Feature noch einmal in einem Pop-Up-Fenster bestätigen:

Einmal müsst Ihr das Feature noch aktivieren und dann kann's losgehen! / © NextPit

Um das Ganze auszuprobieren, müsst Ihr die Apple Watch am Handgelenk tragen und diese muss ebenfalls entsperrt sein. Nun nehmt Ihr Euer gesperrtes iPhone in die Hand oder tippt auf das Display, um es aufzuwecken. Scheitert nun die Entsperrung per Face-ID, vibriert Eure Apple Watch kurz und das iPhone wird entsperrt. An diesen Prozess müsst Ihr Euch nun beim Tragen von Gesichtsmasken gewöhnen.

Ist das Entsperren per Maske unsicher?

Die neue Möglichkeit zum Entsperren greift zwar nicht auf biometrische Daten zu, dennoch ist sie ziemlich sicher. Denn zum Einen bleiben datenschutzrelevante Informationen wie Apple Pay über das Entsperren per Apple Watch gesperrt. Darüber hinaus funktioniert das Feature nur, wenn Eure Apple Watch mit Eurem iPhone verbunden ist.

Für die Nutzung der Apple Watch müsst Ihr zudem einen Passcode eingeben und das wird immer nötig, wenn Ihr die Uhr abnehmt und wieder aufsetzt. So kann sich also nicht einfach jemand Eure Apple Watch und Euer iPhone krallen und auf Eure Daten zugreifen.

Was haltet Ihr von der neuen Komfortfunktion in Apple iOS 14.5? Konntet Ihr das Entsperren per Apple Watch bereits ausprobieren oder ist Euch das Entsperren per PIN-Eingabe während des Masketragens lieber?