iPhone 12 Pro: Unser Apple-Hertz ist gebrochen

Das iPhone 12 Pro ist da. Mit dem teuersten neuen iPhone stellte das US-amerikanische Unternehmen auch die Basis-Version iPhone 12 und ein neues Mitglied der Reihe namens iPhone 12 Mini vor. Apples neues Flaggschiff dürfte einige Apple-Fans enttäuschen und Android-Usern einmal mehr ein schelmisches Lachen entlocken. Ich stelle es mir vor wie am Ende von Michael Jackson’s Thriller. Ich beiße die Zähne zusammen und versuche das zu ignorieren, aber die Enttäuschung über das iPhone 12 Pro ist groß.

Apple iPhone 12 kommt mit dem A14 Bionic

Das iPhone 12 Pro kommt wie alle anderen Modelle mit Apples A14 Bionic, der sich auch im bereits vorgestellten Apple iPad Air 2020 befindet und als erster Smartphone-Prozessor im 5-nm-Verfahren gefertigt wurde (11,8 Milliarden Transistoren, 6-Kern-CPU, laut Apple um 50 Prozent schneller als "andere" Smartphone-Prozessoren, der schnellste Grafik-Chip als in "jedem anderen" Smartphone). Mit dem Unterscheid, dass das iPhone-Unternehmen bei seinem Smartphone ein 5G-Modem für High-Speed-Internet verbaut. In diesem Sinne ist das iPhone 12 Pro also zukunftssicher und seiner Zeit sogar voraus. Denn einen echten Nutzen können wir hierzulande nicht aus dem High-Speed-Prozessor ziehen – zumindest wenn es um 5G-Datentransfers geht.

Die neue Triple-Kamera des iPhone 12 Pro. / © Apple Insider

Umso schöner wäre ein fortschrittliches und für das Jahr 2020 angemessenes 120-Hertz-Display gewesen. Es mag sein, dass Tech-Reviewer wie ich sich eher als andere daran stören werden, wie unflüssig ein 60-Hz-Display sich mittlerweile im Alltag anfühlt. Dennoch hätte eine höhere Bildwiederholrate einen wichtigen Unterschied machen können beim neuen iPhone.

iPhone 12 Pro: Fokus liegt auf der Triple-Kamera

Ansonsten verbaut Apple beim iPhone 12 Pro ein 6,1 Zoll großes Display und bei der Max-Version ein 6,7-Zoll-Panel. Ceramic Shield soll das Apple iPhone 12 Pro-Display besser denn je vor Kratzern schützen. Die Max-Version besitzt das größte Display, das je in einem iPhone verbaut wurde. Erneut finden wir eine Triple-Kamera auf der Rückseite, diesmal aber mit 4-fach optischem Telezoom statt zweifachem wie beim Vorgänger. Apple hat außerdem Apple ProRaw vorgestellt, das die Fotoqualität auf ein neues Level heben soll. "ProRaw" arbeitet mit künstlicher Intelligenz und allen "Bestandteilen des Prozessors", um mehrere Layer eines Bildes zu einem guten Gesamtergebnis zusammenzulegen.

Das neue iPhone 12 Pro und 12 Pro Max. / © Apple

HDR-Video-Aufnahme spielte bei der Vorstellung des neuen iPhone 12 ebenfalls eine große Rolle. Das Smartphone ist in der Lage mehr Farben in "Dolby Vision HDR" festzuhalten, was die bis zu 60 Bilder pro Sekunde verbessern soll. Außerdem soll die Video-Bearbeitung auf dem iPhone 12 auf ein neues Level gehoben worden sein. Apple hat interessante Videos in der Keynote gezeigt, die mit dem iPhone 12 Pro aufgenommen wurden. Das iPhone 12 Pro ist laut Apple für "Profis" konzipiert worden und soll Foto- und Video-Künstlern ein idealer Begleiter sein.

Interessant ist das neue MagSafe fürs iPhone. Apple verbaut im rückseitigen Gehäuse einen Magneten, der neue Accessories wie Cases oder Lademöglichkeiten am iPhone hält. Apple nutzt dafür laut eigenen Angaben recycelte Magneten. Im Rahmen der Keynote wurde auch eine Ladematte präsentiert, die das iPhone und die apple Watch gleichzeitig lädt. Es scheint, als sei dies Apples Lösung für die lang erwartete Ladematte "Apple AirPower".

Das iPhone 12 Pro kommt in vier Farben: Weiß, Schwarz, Grau und im neuen Blau. Deutsche Preise liegen uns noch nicht vor. Das iPhone12 Pro startet ab 999 Dollar, das iPhone 12 Pro ab 1099 Dollar.