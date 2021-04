Beste Grafik: Die schönsten Handygames für Android und iOS

Spiele wie Flappy Bird leben von ihrer Idee. Andere beeindrucken vor allem mit ihrer Grafik. Wir stellen Euch hier wunderschöne Handygames für iOS und Android vor, die man einfach gesehen haben muss.

Grafisch muss sich Genshin Impact jedenfalls nicht hinter Konsolenspielen verstecken, die Steuerung hinkt da hingegen ein klein wenig hinterher. Aber wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, wie man sich durch die riesigen Welten bewegt, stapft man mit schlafwandlerischer Sicherheit durch den Kontinent Teyvat. Ihr seid im Spiel tatsächlich sehr frei und könnt sinnlos herumirren, zielführender ist natürlich, wenn Ihr die richtigen Freunde findet, die an Eurer Seite Abenteuer bestehen wollen. Das Spiel ist wie gesagt kostenlos, bedient sich aber der Gatcha-Mechanik. Ihr spielt es aber auch ganz entspannt, ohne dass Ihr klingende Münzen einsetzt. Black Desert Mobile Entwickler PEARL ABYSS Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Black Desert Mobile für Android bei Google Play herunterladen

Black Desert Mobile für iOS im Apple App Store herunterladen Den Mobile-Ableger von Black Desert hatte ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber wenn man im Netz stöbert, welche Handygames gerade mit spektakulärer Grafik aufwarten können, wird Black Desert Mobile immer wieder genannt. Warum das so ist, erschließt sich Euch vielleicht, wenn ihr einen Blick auf folgenden Clip werft:

Als das Spiel vor etwa eineinhalb Jahren für Android und iOS ins Rennen geschickt wurde, gab es nicht nur begeisterte Stimmen. Während die Grafik wirklich herausragend ist, gab es Einiges an Kritik für das Pay2Win-Prinzip, den Machern wurde Gier unterstellt. Mittlerweile soll das MMO da schon ausgewogener sein, so dass der Spielspaß auch ohne großen Geldbeutel erhalten bleibt. Wer für Rollenspiele was übrig hat und das grafisch anspruchsvoll auf dem Smartphone ausleben möchte, sollte Black Desert Mobile unbedingt mal antesten. Call of Duty: Mobile Entwickler Activision Publishing, Inc. Altersfreigabe ab 16 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe, enthält Werbung Call of Duty: Mobile für Android bei Google Play herunterladen

Call of Duty: Mobile für iOS im Apple App Store herunterladen Okay, zu Call of Duty muss man hier vermutlich weder was erklären, noch jemandem das Spiel vorstellen, richtig? Nachdem das Spiel bereits überall ein Hit war, gilt das längst auch für die Android- und iOS-Ableger namens "Call of Duty: Mobile".

Ihr spielt sowohl FPS-PvP als auch im Battle-Royale-Modus, so dass für jede Menge Action gesorgt ist. Und da es in dieser Bestenliste gelandet ist, wisst Ihr auch schon, dass nicht nur der Spielspaß passt, sondern auch die optische Umsetzung. Mann, wenn ich doch nur meinem Atari-Konsolen-Ich aus den Achtzigern erzählen könnte, wie Spiele einmal aussehen werden, die man überall unterwegs zocken kann. Sky: Children of the Light Entwickler thatgamecompany inc Altersfreigabe ab 6 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Sky: Children of the Light für Android bei Google Play herunterladen

Sky: Children of the Light für iOS im Apple App Store herunterladen So, hier haben wir wieder was für Adventure-Freunde: Sky: Children of Light ist ein hervorragendes Abenteuerspiel aus dem letzten Jahr und ebenfalls kostenlos erhältlich. Es verschlägt Euch in eine Welt namens Himmelreich, was vielleicht jetzt nicht der originellste Name für so eine Fantasy-Welt ist, aber grafisch wunderschön umgesetzt wurde.

Ihr könnt sehr akribisch an Euren Charakteren arbeiten und entdeckt dann sieben verschiedene Welt, wobei Ihr Euch mit anderen zusammenschließen, genauso gut aber auch auf eigene Faust loslegen könnt. Ihr sollt mehr Licht in die Welt bringen, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich. Dafür habt Ihr ein paar Kerzen im Gepäck, weitere können auch im Spiel gegen bares Geld gekauft werden. Generell kommt Ihr aber auch ohne Geldeinsatz sehr gut zurecht. Euer Charakter segelt so durch wundervoll gestaltete Traumwelten und in diesem Fall passt auch die akustische Untermalung. Definitiv also ein Spiel, welches Ihr möglichst über Kopfhörer zocken solltet. Perfekt zum Abschalten und Genießen und dadurch, dass Ihr auch hier kostenlos zocken könnt, eine absolute Download-Empfehlung von uns sowohl für iOS als auch Android. GRID Entwickler Feral Interactive Altersfreigabe ab 0 Jahren Kosten 10,99 Euro GRID für Android bei Google Play herunterladen

GRID für iOS im Apple App Store herunterladen Kommen wir zu einem Rennspiel, welches ich Euch hier ans Grafik-verwöhnte und Rennspiel-gestählte Herz legen möchte. Vielleicht zuckt Ihr erst einmal zusammen, wenn Ihr seht, dass Feral Interactive 10,99 Euro für GRID aufruft. Dazu möchte ich Euch direkt sagen, dass es das a) allemal auch wert ist und b) das definitiv die letzte Anschaffung im Zusammenhang mit dem Spiel ist für Euch. Habt Ihr nämlich diese knapp elf Euro erst einmal gezahlt, ist das Thema durch. Der ganze Rotz, mit dem man sich bei anderen Rennspielen herumplagt, nervt Euch hier dann nicht mehr: Keine Autos oder Strecken, die Ihr erst kaufen müsst, kein Pay2Win-Mist oder sonstiges. Ihr bezahlt, installiert und dann hängt Ihr nur noch hinter dem Lenkrad bzw. vorm Smartphone.

Es gibt 100 Karren, 100 Strecken und viele verschiedene Modi. Wie sich das für ein gutes Smartphone-Rennspiel gehört, wird auch das Verwenden eines externen Controllers unterstützt und ja, auch die Grafik ist Bombe. Tolles Rennspiel aus dem Hause Feral, welches das Investment von 10,99 Euro allemal wert ist. Sdorica Entwickler Rayark International Limited Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Sdorica- für Android bei Google Play herunterladen

Sdorica- für iOS im Apple App Store herunterladen Im Bereich der kostenpflichtigen Premium-Handyspiele ist Rayark längst bekannt und bringt hochwertige Spiele raus. Mit Sdorica bewegt sich der Entwickler aber in dem geschmähten Bereich der kostenlosen Hand-Rollenspiele. Neben den durchaus schlechten kostenlosen Apps, sticht dieses Spiel aber positiv heraus und kann mit seinem charmanten Design und der durchdachten Mechanik bei mir punkten. Ohne Frage, Sdorica ist bunt. Das besondere an dem Spiel ist aber, dass es trotz seines farbigen und karikaturhaften Stils trotz allem nicht kindisch erscheint. Durch die eingeblendeten Zwischensequenzen bringen die Geschichte nicht nur voran, sondern erwecken die Welt zum Leben. Ich mag zwar ansonsten düstere Spielewelten lieber, aber das Spiel hat mich durcaus gereizt. Hauptsächlich lag das wohl an der guten Synchronisation, die den Charakteren Leben einhauchen und das stimmungsvolle Charakterdesign.

Auch wenn das hauptsächliche Spielgeschehen in den Schlachten stattfindet, sind es doch die Gesprächsepisoden dazwischen, die die Handlung voranbringen und erzählen. Beim Kampf stehen sich die beide Seiten gegenüber. Um Angriffe, Zauber oder Fähigkeiten zu nutzen, müsst Ihr auf dem Feld nach farbigen Kugeln suchen – ein wenig wie Puzzeln also. So leicht es klingt, so strategisch ist das Spiel aber. Anstatt einfach wie wild auf seinen Gegner einzudreschen, müsst Ihr Euch hier überlegen, welcher Charakter mit welchem Schritt in den verschiedenen Kämpfen wirklich Erfolg hat. Dabei müsst Ihr immer auf das Timing achten, um gegnerischen Angriffsmustern Paroli zu bieten oder bestimmte Aktionen eines Charakters einzusetzen, wenn diese am effizientesten sind. Und wie siehts mit dem Geld aus? Klar, kaufen könnt Ihr Euch in dem Spiel auch was. Es ist durchaus möglich, die Story-Mission des Spieles mit den Charakteren durchzuspielen, die Ihr kostenlos bekommt. Darüber hinaus habt Ihr aber auch die Möglichkeit weitere Charaktere und Kostüme freizuschalten. Dies geschieht mittels eines „Gacha“- beziehungsweise Zufallsbelohnungssystems. Dies heißt nichts weiter, als dass Ihr Euer Geld im Spiel dafür ausgebt, um zufälligen Charakter zu bekommen. Wenn Ihr in einem bestimmten Charakter vernarrt seid oder gerne alle Charaktere sammeln wollt, die es im Spiel gibt, dann ist das also die größte Schnittstelle, an dem Ihr Euer Geld ausgeben könnt. Ansosten sind die In-App-Käufe aber zurückhaltender. Ich hatte jedenfalls nicht das Gefühl, dass mich das Spiel nach einigen Tagen dazu drängen wollte, Geld aus dem Fenster zu werfen. Asphalt 9: Legends – Epic Action Auto Racing Entwickler Gameloft SE Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Asphalt 9: Legends für Android bei Google Play herunterladen

Asphalt 9: Legends für iOS im Apple App Store herunterladen Bock auf ein wildes Rennen? Mit der Asphalt-Serie hat Gameloft den Standard für realistisch aussehende Rennspiele auf Android festgesetzt. Und auch das neue Gameplay Asphalt9: Legends enttäuscht bei der Grafik garantiert nicht, denn Ihr brettert hier mit unglaublich schönen Fahrzeugen über den Asphalt. Ein Traum für jedes automobil Herz. Auswählen könnt Ihr zwischen etwa 50 verschiedenen berühmten Fahrzeugen. Hierzu gehört neben dem Ferrari auch Autogrößen wie Porsche oder Lamborghini. Und wenn Ihr Eure Sammlung erweitern wollt findet Ihr ebenfalls wertvolle Modelle wie den Aston Martin Vulcan, den Ford GT oder auch den McLaren P1. Und keine Sorge: Auch in Asphalt 9 könnt Ihr Euch wilde Rennen mit Stil liefern, ohne Euch über Euren wertvollen Untersatz Sorgen machen zu müssen.

Alleine zocken müsst Ihr im Übrigen auch nicht. So bekommt Ihr bei dem Spiel auch eine neue Online-Funktion geschenkt, mit dem Ihr den Mehrspielermodus für sieben Spieler nutzen könnt. Daneben habt Ihr bei Asphalt 9 zum ersten Mal die Möglichkeit, mit der Club-Funktion eine eigenen Online-Community von Rennfahrern zu erstellen. Nicht nur das Gameloft die Steuerung per Touch-Display verbessert hat, auch die Grafikumsetzung ist unglaublich und vermittelt ein eindringliches Gefühl, wenn Ihr über die verschiedenen Strecken flitzt. Nicht zu vergessen von den Momenten, in denen Ihr Eure Autos in aller Pracht bewundern könnt. Wie schon bei älteren Spielen dieser Reihe, ist auch Asphalt 9: Legends zum kostenlosen Runterladen gedacht. Wollt Ihr allerdings die coolsten Karossen schon von Anfang an Euer Eigen nennen wollt, dann kommt Ihr nicht um In-App-Käufe rum. Harry Potter: Wizards Unite Entwickler Niantic Altersfreigabe ab 6 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Harry Potter Wizards Unite für Android bei Google Play herunterladen

Harry Potter: Wizards Unite für iOS im Apple App Store herunterladen Die beste Grafik hat immer noch die Wirklichkeit – blöder Spruch, stimmt aber. Noch besser wird es, wenn in die Wirklichkeit, die Ihr durch die Kamera Eures Smartphones betrachtet, neue Elemente herein "gezaubert" werden. Mit Harry Potter: Wizards Unite taucht Ihr in die Welt von Harry Potter, seinen Gefährten und seinen Gegnern ein. Das Spielprinzip dürften viele von Euch bereits von Pokemon Go kennen, dem absoluten Handy-Kultspiel der vergangenen Jahre. Also los, schwingt den Zauberstab und los – wir haben sogar die richtigen Tipps und Tricks für Euch! Harry Potter Wizards Unite: Tipps und Tricks zum Loslegen

PUBG mobile Entwickler Tencent Games Altersfreigabe ab 18 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe PUBG mobile für Android bei Google Play herunterladen

PUBG mobile für iOS im Apple App Store herunterladen PUBG ist mit Fortnite einer der beiden Battle-Royale-Knüller. Ihr spielt gegen 98 andere Spieler und kämpft darum, der letzte Überlebende in der Kampfzone zu sein. Die Kampffläche schrumpft mit der Zeit und zwingt die Spieler damit immer enger zusammen. Entkommen ist also unmöglich. Die Grafik ist super, allerdings werdet Ihr kaum Zeit haben sie zu genießen: Hinter dem nächsten Busch lauert sicher schon der nächste Spieler, der Euch zur Strecke bringen will.

Schönstes Rätselspiel: Lumino City Entwickler Noodlecake Studios Inc Altersfreigabe ab 0 Jahren Kosten 5,49 € Lumino City für Android bei Google Play herunterladen

Lumino City für iOS im Apple App Store herunterladen Die Grafik von Lumino City ist einfach wunderschön. Das Rätselspiel treibt Euch durch die Stadt Lumino, in der Ihr zusammen mit Lumi das Rätsel um das plötzliche Verschwinden Ihres Opas lösen müsst. Die Stadt wurde von den Entwicklern mit Pappmaché und anderen Bastelmaterialien real gebaut und mittels Spiegelreflexkameras in die 3D-Grafik von Lumino City umgewandelt. Zwar sind die Rätsel nicht sonderlich schwer, aber die Grafik beeindruckt in jeder einzelnen Spielsekunde - fast an jedem Ort gibt es tolle grafische Ideen zu entdecken, und wenn es nur der unglaubliche Bokeheffekt der Grafik ist.