Tablet-Spiele: Die besten Games für Android und iOS

Die leistungsstarke Hardware aktueller Geräte mit Android und iOS ermöglicht anspruchsvolle Spiele mit überzeugender Grafik und komplexer Spielmechanik. Manche Titel machen aber erst ab einer gewissen Bildschirmgröße so richtig Spaß: Wir zeigen Euch unsere Empfehlungen für die besten Tablet-Spiele für Google-Tablets und iPads.

Während von Apple gerade erst neue iPads vorgestellt wurden, werden Android-Tablets oft eher ein wenig stiefmütterlich behandelt. Nicht so bei NextPit, denn wir spendieren den großen Google-Schindeln sogar einen ganzen Artikel voller Empfehlungen für tolle Android-Spiele, die auf Tablets besonders viel Spaß machen. Logisch, dass wir auch die iOS-Fraktion jetzt mitberücksichtigen und ebenfalls logisch, dass auch diese Bestenliste wieder eine subjektive ist. Lest auch: Das sind die derzeit besten Android-Spiele Wenn Ihr also der Meinung seid, dass es andere Spiele sind, die gerade auf dem großen Display eines Tablets – egal, ob iPad oder Android-Tablet – besonders zu empfehlen sind, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Kriterien für Tablet-Spiele Tablets haben für Spiele eine ganz spezielle Kombination von Eigenschaften, die sie zu perfekten Gaming-Devices machen. Sie verfügen über ein großes Display und bieten damit viel Platz, um besonders viele Informationen anzuzeigen und/oder um entsprechende Steuerungselemente unterzubringen. Außerdem profitieren Spiele, die auf eine besonders schöne Grafik und Atmosphäre setzen – in diesem Fall gilt wirklich: Je größer, desto besser. Aber genug geschnackt, Ihr seid schließlich hier, um Futter für Eure Tablets zu bekommen. Die ersten fünf Titel in der Liste haben wir neu hinzugefügt, die folgenden sind schon länger dabei, aber immer noch Games, die wir zum Zocken auf dem Tablet uneingeschränkt empfehlen können. Und ab dafür: Inhalt: Alto’s Odyssey

Rebel Inc

Kingdom Rush Vengeance

Levelhead

Grid

Bridge Constructor Portal

Minecraft

Crashlands

This War of Mine

Samorost 3

Lumino City Alto’s Odyssey Alto's Odyssey ist schon ein wenig älter (2018), aber wir haben es dennoch mit aufgenommen, weil es einfach wunderschön aussieht, das besonders gut auf einem Tablet wirkt und es eines der Spiele ist, das in nahezu jeder Übersicht toller Tablet-Games auftaucht. Im Spiel seid Ihr mit einem Board unterwegs und gleitet durch wundervolle Landschaften. Anstelle des Snowboards aus Alto's Adventure seid Ihr nun also mit Eurem Sandboard unterwegs. Gerade auf iPads und Android-Tablets könnt Ihr es besonders schön genießen, wie hier mit Licht und Schatten gespielt wird, ein wundervoller Hintergrund den nächsten ablöst und das wird auch alles noch mit einem feinen Soundtrack untermalt, der für eine klasse Atmosphäre sorgt.

4,5 Sterne bei Google Play / 4,3 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung (Android) / 5,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja (Android) / Nein (iOS) Alto's Odyssey für Android bei Google Play herunterladen

Alto's Odyssey für iOS im Apple App Store herunterladen Rebel Inc Rebel Inc ist ein Titel von den Plague Inc-Machern und damit ist im Grunde schon alles gesagt, was man über die erwartbare Qualität des Games sagen muss, oder? Ndemic Creations berichtet, dass man sehr intensiv für das Spiel recherchiert habe und dafür u.a. auch mit Politikern, Journalisten und anderen Experten zusammengearbeitet habe. Es gibt verschiedene fiktive Regionen, aber eben Szenarios, die sehr nah dran sind an der Realität. Ihr werdet ins kalte Wasser geworfen und müsst die jeweiligen Probleme lösen und auch in diesem Fall macht das auf dem Tablet einfach noch mehr Spaß als auf den kleineren iOS- und Android-Devices.

4,5 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos (Android) / 2,29 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja Rebel Inc für Android bei Google Play herunterladen

Rebel Inc für iOS im Apple App Store herunterladen Kingdom Rush Vengeance Kingdom Rush Vengeance ist ein klassisches Tower-Defense-Game und diese Spiele-Gattung ist generell eine, die davon profitiert, dass das Display so groß wie möglich ist. Deswegen empfehlen wir Euch diesen Titel hier, haben aber noch eine Menge weiterer TD-Empfehlungen in einem gesonderten Beitrag: Die besten Tower Defense Spiele für Android und iOS Wieso sind Tablets so gut geeignet für Tower Defense? Weil die Spiele zumeist zwar auch auf Smartphones richtig klasse aussehen können, gelegentlich aber die Übersicht verloren gehen kann, wenn Ihr die Truppen, die ran rauschen, nicht rechtzeitig ausmachen könnt. Wie im Genre üblich, habt Ihr hier massig Levels, unterschiedliche Türme und Helden, die dafür sorgen, dass der Spielspaß lange anhält.

4,7 Sterne bei Google Play / 4,8 Sterne im Apple App Store

Preis: 4,69 Euro (Android) / 5,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja Kingdom Rush Vengeance für Android bei Google Play herunterladen

Kingdom Rush Vengeance für iOS im Apple App Store herunterladen Levelhead Mit Levelhead haben wir in unsere Liste auch ein Plattform-Spiel der Crashlands-Macher neu aufgenommen. Auch der macht selbstverständlich schon auf dem Smartphone richtig viel Fun, aber es gibt ein Feature, welches gerade auf dem Tablet besser zur Geltung kommt: Ihr könnt nämlich in Levelheads nicht nur 90 Level durchspielen, sondern auch eigene Levels gestalten. Und gerade beim Level-Basteln seid Ihr mit einem großen Android-Tablet oder einem iPad besser bedient.

4,5 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: 3,99 Euro (Android) / 7,99 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Nein Levelhead für Android bei Google Play herunterladen

Levelhead für iOS im Apple App Store herunterladen Grid Ich war der Meinung, dass wir in dieser Liste auch dringend ein Rennspiel benötigen, weil auch hier wieder Tablets ihre Überlegenheit ausspielen können und für mehr Übersicht sorgen. Aber Grid sieht auch einfach klasse auf, dass ein größeres iOS- oder Android-Device auch einfach bedeutet, dass ihr die gelungene Grafik besser genießen könnt. Grid haben wir Euch bereits in unserer Bestenliste der optisch ansprechendsten Handyspiele empfohlen. Beste Grafik: Die schönsten Handygames für Android und iOS Auch hier nochmal der Hinweis für alle, die beim Begriff "Rennspiel" vielleicht aufgrund schlechter Erfahrungen erstmal zusammenzucken: Ihr zahlt hier einmal elf Euro für das Spiel, habt aber dann alles, was Ihr braucht und müsst nicht lange viel Kohle für weitere Strecken oder Fahrzeuge investieren.

4,4 Sterne bei Google Play / 3,9 Sterne im Apple App Store

Preis: 10,99 Euro

In-App-Käufe: Nein Grid für Android bei Google Play herunterladen

Grid für iOS im Apple App Store herunterladen Bridge Constructor Portal: Das Beste aus zwei Welten Bridge Constructor Portal läuft gut auf dem Smartphone, aber noch besser auf dem großen Display eines Android-Tablets. Dort lassen sich noch einfacher Elemente punktgenau platzieren um die in einen Golfkart ähnlichen Wagen gezwängten Wissenschaftler von einem Ende des Levels zum anderen zu bringen. Dafür baut Ihr in den zahlreichen Levels, nicht nur einfache Brücken, sondern hantiert auch mit Elementen wie dem Conversion Gel und den namensgebenden Portalen.

4,1 Sterne bei Google Play / 4,8 Sterne im Apple App Store

Preis: 1,99 Euro (Android) / 3,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja Bridge Constructor Portal für Android bei Google Play herunterladen

Bridge Constructor Portal für iOS im Apple App Store herunterladen Minecraft: Tablet-Spiel für Baumeister Wem Minecraft Euch noch immer fremd ist, hat wohl die letzten Jahre hinter dem Mond verbracht. Das Spiel ist der Mega-Erfolg von Mojang und gehört mittlerweile zu Microsoft. In dem Spiel könnt Ihr praktisch alles bauen, was Ihr Euch vorstellen könnt. Minecraft stellt eine große Welt zur Selbstverwirklichung bereit. Ihr bearbeitet Blöcke um an Material zu kommen, Spielgegenstände herzustellen, größere Konstruktionen herzustellen, Höhlen auszugraben und Euch gegen Zombies zu wehren. Die Möglichkeiten sind unendlich. In einem YouTube-Video wurden die besten Kreationen in der PC-Version von Minecraft zusammengestellt.

Minecraft eignet sich vor allem für Tablets, da Euer Inventar schon eine beachtliche Größe annehmen kann und auf dem größeren Bildschirm einfacher zu organisieren ist. Auf einem Smartphone kann das schon mal etwas schwierig werden. 4,6 Sterne bei Google Play / 4,3 Sterne im Apple App Store

Preis: 6,99 Euro (Android) / 7,99 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja Minecraft für Android bei Google Play herunterladen

Minecraft für iOS im Apple App Store herunterladen Crashlands: Verdammt verrückt und unfassbar unterhaltsam Crashlands ist im Grunde ein Abenteuerspiel aus der Top-Down-Ansicht, mixt aber auch viele andere Spiel-Elemente mit ins Gameplay und ist dadurch ein ziemlich verrücktes Game. Ihr müsst hier Euren Charakter wie in einem Rollenspiel leveln, mit ihm Gegenstände bastel, eine Basis bauen, Tiere zähmen, Gegner bekämpfen und vieles mehr. In dem umfangreichen Spiel gibt es einfach verdammt viel zu tun, um sich zu beschäftigen.

Natürlich gibt es auch eine Geschichte. Dabei spielen ein intergalaktische Trucker und ein Bösewicht, der versucht, die Welt zu zerstören, eine große Rolle. Dank Cross-Plattform-Unterstützung könnt Ihr das Spiel sogar mit dem gleichen Spielstand auf dem PC oder dem Smartphone weiterzocken, wenn Ihr das Tablet bei dem Spaß überhaupt beiseite legen könnt. 4,4 Sterne bei Google Play / 4,4 Sterne im Apple App Store

Preis: 7,49 Euro (Android) / 7,99 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Nein Crashlands für Android bei Google Play herunterladen

Crashlands für iOS im Apple App Store herunterladen This War of Mine: Bedrückend fesselnd Das Spiel This War of Mine ist bereits auf dem PC ein grandioses Spiel und macht auf dem Android-Tablet nicht weniger Spaß. Wobei Spaß wohl das falsche Wort ist, denn das Horror-Überlebensspiel, zeigt die Grausamkeit des Krieges auf. Hier müsst Ihr ziemlich brutale Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, wer leben darf und wer sterben muss.

Um mit Eurer Gruppe von Überlebenden den Krieg zu überstehen, müsst Ihr verschiedene Gegenstände herstellen, den Unterschlupf verwalten, und in den Trümmern und Ruinen nach wertvollen Ressourcen suchen. Bei jedem Spielbeginn werden alle Charaktere denen Ihr begegnet zufällig neu ausgewürfelt. This War of Mine ist ein düsteres Spiel, dass mit seiner bedrückenden Atmosphäre zu fesseln weiß. Leider gehört es aber auch zu den preisintensiveren Tablet-Spielen. 4,1 Sterne bei Google Play / 4,1 Sterne im Apple App Store

Kosten: 11,99 Euro (Android) / 14,99 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja This War of Mine für Android bei Google Play herunterladen

This War of Mine für iOS im Apple App Store herunterladen Samorost 3: Adventure mit speziellem Spielprinzip Samorost 3 ist eines dieser Spiele, die man entweder liebt oder hasst. Die Macher von Machinarium haben ein neues Adventure vorgelegt, das Euch sicher so manche Stunden in den Bann ziehen wird. In Samorost 3 spielt Ihr einen Weltraumgnom, der eines Tages eine Zauberflöte vor seinem Haus findet. Was kann sie? Warum ist sie plötzlich hier?

Im Verlauf des Spiels müsst ihr diese Fragen beantworten. Die Hauptfigur, ein Weltraumgnom, ist knuffig animiert und die Grafik gerade auf einem Tablet detailreich. Samorost ist vergleichsweise schwer, weil es kaum gesprochene Sprache gibt, vielmehr müsst Ihr mit Bildern und Melodien die Umgebung erkunden. Unser Tipp: Spiel kaufen und direkt ausprobieren, ob es euch gefällt, damit Ihr es im Zweifelsfall schnell zurückgeben könnt. 4,7 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Kosten: 4,99 Euro (Android) / 5,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Nein Samorost 3 für Android bei Google Play herunterladen

Samorost 3 für iOS im Apple App Store herunterladen Lumino City: Detailverliebtes Puzzlespiel Lumino City ist ein Spiel, das mit seiner detailverliebten Grafik überwältigt. Denn statt die Welt einfach in einem 3D-Programm zu entwerfen und die Puzzles einzubinden, haben die Entwickler die Spielewelt real zusammengebastelt und fotografiert. Somit imitiert die Grafik die niedrige Schärfentiefe von Spiegelreflexkameras. Alleine dafür lohnt es sich, Lumino City auszuprobieren.