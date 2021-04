Die besten Adventure-Spiele für Android und iOS

Spannung, Rätsel und Geschicklichkeit: Darauf brauchen Adventure-Fans weder unter Android noch unter iOS verzichten. In diesem Artikel geben wir Euch einige Empfehlungen für tolle Adventure-Spiele.

Hier wird die Gaming-Branche durch den ein oder anderen Gag persifliert bzw. durch den Kakao gezogen und nicht selten müsst Ihr mal "out of the Box" denken beziehungsweise ziemlich um die Ecke. Ihr zahlt sowohl in der iOS- als auch der Android-Version 5,49 Euro und das war's dann. Keine In-App-Käufe nerven Euch ab da und wenn man sich die Rezensionen in den Stores durchliest, bekommt man auch schnell den Eindruck, dass das ein gut investierter Fünfer ist. 4,9 Sterne bei Google Play / 4,8 Sterne im Apple App Store

Kosten: 5,49 Euro

There is no Game im Apple App Store für iOS herunterladen The White Door Wenn man wie Robert Hill in einer psychiatrischen Klinik aufwacht und sich an nichts erinnern kann, weiß man direkt, dass das heute ein schwieriger Tag ist. In diesem Point-and-Click-Adventure schlüpft Ihr in die Rolle dieses Roberts und müsst herausfinden, was Phase ist. Es gibt einige Rätsel zu lösen und alles in allem eine sehr ansprechende Story. Es gibt mit Sicherheit umfangreichere Adventure-Spiele für iOS und Android, aber für knapp drei Euro bekommt Ihr hier gute Unterhaltung geboten, die vom Schwierigkeitsgrad her auch Genre-Neulinge nicht verschrecken sollte. Lasst Euch drauf ein und findet heraus, wie und warum Robert Hill in der Klapse gelandet ist.

4,6 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Kosten: 2,99 Euro

The White Door im Apple App Store für iOS herunterladen 80 Days Sieben Jahre ist 80 Days schon alt und ist dennoch ein absoluter Tipp für Adventure-Freunde. Gleichzeitig ist dieses Game auch ein Beleg dafür, dass es Spiele-Genres gibt, in die die Entwickler oftmals besonders viel Herzblut legen. Wenn ihr mit der Geschichte des Phileas Fogg was anfangen könnt, der in dem Romanklassiker die Erde binnen 80 Tagen umrunden musste und Steampunk mögt, seid Ihr hier goldrichtig.

Vielleicht sollten wir noch drauf hinweisen, dass Ihr in englischer Sprache spielt und das Game recht textlastig ist. Meiner Meinung nach ist es das dennoch wert und es gibt viel zu entdecken bzw. verschiedene Routen, die Euch zum Ziel führen können. Wenn Euch die sprachliche Hürde nicht abhält, sind die 5,49 Euro auch hier gut investiert. 4,4 Sterne bei Google Play / 4,4 Sterne im Apple App Store

Kosten: 5,49 Euro

80 Days im Apple App Store für iOS herunterladen Stranger Things: Kleiner Ausflug nach Hawkins Wenn Ihr zu denen gehört, die noch überlegen, ob die Pandemie die derzeit größte Aufgabe unserer Welt ist, oder doch eher das Warten auf die finale Staffel der wahnsinnig erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things", dann ist das Spiel hier was für Euch. Das Spiel ist erfreulicherweise komplett kostenlos und wenig überraschend sehr pixelig. Das passt nämlich natürlich bestens zur Serie und zum Fakt, dass Ihr in diesem Adventure ins Hawkins des Jahres 1984 befördert werdet, um so manches Rätsel zu lösen. Mit der Bitte um Handzeichen: Wer von Euch hat ebenfalls seit drei, vier Sätzen die "Stranger Things"-Melodie im Kopf?

4,6 Sterne bei Google Play / 4,8 Sterne im Apple App Store

Kosten: kostenlos, keine Werbung, keine In-App-Käufe

Stranger Things im Apple App Store für iOS herunterladen Another Lost Phone: Laura's Story Die verdammte Handy-Sucht. Viel zu oft schauen wir drauf, auch wenn wir eigentlich gerade nicht die Zeit haben zum Zocken oder zum Lesen erfrischend unterhaltsamer NextPit-Artikel. Laura hat dieses Problem mit dem Handy nicht mehr, denn sie hat es unlängst verloren. Ihr als Spieler findet dieses Smartphone und das ist der Ausgangspunkt Eurer Story. Laura ist verschwunden und Ihr geht der der Sache auf dem Grund, indem Ihr die Dinge tut, die man eben tun kann, wenn man ein Smartphone findet: Man liest die eingehenden Nachrichten, schnüffelt in den Mails rum und bekommt so ein Gefühl dafür, dass Laura ein Mädchen ist, das lediglich beim oberflächlichen Hinschauen ein gechilltes Leben führt.

4,7 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Kosten: 2,99 Euro

Another Lost Phone im Apple App Store für iOS herunterladen The Room: Old Sins "The Room" heißt die sehr beliebte und längst etablierte Reihe aus Großbritannien, die sich an die Freunde von knackig schweren Rätseln wendet. "Old Sins" heißt nun der jüngste Ableger der Reihe und für 5,49 Euro bekommt Ihr hier nicht nur jede Menge vertrackte Rätsel um die Ohren gehauen, sondern auch einen besonderen Genuss sowohl für die Augen als auch die Ohren. Soll heißen: Während die Grafik oftmals ganz bewusst mit ihrem Nostalgie-Charme spielt und übertrieben pixelig daherkommt, sieht Old Sins großartig aus und dürfte so manches SoC an seine Grenzen bringen. Wer auf die dichte Atmosphäre steht, gerne an Rätseln tüftelt und bereit ist, das auch mit ein paar Euro zu honorieren, liegt hier goldrichtig!

4,9 Sterne bei Google Play / 4,9 Sterne im Apple App Store

Kosten: 5,49 Euro

The Room: Old Sins im Apple App Store für iOS herunterladen Adventure für Sci-Fi-Süchtige: Lost Echo Ein Anruf. Von Chloe. Sie scheint nervös und will sich mit Euch treffen, Kaffee und Eis im Park. Greg heißt die Hauptperson, die Ihr in Lost Echo steuert. Während Ihr für Chloe ein Eis holt, verschwindet sie plötzlich. Bizarr ist aber, dass sich niemand mehr an Chloe erinnert. In Lost Echo müsst Ihr herausfinden, was Chloe zugestoßen ist.