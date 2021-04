Die besten Strategiespiele für Android und iOS

Strategiespiele funktionieren auf Android-Tablets und -Smartphones ausgesprochen gut und erfreulicherweise gibt es zahlreiche hervorragende Vertreter des Genres. In dieser Liste stellen wir Euch viele fantastische Strategiespiele für Android vor.

4,4 Sterne bei Google Play / 3,1 Sterne im Apple App Store

Preis: 5,49 Euro

In-App-Käufe: nein Bad North: Jotunn Edition für Android bei Google Play herunterladen

Bad North: Jotunn Edition für iOS im Apple App Store herunterladen Card Thief Card Thief ist am ehesten wohl so was wie ein Hybrid aus Kartenspiel und Strategie-Game. Ziel des Spiels ist es, als Meisterdieb nicht nur Reichtümer zu entwenden, sondern auch noch unentdeckt von den Wachen aus der Bude zu verschwinden – logisch. Dafür gibt es am Beginn jeweils immer einen zufälligen Kartenstapel und es versteht sich von selbst, dass Ihr diese Karten möglichst geschickt einsetzen müsst, um eine Chance zu haben, mit der Beute verschwinden zu können. Die Runden dauern jeweils nur zwei bis drei Minuten und damit ist das Spiel perfekt für zwischendurch, wenn man beispielsweise auf den Bus wartet oder ähnliches. Während ihr fürs iPhone direkt zahlt, könnt Ihr bei Android erst mal kostenlos reinschnuppern und Euch von Werbung nerven lassen und bestenfalls schaltet Ihr dann das volle Spiel frei.

4,3 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung (Android) / 3,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: ja (Android) / nein (iOS) Card Thief für Android bei Google Play herunterladen

Card Thief für iOS im Apple App Store herunterladen Pocket City Ihr baut bei Pocket City eine Stadt aus, kümmert Euch, dass sowohl Geschäfte, Privat-Buden und Fabriken entstehen und habt außerdem dafür zu sorgen, dass die People in der kleinen Stadt bei Laune gehalten werden. Kommt Euch bekannt vor? Klar, das klassische Sim-City-Prinzip bzw. natürlich. Dass es eine alte Idee ist und Pocket City wie ein Klon wirkt, tut dem Spaß bei diesem Aufbauspiel jedoch keineswegs einen Abbruch. Schön: Ihr zahlt einmal Drei Fuffzich und seid dann durch mit dem Thema – keine Mikrotransaktionen, die einem auf die Nerven und an die Geldbörse gehen.

4,0 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung (Android) / 3,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: nein Pocket City für Android bei Google Play herunterladen

Pocket City für iOS im Apple App Store herunterladen The Escapists 2 The Escapists 2 macht seinem Namen alle Ehre, denn es geht ums Ausbrechen. Im Gegensatz zum oben erwähnten Card Thief brecht Ihr hier aber nicht aus der Bude aus, die Ihr vorher um Schätze erleichtert habt, sondern aus dem Knast. Auch bei diesem Strategiespiel müsst Ihr möglichst unauffällig und geschickt vorgehen. Wie man das im Gefängnis (vermutlich) so macht, kommt man besser durch, wenn man Ärger vermeidet. Per Crafting könnt Ihr Eure Chancen für den Ausbruch merklich erhöhen. Nettes Feature: Das Spiel kann lokal mit bis zu vier Personen gleichzeitig gespielt werden.

4,4 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: 7,99 Euro

In-App-Käufe: nein The Escapists 2 für Android bei Google Play herunterladen

The Escapists 2 für iOS im Apple App Store herunterladen The Banner Saga Mit The Banner Saga begeben wir uns in die nordischen Mythologien und das mit einem Spiel, dass sowohl Strategiespiel als auch Rollenspiel ist. Ihr könnt Euch vermutlich denken, wer die arme Sau ist, die auszieht in die Welt, um gegen massig viele Feinde den eigenen Clan zu retten? Genau, Ihr als Spieler auf dem iOS- oder Android-Device. Gekämpft wird rundenbasiert und es stehen Euch 25 spielbare Charaktere zur Verfügung. Jede Entscheidung, die Ihr trefft, verändert den Spielverlauf, was für die geführten Dialoge ebenso gilt wie für Eure Kämpfe. Das Spiel wurde jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert, bekommt aber dennoch immer noch gute Bewertungen. Wer durch das Spiel angefixt wurde, kann sich natürlich im Anschluss mit Teil 2 der Reihe bespaßen.

4,2 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: 10,99 Euro

In-App-Käufe: nein The Banner Saga für Android bei Google Play herunterladen

The Banner Saga für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Diktatoren: Tropico Tropico dürfte vielen von Euch bekannt sein, schließlich ist das Strategiespiel schon lange auf dem PC verfügbar. Im Prinzip geht es darum, ein ganzes Land zu verwalten. Doch in diesem Fall leitet Ihr Eure karibische Insel als Diktator und müsst Leben und Gesellschaft managen. Baut Militärbasen und Schulen, baut Industrie und Farmen. Und vermeidet Rebellionen.

Die Grafik ist sicher nicht die beste, doch der Strategieanteil ist dafür anspruchsvoll. Ein Tutorial hilft Euch, alles zu erlernen, worauf Ihr achten müsst. Eure Berater helfen Euch außerdem, Probleme im Auge zu behalten. Ob Ihr dann eher gemäßigt vorgeht oder hart durchgreift, liegt an Euch. 4,3 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: 12,99 Euro

In-App-Käufe: nein Tropico für Android bei Google Play herunterladen

Tropico für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Alien-Fans: XCOM: Enemy Within XCOM: Enemy Within beweist eindrucksvoll, wie spannend rundenbasierte Strategiespiele sein können. Die Story entfaltet sich rund um eine Alien-Invasion auf der Erde. Wieso man mit seinen Soldaten mitfiebert, liegt zum einen an der fordernden Gegner-KI, die einen oftmals gehörig unter Druck setzt. XCOM: Enemy Within / © Screenshot: NextPIT Zum anderen wachsen einem die XCOM-Kämpfer im Laufe der sehr taktischen kämpfe sehr ans Herz, da sie immer bessere Ausrüstung und Fähigkeiten einsammeln. Bei XCOM: Enemy Within überzeugt die düstere Atmosphäre. Sehr gut gelungen ist auch der Mehrspielermodus. Einige Züge lösen Cutscenes aus - die Grafik ist wirklich hervorragend. 4,2 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: 5,49 Euro, Werbung

In-App-Käufe: Nein XCOM: Enemy Within für Android bei Google Play herunterladen

XCOM: Enemy Within für iOS im Apple App Store herunterladen Kämpfe im alten Rom: Rome: Total War Die Total-War-Spiele sind eine bekannte Strategie-Reihe auf dem PC, bekannt für immersive Kämpfe, historische Genauigkeit und eine große Anzahl von Soldaten auf dem Bildschirm, die sich hitzige Kämpfe liefern. Längst sind solche Strategie-Schlachten auch bei Android und iOS möglich, mit neuen Bedienelementen, die für Touchscreens optimiert sind.

Wie der Name schon sagt, findet Ihr Euch in der Antike wieder, mit Schwerpunkt auf dem Römischen Reich und dessen berühmten Legionen. Aber Ihr kämpft auch gegen/als verschiedene andere alte Armeen aus 19 anderen Fraktionen. Mit fantastischer Grafik und spitzen Gameplay ist Rome: Total War den hohen Preis wert. Aber es stellt hohe Ansprüche an die Hardware. Stellt also vorher sicher, dass Euer Gerät das Spiel auch managen kann. 4,5 Sterne bei Google Play / 4,8 Sterne im Apple App Store

Preis: 10,99 Euro

In-App-Käufe: Nein Rome: Total War für Android bei Google Play herunterladen

Rome: Total War für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Magier: Chaos Reborn: Adventures Chaos Reborn: Adventures ist ein herausforderndes Strategiespiel nach der Idee des X-COM-Schöpfers Julian Gollop, in das man tief eintauchen kann. Es spielt in einem Fantasy-Universum, in dem sich zwei Zauberer auf einer ebenso verzauberten Schlachtkarte gegenüberstehen, Kreaturen beschwören und Zauber wirken, um ihren Rivalen zu besiegen.

Chaos Reborn ist ein Premium-Spiel, das auch für den PC existiert und deshalb auch zu den teureren Android-bzw. iOS-Spielen gehört. Aber für die 11 Euro bekommt Ihr ein spannendes Strategiespiel, das Euch wirklich fesseln wird und es dauert eine Weile, bis man den Überblick über alle verfügbaren Mechaniken und Optionen hat. 4,0 Sterne bei Google Play / 5,0 Sterne im Apple App Store

Preis: 10,99 Euro

In-App-Käufe: Ja Chaos Reborn: Adventures für Android bei Google Play herunterladen

Chaos Reborn: Adventures für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Roboter-Fans: Gladiabots Gladiabots ist ein lustiges Strategiespiel, in dem Roboter-Teams gegeneinander antreten. Der besondere Kniff: Die Roboter sind autonom, sodass Ihr sie nicht direkt steuern könnt, sondern sie folgen der KI, die Ihr im Voraus für sie programmiert habt. Aber Ihr müsst vorher keinen Programmierkurs absolvieren, könnt aber immerhin während des Spielens was über Künstliche Intelligenz lernen. Die besten Tablet-Spiele für Android

Die Programmieranweisungen für Euer Roboterteam legt Ihr über einfache Flussdiagramme an, in denen Ihr Aktionen und Bedingungen festlegt. Das Spiel vermittelt Euch die Grundlagen durch eine gut durchdachtes Tutorial, das Euch Schritt für Schritt in verschiedene Konzepte einführt. 4,6 Sterne bei Google Play / 5,0 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos (Android) / 5,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja Gladiabots für Android bei Google Play herunterladen

Gladiabots für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Mediziner: Plague Inc. Plague Inc. hat bereits einige Jahre auf dem Buckel, hat aber deswegen nichts von seinem Reiz eingebüßt. Ob es moralisch verwerflich ist, eine Plage auf der ganzen Welt auszubreiten und so die Menschen auszulöschen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, dass Plague Inc. sowohl auf Android-Phones als auch dem iPhone ein ausgezeichnetes Strategiespiel ist, bei dem dem Spieler viele taktische Möglichkeiten eingeräumt werden, um… eine Seuche über die Menschheit zu bringen.

Dabei werdet Ihr von einem umfassenden Tutorial in das System eingeführt, bei dem Ihr mit 12 verschiedenen Krankheitstypen versucht über 50 verschiedene Länder zu infizieren. Auf dem Weg zur vollständigen Verbreitung müsst Ihr immer wieder Entscheidungen treffen, um Euch schneller ausbreiten zu können. Das ist spannend, kniffelig und macht verdammt viel Spaß. PS: Entscheidet Euch für Kälteresistenz, um Euch Grönland zu schnappen! 4,5 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung (Android) / 0,99 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Ja Plague Inc für Android bei Google Play herunterladen

Plague Inc für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Gärtner: Plants vs. Zombies Das Spiel Plants vs. Zombies war schon auf dem PC ein Achtungserfolg und gehört auch auf dem Smartphone wohl zu den außergewöhnlichsten Vertretern unter den Tower-Defense-Spielen, wenn man es als solches bezeichnen möchte. Denn was Ihr hier beschützt ist Euer Haus! Gegen Zombies! Mit Pflanzen! Die Zombies kommen! / © EA Auf einem 5 x 9 Kacheln großen Spielfeld platziert Ihr bei diesem Spiel verschiedenste Pflanzen, von energiespendenden Sonnenblumen, über ballernde Erbenskanonen, bis hin zu Fleisch fressenden Pflanzen. Damit versucht ihr die nahende Zombieherde abzuhalten, die aus verwandelten Football-Spielern, Zeitung lesenden Opas und durchgedrehten Gärtnern besteht. Das ist herausfordernd und witzig. 4,3 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: Ja Plants vs Zombies für Android bei Google Play herunterladen

Plants vs Zombies für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Klötzchen-Fans: The Battle of Polytopia The Battle of Polytopia ist sowohl einfach nur ein gelungenes Free-to-Play-Spiel als auch eine willkommene Herausforderung; insbesondere, wenn man den Schwierigkeitsgrad und die Zahl der Gegner hochregelt. Nicht viele rundenbasierte Strategiespiele bieten das und sehen gleichzeitig so gut aus. Die Story: Ihr vertretet einen von unterschiedlichen Stämmen, die sich ein quadratisches Spielfeld teilen. Anfangs ist alles in Eis und Schnee gehüllt, sodass Ihr nicht gleich erkennt, was sich unter der weißen Masse verbirgt. Jeder der spielbaren Stämme verfügt über unterschiedliche Spezialfähigkeiten am Anfang. Jene können jedoch auch von den anderen Stämmen erlernt werden, sind also kein limitierender Faktor.

Erkundet also das Spielfeld, lernt neue Fähigkeiten, verwandelt Siedlungen in einen Teil Eures Imperiums und verfolgt eines der von Euch wählbaren Spielziele. Classic dauert 30 Runden und zählt am Ende Eure Siegpunkte. Domination geht so lange, bis nur noch ein Stamm übrig bleibt. Es gibt In-App-Käufe für weitere Stämme, die dann auch als Eure KI-Gegner antreten können. Diese zusätzliche Abwechslung soll jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf den Spielspaß haben, sondern mehr als Bonus verstanden werden. 4,4 Sterne bei Google Play / 4,7 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: Ja The Battle of Polytopia für Android bei Google Play herunterladen

The Battle of Polytopia für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel der pilzigen Art: Mushroom Wars 2 In dem Echtzeit-Strategiespiel Mushroom Wars 2 befehligt Ihr winzige Armeen mit Pilzsoldaten durch eine schöne Grafik und ein durchdachtes Gameplay. Die müsst Ihr strategisch über die Karte manövrieren, dabei Pilzhütten und andere wichtige Punkte einnehmen sowie die Angriffe des Gegners abwehren und selber zuschlagen. Ziel ist die totale Herrschaft zu erlangen und der pilzigste Pilz des Pilzreiches zu werden.

Zur Auswahl stehen dafür vier verschieden Pilzstämme mit vollständigen Kampagnen-Episoden, die allerdings ganz schön teuer sind. Richtig los geht es aber natürlich ohnehin im PVP gegen andere Spieler. Dort musst Ihr noch viel mehr als im Singleplayer einen kühlen Kopf behalten, während Ihr die Stufe Eurer Truppen ausbalanciert, die Moral aufbaut und spezielle Fähigkeiten einsetzt. 4,1 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: Ja Mushroom Wars 2 für Android bei Google Play herunterladen

Mushroom Wars 2 für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Kriegshelden: Epic Little War Game Epic Little War Game blickt auf einige sehr erfolgreiche Vorgänger zurück. Und das Epic Little War Game baut auf den Stärken der Vorgänger auf: Es ist ein wunderschön animiertes Kriegsspiel, dessen comicartig angelegte Grafik ganz in der Tradition der Vorgänger steht. Wie die anderen Spiele der Reihe handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel. Beste Strategiespiele: Epic Little War Game / © Screenshot: AndroidPIT Eine Single-Player-Kampagne dient dazu, die Spielmechanik von Epic Little War Game kennenzulernen. Welche Einheit bewegt sich um wie viele Felder? Gegen wen ist wer besonders durchschlagkräftig? Dieses Wissen ist gegen die nicht übermäßig starke KI nützlich. Unverzichtbar ist es gegen andere Spieler, denn Epic Little War Game hat einen Mehrspielermodus, in dem Ihr gegen Freunde oder andere Player antreten könnt. 4,3 Sterne bei Google Play / 3,7 Sterne im Apple App Store

Preis: 5,99 Euro (Android) / 5,49 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Nein Epic Little War Game für Android bei Google Play herunterladen

Epic Little War Game für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für AoE-Fans: Forge of Empires Das Ziel von Forge of Empires ist ein Klassiker: Baue eine eigene Stadt und entwickle sie von der Steinzeit bis zur Neuzeit - und darüber hinaus. So wird aus einigern kleinen Hütten durch die fortwährend Erweiterung Eures Baugebiets ein riesiges Stadtgebiet, mit Kneipen, Kirche, Gärten und natürlich den klassischen Arbeitsgebäuden wie Mühle, Sägewerk etc.

Im Laufe des Spiels schaltet Ihr immer mehr Güter frei, mit denen Ihr Handel betreiben könnt und weitere Technologien freischaltet. Zwischendurch könnt Ihr auch mit Euren Einheiten in einem rundenbasierten Schachfeld-Kampf um neue Rohstoffe und Boni kämpfen. Dazu sei gesagt, dass es bei Forge of Empires wie üblich für viele Strategie-Spiele nicht vorgesehen ist, dass Ihr dauerhaft davor sitzt. Zwischendurch heißt es hier abwarten, bis Rohstoffe abgebaut oder Ressourcen aufgefüllt sind. 4,3 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: Ja Forge of Empires für Android bei Google Play herunterladen

Forge of Empires für iOS im Apple App Store herunterladen Strategiespiel für Weltraum-Fans: Battlevoid Harbinger Battlevoid: Harbinger entführt Euch in eine nicht allzuferne Zukunft, in der die Menschheit die intergalaktische Raumfahrt gemeistert hat. Ihr kommandiert zunächst ein Raumschiff, später eine ganze Flotte. Ziel ist es, die Menschheit vor drei feindlichen außerirdischen Zivilisationen zu beschützen. Unsere Empfehlungen: Die besten Android-Spiele 2018