Das sind die besten Offline-Spiele für iOS und Android 2020

Ihr habt keine Internetverbindung mit dem Smartphone, aber trotzdem Lust zu zocken? Kein Problem, denn Offline-Spiele gibt es für Android und iOS wie Sand am Meer. Viele Spiele lassen sich auch ohne Internetverbindung spielen – und Ihr spart wertvolles Datenvolumen. In unserer Auswahl finden sich Offline-Spiele für jeden Geschmack.

Kriterien: Was macht ein Offline-Spiel aus?

Es gibt Situationen, in denen wir mit unserem Smartphone offline sind. Manchmal ganz und gar absichtlich, um den vielen WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und Eilmeldungen zu entkommen. Oftmals aber auch unfreiwillig: in der Bahn, im Flugzeug oder in der U-Bahn sind die Mobilfunknetze entweder gar nicht verfügbar, zu schwach oder im Ausland teils zu teuer. Auch in ländlichen Regionen sind schnelle LTE-Verbindungen immer noch nicht garantiert – ganz zu schweigen von 5G-Konnektivität. Wer sich in solchen Situationen mit seinem Smartphone beschäftigen möchte, braucht Apps, die auch offline funktionieren. Aber nicht nur das: Dauern die Zugfahrt oder der Flug mehrere Stunden, so sollte Euch das Spiel weiterhin fesseln. Für netzunabhängigen Spielspaß sorgen also Offline-Spiele.

In diesem Artikel geben wir Spiele-Tipps, für die Ihr keine Internetverbindung benötigt. Das bedeutet nicht, dass diese Offline-Spiele niemals auf das Internet zugreifen würden. Manche haben Cloud-Features wie Google Play oder laden auf Wunsch neue Level herunter. Wer Google Play Games oder Apples Game Center verwendet und scharf auf Errungenschaften ist, kann die Spiele übrigens bedenkenlos offline spielen, denn bei der nächsten Internetverbindung werden Euch die Punkte gut geschrieben. Unser Tipp: Startet das Spiel einmal mit Internetverbindung, damit es alle nötigen Daten laden kann. Im Flugzeug müsst ihr daran also vor dem Start denken. Ganz ohne Internet geht's im Zweifel aber auch – nur halt ohne aktuelle Spieledaten.

Mini Metro

In Euch steckt der geborene Städteplaner? Bei Mini Metro für Android und iOS müsst ihr die größten und vielseitigsten Städte der Welt mit einem funktionierenden Nahverkehr ausstatten. Der Spaß ist dabei total abstrakt. Ihr schaltet und waltet auf einer 2D-Karte, mit den schemenhaften Eigenschaften der jeweiligen Stadt.

Über Symbole zeigt Euch das Spiel, welche Fahrgäste wohin transportiert müssen. An Euch liegt's nun, die Stationen zu verbinden. Jede Woche (im Spiel, nicht in der Realität) erhaltet Ihr neue Loks, Linien, Tunnel, Brücken oder Waggons und könnt weiter wachsen. Wichtig: Behaltet immer die wichtigsten Metro-Stationen im Auge. Wenn eine Station überlastet ist, ist das Spiel vorbei. Ziel ist es, eben nicht Game over zu gehen und während der Spielzeit die meisten Fahrgäste zu befördern - so steigt Euer Highscore.

Oben die Auswahl der Stadt, links das Spielfeld (hier: Barcelona), rechts der Online-Modus. / © NextPit

Im Normalmodus ist Mini Metro stets offline spielbar. Im "Täglich"-Modus gibt's auch die Online-Variante, wo ihr euch mit Spielern auf der ganzen Welt messen könnt.

Bricks Breaker Puzzle

Bei Bricks Breaker Puzzle für iOS und Android geht es ums Kaputtmachen! Allerdings auf harmlose Art und Weise. Ihr schießt einen Ball, indem Ihr auf den Bildschirm tippt. Damit müsst Ihr die Steine treffen und sie kaputtmachen. Ihre Haltbarkeit wird als Zahl angezeigt, wenn diese auf 0 sinkt, gehen sie kaputt – auf den Boden dürfen sie aber nicht fallen.

Macht die Ziegel kaputt. / © Scrennshots: AndroidPIT

Bricks Breaker Puzzle bietet auch einen Multiplayer-Modus und Ihr könnt Eure Statistiken vergleichen – zumindest, wenn Ihr wieder online seid.

The Room: Old Sins – Offline-Spiel für Rätselfreunde

Das vierte Spiel aus der Reihe The Room für Android und iOS ist großartig, erneut haben die Entwickler einen Hit hingelegt. The Room: Old Sins entführt Euch auf den Dachboden eines alten Hauses, in dem Ihr das Rätsel um das Verschwinden eines Ehepaars lösen müsst. Alle Spuren führen zu einem Puppenhaus, das aber weit mehr ist, als mit dem bloßen Auge sichtbar.