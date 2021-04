Honor Band 6 im Test: Geiles Redesign – doch ein Makel trübt den Kauf

Das Honor Band 6 ist der Abschiedskuss, den Huawei und Honor sich kurz vor dem Auszug der Tochter aus dem Elternhaus gaben. Der Fitness-Tracker, der seit April auch in Deutschland im Handel ist, bekam dabei das Redesign des Huawei Band 6. Aber um Kosten einzusparen, fehlt ein wichtiges Feature. Aber macht das im Test echt was aus?

In der prallen Sonne ist die Leuchtkraft des 1,49 Zoll großen AMOLED-Display ausreichend genug, um alles gut ablesen zu können. Gleichzeitig ist das Display in den Abendstunden fast schon zu grell. Da sich die Helligkeit nicht automatisch reguliert, werdet Ihr häufiger mal in die Pforten der Hölle blicken und geblendet wegschauen.

Lediglich dass die Sprachausgabe auf dem Tracker ausschließlich auf Englisch ist, könnte in meinen fiktiven Lieblingsszenario – nämlich den Tracker an meine Mutti zu geben – für Probleme sorgen.

Honor setzt beim Band 6 auf ein proprietäres Betriebssystem, das voll und ganz überzeugt. Die Bedienung funktioniert über Wischgesten und über den großen Knopf an der rechten Seite des Fitness-Trackers. Als Companion-App dient Huawei Health, was mal wieder zu einer sehr guten Verbindung zwischen Smartphone und Tracker sorgt.

Features & Tracking: Puls, SpO2 – aber wo ist das GPS?

Honor integriert in das Band 6 einen Pulssensor, der auch Euren Blutsauerstoffgehalt messen kann. Das ermöglicht Euch unter anderem, das eigene Stresslevel zu beobachten und natürlich den Puls beim Sport zu tracken. Auf die Integration eines GPS-Moduls verzichtet Honor allerdings und auch auf Benachrichtigungen könnt Ihr nicht eingehen.

Hat mir gefallen:

Pulsmesser samt SpO2-Sensor

24-Stunden-Tracking möglich

Stressüberwachung

Schlaf-Tracking

Hat mir nicht gefallen:

Pulsmessung nicht ganz genau

Kein GPS (lest hierzu aber bitte die nächsten Abschnitte)

Keine Antwort auf Benachrichtigungen möglich

Im Test habe ich das Honor Band 6 mit aktivierter 24-Stunden-Pulsmessung genutzt und konnte so also schön sehen, wann ich am Tag ins Schwitzen gekommen bin und wann nicht. Aufgefallen ist mir beim Gegenchecken mit einem Blutdruckmessgerät allerdings, dass das Band 6 meinen Puls so ein paar Schläge pro Minute zu hoch einschätzt. Ein weiterer Check mit der guten alten manuellen Methode war dann aber wieder ziemlich genau. Wusstet Ihr eigentlich, dass man den Puls auch bequem mit dem Handy messen kann?

Beim Check mit einem Blutdruckmessgerät war die Messung nicht ganz genau. / © NextPit

Neben der Pulsmessung bietet Honor auch Funktionen wie Schlaf-Tracking, die Messung des Stresslevels und das Überwachen des Blutsauerstoffgehalts. Hierzu unterstützt der Pulssensor auch die Messung des SpO2-Werts – das ganze wird auch als Pulsoxymetrie bezeichnet. Wie ich schon in meinem Test des Fitbit Charge 4 geschrieben habe, sind diese Werte aber nicht allzu wichtig, wenn Ihr nicht an einer Herzkrankheit leidet oder Sport in hohen Höhenlagen treibt.

Sportmodi im Honor Band 6 Diese Sportmodi gibt es Outdoor Running Indoor Running Outdoor Walking Outdoor Cycling Indoor Cycling Free Style Workout Indoor Swimming Rudermaschine Elliptical Indoor Walking

Allerdings helfen sie Honor dabei, Aussagen über die Qualität Eures Schlafs und über Euer Stresslevel zu machen. Daher ist die Integration durchaus sinnvoll, auch wenn ich die damit verbundenen Funktionen eher wenig nutze.

Ein wirklicher Nachteil ist das fehlende GPS, das es im Preisbereich um die 50 Euro bei anderen Modellen durchaus schon gibt. Stattdessen vertraut der Tracker auf Euer Handy, um beispielsweise Laufstrecken aufzuzeichnen. Da ich mit den GPS-Modulen in Fitness-Trackern eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, finde ich das persönlich nicht weiter schlimm.

Hier seht Ihr den Pulssensor und die Ladeanschlüsse. / © NextPit

Aber ich gehe auch ohnehin immer mit Handy in der Tasche joggen, da ich die Strecke zusätzlich mit Adidas Running tracken und Podcasts hören möchte. Wenn Ihr gerne mit mehr Unabhängigkeit Sport treibt, solltet Ihr eher zum Huawei Band 6 greifen. Denn hier gibt es im gleichen Gewand für 10 Euro mehr ein integriertes GPS-Modul.

Zusammenfassend bringt das Honor Band 6 fast alles mit, was in einen Fitness-Tracker für knapp 50 Euro gehört. Die Überwachung des Stresslevel und das Schlaf-Tracking sind nette Zusatzfunktionen, die die meisten User aber wohl gegen GPS eintauschen würden. Daher liegt hier mein größter Kritikpunkt am Honor Band 6.