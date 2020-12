Fitbit Charge 4 im Test: Schönheit versinkt in Habgier

Fitbit bietet im Charge 4 ein integriertes GPS-Modul, mobiles Bezahlen und eine lange Akkulaufzeit an. Das sind Funktionen, die es sicher nicht in jedem Fitness-Tracker gibt und die beim Vorgänger fehlten! Ob der Charge 4 dadurch zum ultimativen Fitness-Tracker wird, und was mit der Habgier in der Überschrift genau gemeint ist, habe ich im ausführlichen Test für Euch beschrieben.

Hier punktet der Fitbit Charge 4

Akkulaufzeit

Wenn ich einen Fitness-Tracker für einen Testbericht um mein Handgelenk lege, habe ich ein bestimmtes Ziel. Ich möchte meinen Alltag und meine regelmäßigen Laufrunden möglichst problem- und nahtlos aufzeichnen. Kritisch ist dabei in meinen Augen, wenn ich das Testgerät täglich oder sogar alle zwei Tage zum Aufladen an das Ladegerät klemmen muss. Bei Smartwatches ist das häufige Laden durch das Mehr an Funktionen gerechtfertigt, in Fitness-Tracker sollten sich Hersteller jedoch auf die Aufzeichnung meiner Vitalfunktionen konzentrieren. Dabei legen vor allem Xiaomis Mi Band-Modelle mit wochenlanger Akkulaufzeit stark vor, siehe Test des Xiaomi Mi Band 4.

Mit dem Fitbit Charge 4 wird das Ideal, einen Fitness-Tracker am besten immer am Mann oder an der Frau zu haben, ebenfalls gut erfüllt. In den anderthalb Wochen, in denen ich den Charge 4 nutzen konnte, habe ich das 24-Stunden-Tracking aktiv gelassen, den Charge 4 auch Nachts zum Schlaf-Tracking genutzt und war alle zwei Tage mit aktiviertem GPS-Tracking joggen oder bin mit dem Rad gefahren. Eine Akkuladung reichte dabei ziemlich genau fünf Tage und dann verlangte das Wearable neuen Strom.

Das Aufladen ist beim Fitbit Charge 4 keine große Besonderheit. Ihr klemmt den Fitness-Tracker in einen Ladeclip, der über ein integriertes USB-A-Kabel verfügt. Gut eingeklemmt ruht er dann auf zwei Kontakten und lässt sich dank Aussparung für den kapazitiven Knopf an der linken Tracker-Seite noch immer bedienen. Solange Ihr Euch die beiden Kontakte nicht unter das Handgelenk implantiert, setzt die Aufzeichnung der Vitalfunktionen bei der Aufladung etwa 1,5 Stunden aus.

Tracking ohne Smartphone oder Zusatz-Gerät

Eine weitere Anforderung, die ich an einen Fitness-Tracker stelle, ist dass er mir beim sportlich sein möglichst wenig im Weg steht. Ohne Fitness-Tracker laufe ich in der Regel mit dem Smartphone in der Hosentasche und messe darüber meine zurückgelegte Strecke und höre meine liebsten Podcasts. Ließe sich das schwere Handy also durch ein Smartband am Handgelenk ersetzen, wäre das ein definitiver Pluspunkt.

Der Fitbit Charge verfügt über ein integriertes GPS-Modul und hebt sich hierdurch gerade von der sehr günstigen Konkurrenz ab. Denn so könnt Ihr Eure Joggingstrecke auch ohne Smartphone zurückverfolgen und Höhenmeter sowie Geschwindigkeit und zurückgelegte Strecke ablesen. Dank Herzfrequenzmessung habt Ihr noch eine weitere Datengrundlage, die Smartphone-Hersteller in der Vergangenheit nur kläglich versucht haben, in Ihre Handy zu integrieren.

Clever geht Fitbit auch bei der Auswertung der Herzfrequenzdaten vor. In den Einstellungen des Fitbit Charge 4 könnt Ihr Benachrichtigungen für das Erreichen vordefinierter Herzfrequenzbereiche einstellen. Sportler können so selbst während des Laufens kontrollieren, ob sie gerade im Cardio-Bereich sind oder ob sich die körperliche Belastung schon zum Fettverbrennen eignet. Lediglich unterschiedliche Vibrationsimpulse hätte ich hier praktisch gefunden, denn gerade beim Joggen ist der Blick auf den Fitness-Tracker nervig.

Die Herzfrequenzmessung beim Fitbit Charge 4 ist identisch mit der eines portablen Blutdruckmessgerätes. / © NextPit

Die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung ist dabei sehr gut. Mit einem handelsüblichen Blutdruckgerät konnte ich bei gleichzeitiger Messung ähnliche Werte feststellen. Die Messung erfolgte natürlich im Ruhezustand, mit aufs Fahrrad wollte ich die Pumpe nun nicht mitnehmen. Darüber hinaus weiß ich nicht recht, ob mein treues Gerät von "Gesundleben" zu 100 Prozent medizinisch akkurate Daten liefert.

Darüber hinaus ist die Herzfrequenzmessung per Lichtimpuls ohne Bewegung bei den meisten Trackern eh kein Problem. Schwieriger ist das bei Bewegungen und wenn Ihr Eure Hand anwinkelt, um Beispielsweise einen Basketball zu werfen oder um Liegestütze zu machen. Hier trefft Ihr als Fitbit-Käufer auf ein generelles Problem bei den Geräten des Herstellers. Denn anders als bei Garmin oder gar Huawei könnt Ihr keine Brustgurte mit Pulsmessung oder sonstiges Zubehör mit der App oder dem Gerät selbst verknüpfen.

Neben den Sensoren für die Standortbestimmung und die Herzfrequenz finden sich im Fitbit Charge 4 auch Gyroskope zur Aufzeichnung von Beschleunigung. Diese nutzt Fitbit unter anderem, um Schritte und Bewegungen zu tracken und dabei ist die Präzision ausreichend. Zehn Schritte in echt ergaben neun Schritte auf dem Gerät. Erwähnenswert hierbei, dass Bewegungs- und Herzdaten sieben Tage lang auf dem Gerät selbst gespeichert werden. Die Abtastung erfolgt dabei alle fünf Sekunden, bei aktivem Training sogar jede Sekunde. Der Speicher für die Tagesgesamtwerte beträgt im Gerät selbst 30 Tage.

Fitbit kombiniert all diese Sensoren auch dazu, um Euch im Schlaf zu beobachten. Doch da es hier einen deutlichen Makel gibt, lest Ihr darüber erst ein wenig später ausführlich.

Ein wenig kurios ist auch, dass Fitbit angeblich ein Pulsoximeter in den Fitbit Charge 4 integriert, sich dieser aber nicht wirklich nutzen lässt. Im Prinzip kann solch ein Messgerät die Sauerstoffsättigung in Eurem Blut messen und laut Fitbits Pressemitteilung steckt die Technologie durchaus im Charge 4. Weder im Tracker selbst, noch per zusätzlicher App-Installation konnten wir auf die Daten des Sensors zugreifen. Eine Stellungnahme Fitbits darüber, wofür der SP02-Sensor genau da ist, steht noch aus. Sobald wir eine Rückmeldung haben, ergänzen wir diesen Testbericht.

Design und Bedienung

Denn vorher gehen wir aus den Details noch einmal in einen Blick auf das gesamte Handgelenk über. Das Design des Fitbit Charge 4 wird hauptsächlich von einem einfarbigen OLED-Bildschirm bestimmt, der sich auch draußen und in hellen Lichtumgebungen gut ablesen lässt. Gleichzeitig ist der kleine Anzeiger ein Touchscreen und an der linken Seite findet Ihr sonst nur einen einzigen Knopf zur Aktivierung des Bildschirms. Dieser lässt sich zwar nicht herunterdrücken, um einen kapazitiven Touch-Knopf handelt es sich dennoch nicht. Mit Handschuhen könnt Ihr auf die linke Seite des Charge 4 tippen und schon springt der Screen an. Alternativ bewegt Ihr Euren Arm in Richtung Blickfeld und auch darauf reagiert der Touchscreen.

Beim Verschluss wagt Fitbit keine Experimente – und das ist auch gut so. / © NextPit

Meiner rein subjektiven Meinung nach ist das Design des Fitbit Charge 4 gelungen. Der Formfaktor ist mit den Maßen 35,8 x 23,7 x 12,5 mm kompakt genug, um beim Sport und vor allem beim Schlafen nicht zu stören. Beim mitgelieferten Armband, das durch ein Wabenmuster einen schönen, optischen Akzent setzt, handelt es sich um hochwertigen Kunststoff.

Der Verschluss gleicht dem einer klassischen Armbanduhr. Meiner Meinung nach immer ein Vorteil gegenüber Cliplösungen oder sonstigen Mechanismen zur Befestigung am Handgelenk. Gefällt Euch das mitgelieferte Armband so gar nicht, könnt Ihr es per Zukauf und dem Drücken zweier Knöpfe ganz einfach austauschen.

Ganzheitlichkeit

Auf eine Sache will ich bei den positiven Aspekten des Fitbit Charge 4 unbedingt noch eingehen: Zusammen mit der Fitbit-App bietet der Hersteller eine sehr ganzheitliche Hilfe für ein gesundes Leben. Denn sehr bequem haltet Ihr auch Kalorien und die aufgenommene Wassermenge in der App fest.

Darüber hinaus integriert Fitbit in den Charge 4 einen Relax-Modus, bei dem Ihr mit Atemübungen zur Ruhe kommen sollt. Ein wenig schade zwar, dass Euch der Fitness-Tracker nicht gleich auch auf Stress hinweist wie die Apple Watch, die in der App verfügbaren Achtsamkeitsübungen machen das aber locker wieder gut. Meditationen und Achtsamkeitssitzungen sind ein gesunder Ausgleich zum Sport und helfen auch dabei, den Ärger über manche Eigenschaften des Charge 4 zu verkraften.