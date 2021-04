RPG Games: Die besten Rollenspiele für Android und iOS

Das Rollenspiel-Genre ist ebenfalls eines, welches iOS- und Android-Geräte im Sturm erobert hat, egal ob man Hack and Slay bevorzugt oder eher klassische RGPs, die sich eher an der Pen&Paper-Vorlage orientieren. Hier ist unsere Rollenspiel-Bestenliste.

Wie immer ist unsere Bestenliste eine recht subjektiv gehaltene, bei der wir zwar immer auch drauf schauen, was denn die anderen so zocken und was Ihr uns empfehlt. Aber dennoch erhebt so eine Bestenliste bei uns keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lasst uns daher in den Kommentaren gerne Eure RPG-Empfehlungen da und wir nehmen sie vielleicht beim nächsten Update in diese Liste auf. Die ersten drei Titel unserer "Best of Rollenspiel"-Liste – Monster Hunter Stories, Genshin Impact und Evoland 2 – sind neu mit diesem Update. Viel Spaß!

In Rollenspielen begleitet der Spieler seinen Helden im Normalfall bei einem Abenteuer in einer meist fantastischen Welt (Fantasy, Science-Fiction). Im Mittelpunkt vieler RPGs für Android und iOS steht die Entwicklung des Protagonisten, die Interaktion innerhalb einer Gruppe und ein anspruchsvolles Kampfsystem. Andere RPGs stellen herrlich anspruchsloses Gemetzel im Diablo-Stil in den Vordergrund.

Beim Bilden der Party braucht ihr ein bisschen Glück, vielleicht nehmt Ihr nicht zwingend jeden Gesellen in Eure illustre Runde auf, der sich am Wegesrand aufhält und sich Euch aufdrängt ;) Die Grafik ist wirklich wunderschön, weswegen wir es auch in unsere Bestenliste der Spiele mit der schönsten Grafik eingereiht haben.

Genshin Impact ist noch ein recht neues Spiel und direkt auch eines, welches die Grenzen zwischen Rollenspiel und Adventure ein wenig verschwimmen lässt. Das Action-RPG-Spiel mit Gacha-Mechanik sieht ein bisschen aus wie "Zelda: Breath of the Wild" und lässt Euch ebenfalls sowohl bei iOS als auch Android durch endlose Welten streifen.

Wieso fehlte hier eigentlich noch die tolle Evoland-Reihe bestehend aus den Teilen 1+2? In diesem RPG spielt Ihr Euch auf dem iOS- oder Android-Smartphone quasi einmal durch die ganze Gaming-Geschichte. Die Grafik entwickelt sich in den beiden Teilen dementsprechend, so dass es zunächst monochrom losgeht und Ihr dann später bei wirklich opulenter Grafik endet. Sehr viel Spielspaß, sehr vielseitig und absolut einen Blick wert.

Das Beste an The Quest ist die Autonomie des Spielers. Das Spiel hält nicht Eure Hand und Ihr könnt die riesige Fantasiewelt erkunden und im Grunde genommen tun, was Ihr wollt. Ihr seid nicht gezwungen, Quests in einer bestimmten Reihenfolge zu erledigen, und die Entscheidungen, die Ihr als Spieler trefft, können zu vielen verschiedenen Dingen im Lauf der Geschichte bzw. den wechselnden Beziehungen zu NPCs führen.

Wenn Ihr alt genug seid, um Euch an die frühen Elder-Scrolls-Spiele wie Daggerfall, The Quest von Redshift Games zu erinnern, wird dieses Spiele einige schöne Erinnerungen wecken. Es ist ein Old School First Person Open-World RPG mit handgezeichneten Grafiken und einer tollen Geschichte – trotz des eher einfallslosen Titels.

Was Euren eigenen Spielercharakter betrifft, so gibt es eine Auswahl an Rassen und Klassen, die Euch Boni auf bestimmte Fertigkeiten geben. Aber das Spiel lässt Euch Euren Char so entwickeln, wie Ihr es für richtig haltet, sodass du deinen Charakter in die Richtung entwickeln kannst, wie dir das Spiel am meisten Spaß macht.

4,5 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: 7,99 Euro (Android) / 8,99 Euro (iOS)

In-App-Käufe: Nein

Arcane Quest 3

Für Fans von Tabletop-Games

Wenn Ihr klassische Tabletop-Rollenspiele mögt, solltet Ihr Euch Arcane Quest 3 anschauen. Genauso wie am Spieltisch handelt es sich hier um ein rundenbasiertes Spiel, in dem Ihr Euren eigenen Charakter erschaffen könnt. Mit dem tretet Ihr dann gegen Orcs und andere Feinde an. Es gibt den klassischen Storymodus, in dem Ihr um die Ehre Eurer Gilde kämpft. Es finden aber auch Multiplayer-Spiele in Echtzeit statt. Wer möchte, kann auch eigene Quests erstellen.