Die besten Multiplayer-Spiele für Android und iOS

Ihr wollt mit Eurem Android- oder iOS-Gerät zusammen oder gegen andere Spieler antreten? Multiplayer-Games für Handys gibt es in vielen Varianten. Ob Rennspiele, Shooter, Battle-Royale-Spiele, Rollenspiele oder Strategiespiele, ob PvP, Co-Op, ob in Echtzeit oder rundenbasiert: Hier zeigen wir Dir die besten Multiplayer-Spiele für Android.

Multiplayer-Games sind nicht kleinzukriegen, was nicht verwundert, bringen sie doch besonders viel Spielspaß mit, weil man entweder gegen viele Gegner antreten kann, oder auch an der Seite von Freunden zockt. Längst ist das auch bei iOS und Android nicht anders, weshalb wir unseren ursprünglichen Android-only-Artikel jetzt auch mal iOS-freundlich gestaltet haben. Einen großen Raum nehmen in unserer – wie immer – sehr subjektiven Bestenliste die Ego-Shooter ein, ebenso haben wir auch die Rennspiele zusammengefasst. Andere Genres findet Ihr dann im dritten Abschnitt und wie immer hoffen wir, dass wir die ein oder andere Perle für Euch dabei haben, die Ihr noch nicht kanntet und die sich künftig auf Eurem Smartphone wiederfindet. Zum Abschnitt Multiplayer-Ego-Shooter

Multiplayer-Rennspiele

Weitere Multiplayer-Spiele Multiplayer-Ego-Shooter Call of Duty: Mobile

Critical Ops

PUBG MOBILE (LITE)

Unkilled

Fortnite für Android

Shadowgun: DeadZone Call of Duty: Mobile Activisions AAA-Serie hat es auch auf Android- und iOS-Geräte geschafft. Spielt den Shooter in etlichen Multiplayer-Modi (5 gegen 5 Team-Deathmatch, Front, Frei für alle, Suchen & Zerstören, Scharfschützenschlacht und Battle Royale) auf dem Smartphone. Auch die Singleplayer-Kampagnen aus Black Ops und Modern Warfare 2 sind dabei. Updates erweitern den Umfang des Free-2-Play-Spiels. Jüngst kam der Zombie-Survival-Modus hinzu. Spoiler-Alert! Niemand überlebt ihn.

4,2 Sterne bei Google Play / 4,4 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Critical Ops für Android im Google Play Store herunterladen

Critical Ops für iOS im Apple App Store herunterladen PUBG MOBILE (LITE) Das auch unter "Playerunknown's Battlegrounds" bekannte Battle-Royale-Spiel PUBG hat zwei Android-Ableger. Während PUBG MOBILE bis zu 100 Spieler auf großen Karten in die Schlacht schickt und nur den besten überleben lässt, reduziert PUBG MOBILE LITE Spielerzahl und Funktionsumfang unwesentlich. Im Gegenzug sinken die Systemanforderungen und machen das Spiel so für deutlich mehr Spieler zugänglich. Also auf ins Multiplayer-Shooter Gefecht auf Eurem Androiden – oder auch iPhone.

4,2 Sterne bei Google Play

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja PUBG Lite im Google Play Store herunterladen Unkilled Ein guter alter Zombie-Koop-Shooter im Stile des Klassikers Left4Dead kommt mit Unkilled auf Euer Handy. Spielt Ihr hingegen auf Seiten der Zombies, könnt Ihr im Laufe des Spiels auch neue Genveränderungen entwickeln und so Eure Untoten verbessern.

Multiplayer-Rennspiele Asphalt 9: Legends

Riptide GP: Renegades

Mario Kart Tour Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends ist nicht nur etwas für Rennspielfans, die lieber allein fahren, das Spiel von Gameloft wartet sowohl für iOS als auch Android auch mit einem hervorragenden Multiplayer-Modus auf. Hier könnt Ihr mit der Club-Funktion eine eigene Online-Community gleichgesinnter Top-Rennfahrer erstellen und versuchen, Bestzeiten zu fahren und die besten Meilenstein-Belohnungen zu aktivieren, während Ihr in den Rängen der Bestenliste aufsteigt.

4,5 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: 2,69 Euro Android / 3,49 Euro iOS

In-App-Käufe: nein Riptide GP: Renegade für Android bei Google Play herunterladen

Riptide GP: Renegade für iOS im Apple App Store herunterladen Mario Kart Tour Nintendo weitet seine Expansion in den Play Store um den Rennspiel-Titel des Super-Mario-Franchise aus. Das Arcade-Rennspiel würfelt Euch mit Spielern aus dem Internet zusammen. Es gibt In-App-Käufe, aber auch ohne sie sorgt das Multiplayer-Rennspiel auf Eurem iPhone oder Android-Handset für reichlich Spielspaß.