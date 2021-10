Die besten Rennspiele für Android & iOS

Rennspiele sind eines der beliebtesten Genres, wenn es um Mobile Games geht. Wenn Ihr Euch gerne ans Steuer PS-starker, virtueller Vehikel setzt, seid Ihr hier genau richtig! Denn NextPit hat für Euch die besten Rennspiele für iOS und Android zusammengestellt. Dabei gibt es sowohl kostenlose Rennspiele als auch Games, für die Ihr ein paar Euro hinlegen müsst.

2. Need for Speed: No Limits Need for Speed: No Limits aus dem Google Play Store herunterladen Need for Speed: No Limits aus dem AppStore herunterladen NFS: No Limits wurde Anfang 2015 auf den Markt gebracht, hat aber bis Juni 2021 regelmäßige Updates erhalten. EA hat nicht nur die Engine und die Grafik aktualisiert, sondern auch nach und nach neue Autos, Strecken und zusätzliche Modi in das Spiel integriert. Es gibt jetzt einen Überlebensmodus, bei dem immer ein Fahrer aus einem Rennen herausgekickt wird. Auch Modifikationen für Eure Autos, darunter vornehmlich Luxushersteller wie Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Koenigsegg, Hennessey, gibt es inzwischen. Der Release von Need for Speed: No Limit war einer der heißerwartetsten Releases für Android, und die anhaltende Unterstützung macht das Game zu einem echten Fan-Favoriten. Mit realistischer Grafik und interessanten Strecken ist NFS: No Limits eines der besten Rennspiele für Smartphones und Tablets. Während das Spiel allerdings mit hervorragender Grafik und einem guten Gameplay punktet, ärgern sich viele Nutzer über die vielen In-App-Käufe. Das ist aber kein großes Wunder, schließlich wurde das Game von EA entwickelt.

4. GT Racing 2 GT Racing 2 aus dem Google Play Store herunterladen GT Racing 2 aus dem AppStore herunterladen GT Racing 2 ist ein weiterer Titel von Gameloft – dem Entwickler des oben erwähnten Asphalt 9 – und ist viel realistischer als sein Arcade-Bruder. Damit ist es einer der besten Rennsimulatoren für Smartphones. Wählt dabei aus einer Auswahl aus 71 Autos von 37 Top-Herstellern aus. Ihr könnt auf 13 Rennstrecken – darunter der echte Mazda Raceway oder sogar Laguna Seca – aus vier verschiedenen Blickwinkeln fahren und an mehr als 1.400 Rennen teilnehmen. Das Spiel wird zudem ständig mit neuen Inhalten aktualisiert, wobei jede Woche 28 neue Herausforderungen hinzukommen. GT Racing 2 ist ein großartiges Spiel, wenn Ihr die Leistung Eures Fahrzeugs in der Garage verändern wollt und Eure Änderungen auf der Rennstrecke in der realistischsten Rennsimulation für iOS und Android ausprobieren wollt.

5. Traffic Rider Traffic Rider aus dem Google Play Store herunterladen Traffic Rider aus dem AppStore herunterladen Traffic Rider ist ein rasantes, unterhaltsames Spiel für User, denen "professionelle Rennspiele" zu langweilig sind. Denn in diesem Spiel fahrt Ihr mit einem Motorrad oder einem Roller durch die Stadt, während Ihr dem Verkehr ausweichen und darauf achten müsst, dass Ihr nicht mit anderen Fahrzeugen zusammenstoßt. Das Spiel hat auch einen Karrieremodus und einen Endlosmodus, in dem Ihr so lange fahren könnt, bis Euch langweilig wird.

6. Horizon Chase Ladet Horizon Chase aus dem Google Play Store herunter Ladet Horizon Chase aus dem AppStore herunter Horizon Chase ist ein Rennspiel, das versucht, die Renntitel der 80er und 90er Jahre nachzuahmen. Die Mechanik unterscheidet sich von allen anderen Rennspielen auf dieser Liste, da die Steuerung stark vereinfacht ist. Dank der ausgezeichneten Musik und der Retro-Grafik bietet es jedoch nicht nur eines der interessantesten, sondern auch eines der besten Rennerlebnisse auf Android & iOS.

7. Beach Buggy Blitz Beach Buggy Blitz aus dem Google Play Store herunterladen Beach Buggy Blitz aus dem AppStore herunterladen "Blitz" ist der neueste Eintrag in der Beach Buggy Racing-Serie und folgt der gleichen Mechanik wie beispielsweise Mario Kart oder Crash Team Racing. Es handelt sich um ein Rennspiel, das absichtlich ein wenig simpler ist und bei dem der Spaß im Vordergrund steht. In den Rennen gibt es Gegenstände, die eingesammelt werden können und mit denen man andere Gegner angreifen oder abwehren kann. Das Game sieht auf Tablets hervorragend aus, ist aber auch auf Smartphones gut spielbar.

9.#DRIVE Ladet Euch #DRIVE aus dem Google Play Store herunter Ladet Euch #DRIVE aus dem AppStore herunter Wenn Ihr ein Fan von endlosen Fahr- und Rennspielen seid, dann wird Euch dieses Spiel namens #DRIVE sicher gefallen. Das Mobile Game ist stark von den Actionfilmen der 70er Jahre beeinflusst und ist dadurch echt cool! Alles, was Ihr tun müsst, ist, einen Koffer auszuwählen, ein Ziel zu wählen und loszufahren. Achtet aber darauf, keine Hindernisse zu treffen. Derzeit hat das Spiel eine Bewertung von über 4,5 Sternen im Google Play Store.