Verbände mit Missbrauchsbeschwerde gegen Apple

Acht Verbände haben eine Missbrauchsbeschwerde gegen Apple eingereicht. Sie sehen sich einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt, da man zukünftig um Erlaubnis fragen müsse, um Nutzer quer über verschiedene Dienste und Websites verfolgen zu können. Die Furcht der Verbände: Viele Nutzer könnten diesem Wunsch widersprechen, was zu herben Einbußen beim Werbegeschäft führen dürfte.

Apple-Dienste angeblich von neuen Datenschutzrichtlinien ausgenommen

Der Vorwurf der Verbände, zu denen beispielsweise der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW, die Organisation der Mediaagenturen OMG, aber auch die Verlegerverbände BDZV und VdZ gehören, ist, dass Apple eigene Dienste von der neuen Datenschutzregelung ausnehmen würde. Es würden faktisch alle Wettbewerber von der Verarbeitung kommerziell relevanter Daten im Apple-Ökosystem ausgeschlossen, während Apple selbst erhebliche Mengen an Nutzerdaten sammle.

Laut Tagesschau.de setzte Apple entgegen, dass man glaube, dass “Privatsphäre ein grundlegendes Menschenrecht” sei. Die Daten gehörten den Nutzern und diese sollten selbst entscheiden können, wie sie ihre Daten verwenden wollten und von wem. Es gebe laut Apple Unterstützung von Behörden und Datenschützern für diese Funktion.

Neue Funktionen kommen in Kürze mit iOS 14.5

Mit dem nächsten Update für iOS und iPadOS führt Apple die verschärften Datenschutzrichtlinien ein. Diese sind allerdings schon seit über einem Jahr angekündigt. Wahrscheinlich rollt Apple 14.5 in den nächsten Tagen aus – NutzerInnen, die Teil des Apple Beta Programms sind, können seit gestern bereits auf die Version 14.6 zugreifen.

Für App-Anbieter sind das in der Tat schlechte Nachrichten. Damit diese den Nutzern von Apps personalisierte Werbung anzeigen können, müssen sie zukünftig explizit um Erlaubnis fragen. Wie sehr diese Funktion von Werbetreibenden und vor allem Datenbrokern missbraucht werden, haben wir kürzlich auch in diesem Beitrag behandelt. Diese Broker sammeln bis zu 5000 Datenpunkte über uns Nutzer – und zwar meist ohne das Wissen derer und auch dann, wenn die jeweiligen Apps gerade gar nicht verwendet werden.

Meine Meinung zum Schluss: Ist das ATT nun Fluch oder Segen?

Das neue Verfahren “App Tracking Transparency” (ATT) hat eine Menge Sprengkraft, so viel ist klar. Es birgt Gefahren für mehrere Branchen – auch für uns als NextPit.

Es muss aber aus meiner Sicht ein neuer, besserer Umgang mit unseren Daten her. Die Praxis, die sich in den letzten zehn Jahren im Netz herauskristallisiert hat, kann so nicht weitergehen. Wir brauchen einen anderen Umgang mit unseren Daten. Dass große Unternehmen uns so gläsern machen und so einen gigantischen Markt aufbauen konnten, der jährlich weit mehr als 100 Milliarden Dollar umsetzt, ist für mich erschreckend.

Ja, es wäre ein Missbrauch von Macht, würde Apple zwar Daten fleißig sammeln und diese danach zu Geld machen. Apples Geschäftsmodell ist nicht der Verkauf von Daten, sondern – im Gegenteil – der Vertrieb von Hardware, die in der Regel deutlich über dem Preispunkt der Konkurrenz liegt. Diese Preise lassen sich nur dann durchsetzen, wenn die Kunden dem Unternehmen auch voll vertrauen. Apple wird dieses Vertrauen also nicht leichtfertig verspielen.

Und wer schon mal Apple-Produkte eingerichtet hat, weiß, dass Apple immer schön brav fragt, ob man seine Nutzungsdaten anonymisiert teilen wolle, um die eigenen Produkte zu verbessern oder ob man den Standort teilen wolle. Sensible, persönliche Daten werden außerdem nie direkt an Apple übermittelt, sondern verbleiben verschlüsselt auf dem iPhone oder iPad.

Ich bin also gespannt auf die Reaktion des Kartellamts, das die Missbrauchsbeschwerde übrigens mit einem “das schauen wir uns erst einmal an” kommentierte. Für uns Nutzer hoffe ich, dass der Wilde Westen des Datensammelns vorbei ist und für uns als Medienbranche, dass wir neue, bessere Geschäftsmodelle finden und aufbauen können.

Wir brauchen ein besseres Internet. Wirklich!