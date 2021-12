Das sind die besten Android-Apps 2021

Google Play, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs NextPit, das mit seiner talentierten Besatzung das ganze Jahr lang unterwegs war, um neue App-Welten zu erforschen. Mit dieser App-Übersicht dringt Ihr in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Okay, diese Einleitung ist natürlich ebenso pathetisch wie falsch, denn wir dringen ja ganz sicher nicht in neue App-Welten vor, wenn wir Euch einen Messenger wie WhatsApp oder einen Browser wie Google Chrome für Euer Android-Smartphone vorstellen. Ich erkläre Euch also lieber nochmal vernünftig, was Ihr hier im Beitrag erwarten dürft beziehungsweise, für wen er gedacht ist:

Ihr habt vielleicht gerade ein Smartphone mit Android zu Weihnachten geschenkt bekommen, wollt Euch vom geschenkten Geld ein neues Handy zulegen, oder müsst gerade für einen Verwandten dessen Android-Device einrichten.

Je nach Hersteller ist da schon eine Menge vorinstalliert, darunter eventuell aber auch eine Menge Quatsch. Wieso sollte man aber die vorinstallierte App zum Fotografieren nehmen, wenn es doch viel bessere Alternativen gibt?

Also liefern wir Euch, nach Kategorien sortiert, einen Überblick über all unsere App-Übersichten und Bestenlisten, die wir auf NextPit veröffentlicht haben. Wollt Ihr also gerne mit dem Smartphone lernen, Euch organisieren, Netflix glotzen oder Sport treiben – dann ackert Euch durch die Kategorien oder springt direkt zum gewünschten Abschnitt.

Inhalt:

Personalisierung

Android gibt Euch viele Möglichkeiten an die Hand, Euer Smartphone zu personalisieren

Bevor Ihr mit Eurem neuen Device rumzaubert, gilt es vielleicht erst einmal, für die richtigen Basics zu sorgen. Welchen Look wünsche ich mir für den Homescreen, wie browse und tippe ich – ganz rudimentäre Dinge also. Wenn Ihr also den richtigen Dateimanager sucht, oder den vorinstallierten Launcher ersetzen wollt, werdet Ihr in folgenden Beiträgen fündig:

Kommunikation / Dating

Egal, ob private oder geschäftliche Kommunikation: Ohne Smartphone geht es kaum noch!

Mit das Häufigste, was oft bei den Anforderungen an ein neues Smartphone genannt wird: "Hauptsache, WhatsApp läuft!" Kommunikation ist natürlich das Grundbedürfnis schlechthin und das, mit dem wir auf unserem Handy täglich viel Zeit verbringen. Also findet Ihr passend zu diesem Grundbedürfnis hier Übersichten zu Apps, mit denen Ihr Kontakt aufnehmt – egal, ob es ums Chatten mit Freunden geht, um Videokonferenzen mit beruflichen Kontakten, oder auch bei der Kontaktaufnahme zwischenmenschlicher Natur.

Wollt Ihr also Eure Freunde mit unanständig langen Sprachnachrichten nerven, neue Menschen antexten oder Videokonferenzen per Smartphone meistern, kommen hier unsere Tipps für Euch:

Entertainment

Das Smartphone ist auch eine Entertainment-Maschine

"Let me entertain you"! Das ruft mir mein Smartphone täglich zu und ich lasse mich gerne von ihm entertainen. Wollt Ihr also Serien bingen, Musik hören (oder selbst singen), zocken oder lesen, dann werdet Ihr mit folgender Linkliste glücklich:

Foto

Besser knipsen mit der richtigen Software

Die Kamera ist ein weiteres Killer-Feature eines jeden Smartphones. Unsere Kamera-Blindtests zeigen Euch, was man heutzutage mit den Kamerasensoren in modernen Handys anfangen kann. Dabei kommt es nicht nur auf die Hardware an, sondern auch immer mehr auf die KI an Bord des Geräts und auf die Software.

Lest dazu auch: Die besten Kamera-Smartphones 2021: Die perfekte Knipse für die Hosentasche

Was die Software angeht, haben wir hier das komplette Rundum-Sorglos-Paket für Euch geschnürt: Unsere Bestenlisten verraten Euch, mit welchen Apps Ihr die besten Fotos macht, womit Ihr sie am besten betrachtet und sortiert, wie Ihr Eure Werke bearbeitet und wo Ihr sie zu guter Letzt hortet.

Produktivität / Business / Organisation

Das Handy fungiert u.a. auch als kleiner Einkaufshelfer

Immer häufiger wollen wir mit unserem mobilen Endgerät auch produktiv werden. Das gilt für den beruflichen Bereich und gleichermaßen auch für den privaten. Wenn Ihr also Tagesabläufe, Prozesse oder Eure Finanzen planen wollt, seid Ihr hier richtig. Aber auch, wenn es ums organisierte Einkaufen oder Heimwerken geht.

Gesundheit

Ran an den Winterspeck!

Wie gehen wir eigentlich mit unserem Körper um, was muten wir ihm zu? Zum Glück ist uns das Smartphone auch dabei eine Hilfe, wenn wir abnehmen wollen, einfach fitter oder entspannter sein möchten. Wollt Ihr nur eine App zum Schritte zählen, oder benötigt Ihr eine umfassende Fitness-Anwendung? Mit den folgenden Artikeln werdet Ihr fündig, versprochen!

Information

Das Wetter wird durch das Smartphone leider auch nicht besser

In Zeiten von Fake-News und Filterblasen wird es immer wichtiger, seriös informiert zu sein. Seid Ihr ebensolche Nachrichten-Junkies wie ich, solltet Ihr auf Euer Smartphone auch unbedingt die wichtigsten News-Apps und einen vernünftigen RSS-Reader am Start haben. Bei der Auswahl hilft Euch auch hier wieder der Klick auf die folgenden Beiträge.

Lernen

Zum Lernen müsst Ihr nicht in die Bibliothek

Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern. (Nelson Mandela)

Nelson Mandela war ein kluger Mann, also nehmt Euch dieses Zitat zu Herzen. Ob Ihr Euch nun Allgemeinwissen anlesen wollt, eine Sprache oder ein Musikinstrument lernen: Auch hier leisten Euch Android-Smartphones gute Dienste. Werft also einen Blick auf unsere App-Empfehlungen in folgenden verlinkten Artikeln – und bleibt bitte immer neugierig!

Damit beenden wir unseren Ausflug durch die vielen App-Kategorien. Wenn Ihr Euch durch all die Beiträge geackert habe, bin ich fast sicher, dass Euer Smartphone angenehm mit vielen tollen Apps gefüllt sein dürfte. Schlimmstenfalls ist es sogar so voll geworden, dass Ihr bereits darüber nachdenkt, wie Ihr Euer Handy wieder aufgeräumt bekommt.

Falls Euer neues Android-Gerät aber weiterhin nach mehr Apps und Games lechzt, empfehle ich Euch abschließend, jeden Tag bei NextPit vorbeizuschauen und unsere App-Kategorie im Blick zu behalten. Denn jeden Tag empfehlen wir Euch kostenlose Apps, zweimal pro Woche gibt es App-Listen mit Gratis-Downloads und am Wochenende kredenzt Euch Antoine immer wieder seine persönliche Sammlung, bestehend aus fünf App- oder Game-Empfehlungen.