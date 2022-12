pCloud im Test: Überzeugt die sichere Cloud im Alltag?

Wollt Ihr Eure Daten in der Cloud speichern, vertraut aber Anbietern wie Google, Apple & Co. nach etlichen Sicherheits-Skandalen nicht mehr? Dann könnte pCloud eine Alternative für Euch sein. Der Dienst speichert Eure Daten nicht nur verschlüsselt ab, er obliegt mit seinem Firmensitz in der Schweiz und Servern in Luxemburg auch europäischen Datenschutzgesetzen. Ob pCloud im Alltag überzeugt, verrät der NextPit-Test.

Serverstandort in Europa – Firmensitz in der Schweiz

Abos und Kapazitäten

Das wichtigste bei einem Cloud-Speicher: Wie viel Speicherplatz kann ich mit wie vielen Usern zu welchem Preis nutzen? Hier bietet pCloud die seltene Möglichkeit, Online-Speicher "auf Lebenszeit" zu kaufen und somit die fortlaufenden Kosten eines Abonnements zu vermeiden. Allerdings entpuppt sich der Begriff "Auf Lebenszeit" bei genauem Hinsehen weniger attraktiv als er zunächst scheint.

Gefällt:

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Auf Wunsch ohne fortlaufende Kosten

Abonnement auf Lebenszeit möglich (99 Jahre oder bis Tod des Kontoinhabers)

Zero-Knowledge-Verschlüsselung im pCloud-Encryption-Abo

Gefällt nicht:

Crypto-Ordner und Passwort-Manager per Zusatz-Option

Zahlungsmittel ein wenig eingeschränkt

Anders als viele etablierte Cloud-Anbieter steigt Ihr bei pCloud stets mit üppigen Speicherplänen ein. Schon das kostenlose Abo gewährt Euch Zugriff auf 10 Gigabyte Cloud-Speicher. Nehmt Ihr Kosten auf Euch, gibt's mindestens 500 Gigabyte, auf Wunsch könnt Ihr die Verfügbarkeit aber auch auf stolze 10 Terabyte erweitern. Entscheidet Ihr Euch als Geschäftsführer für den Business-Plan, gibt es sogar eine Option für unendlichen Online-Speicher. Was uns auch schon zur Dreifaltigkeit der pCloud-Abos bringt.

So unterscheidet der Anbieter in invididuelle Pläne, Familienpläne und Business-Abonnements. Die individuellen Pläne könnt Ihr dabei auf Wunsch jährlich abschließen. Für Familien gibt's wiederum nur Abonnements auf Lebenszeit und Unternehmen zahlen zwar entweder jährlich oder monatlich, müssen dabei aber pro Benutzer mit Kosten rechnen. Da pCloud seine Abonnement auf der eigenen Homepage sehr übersichtlich aufbereitet, spare ich mir eine genaue Ausdifferenzierung an dieser Stelle.

Über herkömmliche Browser könnt Ihr auf Eure Daten zugreifen. / © NextPit

Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang nämlich: Was bedeutet "Plan auf Lebenszeit" eigentlich? Laut Geschäftsbedingungen bezieht sich diese Aussage entweder auf einen Zeitraum von 99 Jahren oder bis zum Tod des Kontoinhabers – je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. pCloud bietet also eine starke Möglichkeit, die fortlaufenden Abokosten durch eine Einmalzahlung zu ersetzen. Rechnet Ihr zusammen, was iCloud, Google One oder weitere Alternativen über Jahre an monatlichen Kosten ansammeln, wird sich pCloud bei Bedarf durchaus amortisieren.

Vorausgesetzt das Unternehmen kann die nächsten 99 Jahre – oder eben bis zum Tod des Kontoinhabers – überdauern und stellt seinen Dienst vorher nicht ein.

Schon jetzt ein wenig umständlich ist, dass pCloud zwei Zusatz-Dienste anbietet, für die Ihr noch einmal an die Kasse müsst. "pCloud-Encryption" bietet Euch dabei eine passwortgeschützte Umgebung mit clientseitiger Verschlüsselung. Dateien werden also noch vor der Übertragung auf Eurem Smartphone oder dem Desktop-PC verschlüsselt – pCloud erfährt also zu keinem Zeitpunkt, welche Dateien Ihr hochladen wollt und wie diese zu entschlüsseln sind. In dieser Umgebung bietet pCloud folglich eine Zero-Knowledge-Verschlüsselung. pCloud Pass hingegen ist ein verschlüsselter Passwort-Manager, den Ihr zusätzlich buchen könnt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die recht eingeschränkte Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln. Ihr könnt per PayPal und über verschiedene Kreditkarten zahlen – schon die integrierten Zahlungsmethoden im Google Play Store und im AppStore von Apple unterstützt pCloud nicht.