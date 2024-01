Das Samsung Galaxy S24 kommt wohl mit einem KI-Fotoeditor

Samsung Galaxy S24 mit KI-Foto-Editor mit Google-Anleihen

Der Tippgeber Mystery Lupin hat auf X (ehemals Twitter) eine Liste der KI-basierten Funktionen des Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra veröffentlicht. Der Auszug hebt einige der Funktionen hervor, über die bereits in früheren Leaks spekuliert wurde. Er hingegen erwähnt aber zusätzlich eine neue generative Bearbeitung.

Demnach ist die Funktion sowohl für das Samsung Galaxy S24, S24+, als auch für das Samsung Galaxy S24 Ultra verfügbar. Sie beschreibt, wie man Objekte in Fotos verschieben oder entfernen kann. Anschließend kann sie auch die leeren Bereiche, die durch das Verschieben ausgewählter Objekte entstehen, in einen neuen Bereich außerhalb des Originalfotos mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugen und füllen.

Die Funktion ähnelt dem Magic Editor von Google, einer exklusiven Funktion des Google Pixel 8 Pro (Test), die bekanntlich ebenfalls auf generativen KI-Funktionen basiert. Mountain View hat in einem Beispiel das KI-Feature vorgeführt, und sogar fehlende Bereiche von Objekten wie Bänke und Luftballons konnten dabei generiert werden. Vermutlich wird Samsungs generative Funktion genauso leistungsfähig sein wie der Magic Editor.

Der KI-basierte Magic Editor von Google kann leere Bereiche und vollständige Objekte generieren. / © Google

In der Beschreibung steht auch, dass die Nutzung von "Generative Edit" auf dem Samsung Galaxy S24 voraussetzt, dass man sich mit einem Samsung-Konto anmeldet und eine aktive Internetverbindung herstellt. Das deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen vollständig integrierten KI-Prozess handelt, sondern die Cloud benötigt wird, um vollständig die gewünschten Ziele zu erreichen. Eben ähnlich wie beim Magic Editor auf dem Google Pixel 8 Pro.

Die übrigen aufgelisteten Funktionen erscheinen als Geräte eigene Fähigkeiten, darunter "Live Translate", das in die Samsung Telefon-App integriert ist, "Nightography Zoom" dient für gezoomte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und hoher Auflösung. Es gibt auch eine nicht bildgebende Funktion namens "Screen Display", die stabile Bildraten und eine optimierte Helligkeit beim Spielen oder Streaming bietet.

Jüngsten Berichten zufolge wird Samsung am 17. Januar in San Jose (Kalifornien) eine Veranstaltung abhalten, auf der die Galaxy-S24-Serie und möglicherweise auch der Fitness-Tracker Galaxy Fit 3 angekündigt werden sollen. Interessanterweise werden das Samsung Galaxy S24 und das Galaxy S24+ in einigen Märkten mit einem Exynos-2400-Prozessor ausgestattet sein, was darauf hindeutet, dass die Galaxy AI nicht ausschließlich auf die Snapdragon-Modelle beschränkt ist.

Werden Euch diese KI-Erweiterungen davon überzeugen, auf das Samsung Galaxy S24 umzusteigen? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.