Kein Galaxy S25+ auf Samsungs Release-Plan

Jedes Jahr im Juli nimmt Samsung Geräte, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen sollen, in seine IMEI-Datenbank auf. Das war in den letzten Jahren auch bei der Galaxy-S-Reihe der Fall, wo zuletzt die drei Galaxy-S24-Modelle Mitte 2023 in der Datenbank auftauchten.

Neueste Erkenntnisse von Android Headlines, die Zugriff auf die Datenbank haben, zeigen jedoch, dass für 2025 nur zwei Modelle des Galaxy S25 gelistet sind. Dabei handelt es sich um das SM-S931 und das SM-S938, von denen aufgrund der üblichen Namenskonvention angenommen wird, dass wir es mit dem Galaxy S25 und dem Galaxy S25 Ultra zu tun haben. Möglich also, dass das Galaxy S25+ von Samsung begraben wurde.

Warum Samsung möglicherweise aufs Galaxy S25+ verzichtet

Es gibt zwar keine weiteren Leaks bislang, die diese These stützten. Aber zumindest wurde Anfang des Jahres gemunkelt, dass das Galaxy S25 ein größeres 6,4-Zoll-Display erhält.

Gerüchten zufolge soll das Galaxy S25 ein größeres 6,4-Zoll-Display haben, 0,2 Zoll mehr als das Galaxy S24 (siehe Bild). / © nextpit

Damit befindet sich die Größe ziemlich genau zwischen den 6,2 Zoll des Basismodells und den 6,7 Zoll des Galaxy S24 (Test). Interessanterweise wurde diese Behauptung vom Galaxy Club schnell widerlegt. Laut der niederländischen Publikation wird das Galaxy S25+ mit der Modellnummer SM-S936 im nächsten Jahr doch an der Seite von Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra erscheinen.

Ungeklärt bleibt jedoch, wieso das Galaxy S25+ nicht in der Datenbank auftaucht. Damit bleiben wir hier erst einmal noch im Unklaren – möglicherweise noch bis Januar, denn da erst werden die neuen Flaggschiffe vorgestellt.

Haltet Ihr es für sinnvoll, wenn Samsung nächstes Jahr nur das Galaxy S25 und das Galaxy S25 Ultra herausbringt? Wir wollen Eure Antworten hören.