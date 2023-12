Das Samsung Galaxy S24 erhält KI-Unterstützung von Google Bard

Samsung Galaxy Unpacked 2024

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass das Unpacked-Event am 17. Januar 2024 in San Jose, Kalifornien stattfinden wird. Der Leaker Evan Blass untermauert diese Vermutung, indem er einen kurzen Clip auf X (ehemals Twitter) teilt, der Teil eines Countdowns für die kommende Veranstaltung zu sein scheint.

Allen Anschein nach wurde der Beitrag, der den genauen Zeitplan für das Event am 18. Januar um 3:00 Uhr morgens (südkoreanische Ortszeit) enthüllte, wieder entfernt. Das bedeutet, dass der Unpacked Event dann am 17. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Außerdem wurde ein Timer angehängt, der auf die Sekunde genau angibt, wann die Galaxy-S24-Präsentation beginnen wird. Ein Hinweis auf eine Livestream-Option, gab es ebenfalls.

Samsungs Galaxy S24 Unpacked zeigt, dass die Galaxy AI im Mittelpunkt stehen wird. / © X/u/EvanBlass

Der geleakte Teaser zeigt zudem eine Animation mit Sternen, die sich in einen Text mit den Worten "Galaxy AI is coming" verwandeln. Interessanterweise ähneln die Sterne dem Icon-Branding von Google Bard, obwohl die Farbtöne anders sind. Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung, ob Samsung in den kommenden Galaxy-Flaggschiff-Smartphones eine wie bei dem Google Pixel 9 erwartete Gemini betriebene KI einsetzen wird. Dennoch deutet der Teaser höchstwahrscheinlich auf diese Möglichkeit hin.

Samsung Galaxy S24 mit Google-KI?

Es wird erwartet, dass Samsungs Galaxy-S24-Trio mit generativen KI-Funktionen ausgestattet sein wird, die unter anderem die Erstellung von Hintergrundbildern und Echtzeit-Übersetzungen ermöglichen. Das Samsung Galaxy S24 wird in den USA von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben werden, wobei einige Länder die Exynos 2400 Variante erhalten werden. Außerdem sind für das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra größere RAM- und Speicherkonfigurationen geplant.

Anfang dieser Woche sind angeblich offizielle Bilder des Galaxy S24 aufgetaucht, die neue Farben, ein aktualisiertes Design mit flacheren Rahmen und dünneren Rändern bestätigen. Die gesamte Galaxy-S24-Serie soll viele Konkurrenten unterbieten, indem sie die Preisstruktur des Galaxy S23 aus diesem Jahr beibehält.

Glaubt Ihr, dass das Galaxy S24 ein spannendes Upgrade des Galaxy S23 sein wird? Schreibt es uns unten in die Kommentare.