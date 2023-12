Withings ScanWatch 2 zu Weihnachten: Gratis Armband sichern!

Bei Withings könnt Ihr Euch die ScanWatch 2 passend zu Weihnachten in einem ganz besonderen Angebot sichern. Denn mit dem Kauf der neuen Smartwatch des Herstellers erhaltet Ihr ein gratis Armband zum Wechseln dazu. Zudem zahlt Ihr für beide Größenvarianten der ScanWatch 2 derzeit denselben Preis. Nachfolgend haben wir alle Infos zum Angebot noch einmal für Euch aufbereitet.

Fehlt Euch noch das passende Weihnachtsgeschenk, hält Withings eventuell genau die richtige Aktion für Euch parat. Der Hersteller hat mit seiner neuen ScanWatch 2 erneut eine spannende, hybride Smartwatch auf den Markt gebracht, die nicht nur über ein unglaublich gutes Design, sondern auch zahlreiche moderne Sensoren verfügt. Während der Weihnachtsaktion des Herstellers* gibt es bis zum 26. Dezember 2023 die Smartwatch mit 42-mm-Gehäusedurchmesser für 349,95 Euro und zusätzlich bekommt Ihr noch eines von 16 Armbändern gratis dazu.

Affiliate Angebot Withings ScanWatch 2 Kauft Ihr die Smartwatch, gibt es noch eines von 16 Armbändern gratis dazu.

Bei der ScanWatch 2 erwartet Euch ein klassisches Uhrendesign. Das Display ist leicht ablesbar und die Bedienelemente sind dank digitaler Krone einfach zu bedienen. Doch neben einem schicken Look hat die Smartwatch auch einiges auf dem Kasten. So habt Ihr verschiedene Möglichkeiten, auf Eure Gesundheitsdaten zuzugreifen, wie etwa ein CSV-Format zum Downloaden. Ein weiteres Highlight ist zudem die Akkulaufzeit von bis zu 26 Tagen – am Stück.

Mit der digitalen Krone könnt Ihr durch die Optionen des Systems navigieren. Darunter befindet sich der Anschluss für das Ladegerät / © nextpit

Die Withings ScanWatch 2 verfügt über zahlreiche Sensoren, die etwa den Zyklus tracken oder genaue EKG- und SpO2-Messungen vornehmen. Zudem integriert das System die Schwankungen Eurer Körpertemperatur. Auch Schlaftracking und verschiedene Fitness-Tools stehen Euch zur Verfügung. Natürlich erwarten Euch noch mehr Features, die Euch meine Kollegin Camila in Ihrem Test zur ScanWatch 2 ausführlich erklärt.

Darum lohnt sich diese Withings-Aktion für Euch

Die UVP der Uhr liegt bei rund 350 Euro. Ihr zahlt hier denselben Preis, allerdings kostet Euch ein Armband in der Regel ebenfalls 50 Euro. Der bisherige Bestpreis für die Uhr lag mit 299 Euro nur einen Euro darunter. Effektiv erhaltet Ihr bei diesem Deal also einen Tiefstpreis. Die Aktion gilt zudem auch für die ScanWatch Light. Die Smartwatch fokussiert sich ebenfalls sehr auf eine gut durchdachte Gesundheitsüberwachung, kostet Euch jedoch nur 249,95 Euro.

Auch hier bekommt Ihr ein gratis Armband als Dankeschön obendrauf. Möchtet Ihr also eine Smartwatch, die Euer Handgelenk nicht komplett vereinnahmt und gleichzeitig unglaublich viele Daten zu Eurer Gesundheit liefert, solltet Ihr hier zugreifen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Steht die Withings ScanWatch 2 auf Eurer Wunschliste? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Withings. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.