Obwohl das Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) mit gezielten Änderungen an der Kamera auf den Markt kam, hatte das Gerät von Anfang an mit Problemen bei der Bildverarbeitung zu kämpfen, darunter uneinheitliche Details bei Zoomaufnahmen und ein ungenauer Weißabgleich. Berichten zufolge wird Samsung einige dieser Probleme mit einem Software-Update beheben, das im August erscheint.

Welche Kameraprobleme des Galaxy S24 werden mit dem August-Update behoben?

Laut dem bekannten Leaker Ice Universe on X wird das Galaxy S24 Ultra ein August-Update erhalten, das wahrscheinlich in Form von One UI 6.1.1 auf Basis von Android 14 erscheint. Die Firmware soll zahlreiche Kameraverbesserungen mit sich bringen, darunter eine bessere Verwaltung des Weißabgleichs und der Belichtungsstufen in Bildern.

Außerdem gibt es Optimierungen bei HDR für Fotos und der Gesichtserkennung. Letzteres könnte eine präzisere Fokussierung und eine natürlichere Wiedergabe von Gesichtern bedeuten. Gleichzeitig sollten die Nutzer:innen auch eine bessere Handhabung des Videozooms und eine insgesamt verbesserte Bildverarbeitung erwarten.

Samsungs Galaxy S24 Ultra verzichtet auf das 10-fach-Kameramodul und verwendet stattdessen einen 5-fach-Sensor. / © nextpit

Die Behebung der angeblich uneinheitlichen Details bei der Verwendung der verschiedenen Zoomstufen, insbesondere bei 10x und höher, stehen allerdings nicht auf der Liste, ergänzt der Leaker. Es wird vermutet, dass dies in einer anderen Firmware nachgeliefert wird und auch die Optimierung des Nachtmodus beinhaltet.

Erhält das Galaxy S24 (Plus) die gleichen Korrekturen?

Leider ist nicht klar, ob das Galaxy S24 (Test) und das Galaxy S24+ (Test ) von denselben Kameraoptimierungen profitieren werden, die für das Galaxy S24 Ultra vorgesehen sind. Wie ich die Südkoreaner kenne, werden diese Modelle höchstwahrscheinlich einige nützliche Optimierungen erhalten, wenn auch auf einem anderen Niveau.

Das Update soll das Galaxy S24 Ultra irgendwann im August erhalten, nachdem das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 auf den Markt gekommen sind, die mit One UI 6.1.1 starten dürften. Neben diesen Kamerafixes wird das Update auch den monatlichen Sicherheitspatch und vielleicht einige neue Funktionen enthalten, die für die nächste Generation der faltbaren Galaxy-Smartphones geplant sind.

Nutzt Ihr das Galaxy S24 Ultra als Alltagsgerät? Welche anderen Probleme sollte Samsung Eurer Meinung nach noch beheben?