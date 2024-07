Neben den KI-Funktionen von Apple Intelligence hat Apple auch eine aktualisierte Version von Siri vorgestellt, die angeblich noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ein neues Gerücht besagt, dass viele der neuen Funktionen des Assistenten nicht mehr in diesem Jahr auf das iPhone kommen.

Die Funktionen der verbesserte Siri kommen teils erst 2025

Mark Gurman von Bloomberg zitierte über seinen "Power On"-Newsletter eine ungenannte Quelle, laut der die meisten der neuen Siri-Funktionen zuerst in iOS 18.4 Beta erscheinen – also in einer Version, die Entwicklern und Testern voraussichtlich im Januar 2025 zur Verfügung steht.

Erst im Frühjahr 2025 irgendwann sollen diese Funktionen dann in der endgültigen Version der Firmware für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Es heißt, dass sich diese wichtigen Siri-Funktionen verzögern, einschließlich der Unterstützung für Onscreen-Awareness und das Ausführen von Aktionen in und zwischen Erst- und Drittanbieter-Programmen auf dem iPhone.

Siri dürfte ein nützlicher und intuitiver Bestandteil der Nutzung von Apple-Gadgets werden – also wenn die neuen Features erst mal da sind. / © Apple

Im Wesentlichen geben diese Funktionen Siri einen breiteren Zugriff auf Inhalte in verschiedenen Apps und nutzen diese, wenn sie von den Nutzern angeforderte Aktionen ausführen. So könnt ihr den Assistenten zum Beispiel bitten, den Song abzuspielen, den euer Kontakt in iMessage empfohlen hat, oder Siri befehlen, bestimmte Fotos an einen Empfänger zu senden, ohne einen Finger zu rühren.

Was Siri in diesem Jahr wahrscheinlich erwartet

Gurman fügte hinzu, dass durchaus einige Verbesserungen für dieses Jahr in der Pipeline sind. Dazu gehören die neu gestaltete Animation, wenn Siri benutzt wird, sowie die Integration von ChatGPT in Apples Assistenten. Diese beiden Änderungen sind wahrscheinlich Teil des iOS-18-Updates, das im Herbst erscheinen soll.

Es ist noch unklar, welche dieser kommenden Siri-Upgrades europäischen Nutzern zunächst vorenthalten bleiben. Apple kündigte ja bereits an, dass man Apple Intelligence, das neue iPhone Mirroring und das aktualisierte ScreenPlay-Tool in Europa aufgrund des Digital Markets Act zunächst nicht veröffentlichen wird.

Mit diesen Entwicklungen wird Apples Einführung von Apple Intelligence zu einem langwierigen und lückenhaften Unterfangen, vor allem wenn man bedenkt, dass die KI nur mit dem iPhone 15 Pro (Test) und der neuen iPhone 16-Serie kompatibel ist.

