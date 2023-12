Gibt es zum Galaxy-S24-Unpacked-Event eine große Preis-Überraschung?

Die Preise des Samsung Galaxy S24, S24+ und Galaxy S24 Ultra

Laut der Verkaufsstelle Hankyung wird die gesamte Galaxy-S24-Serie das Gleiche kosten wie die Galaxy-S23-Serie Anfang dieses Jahres. Das bedeutet, dass die Basisversion des Galaxy S24 vermutlich 799 US-Dollar kosten wird, während das Galaxy S24+ für 999 US-Dollar zu haben sein wird. Außerdem wird das Galaxy S24 Ultra als Premiummodell 1.199 US-Dollar kosten. Natürlich können die Preise für andere Regionen noch variieren.

Noch besser: Die Publikation Windows Report hat bereits die angeblichen Spezifikationen des Galaxy S24-Trios mit verbesserten Speicherkonfigurationen veröffentlicht. Es wird vermutet, dass das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra mit 12/256 GB RAM und Speicher ausgestattet sein werden, was eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorgängermodellen darstellt.

Offiziell aussehendes Rendering und Farben des Samsung Galaxy S24 Ultra und seines S Pen. / © WindowsReport

Der Schritt soll die Verkaufszahlen der nächsten Generation der Galaxy-S-Reihe gegenüber dem Vorgängermodell verbessern. Samsung hat sich zum Ziel gesetzt, 10 Prozent mehr Einheiten des Galaxy S24 gegenüber dem Vorgänger, dem Samsung Galaxy S23 zu verkaufen. Gleichzeitig will das Unternehmen mit seiner Preisstrategie die Konkurrenten unterbieten, nachdem Google mit dem Pixel 8 und Apple mit dem iPhone 15 Pro Max die Preise erhöht haben.

Samsung Galaxy S24: neue Funktionen, Markteinführung und Erscheinungsdatum

In den USA werden alle Galaxy-S24-Modelle von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben, während auf anderen Märkten das Galaxy-S24-Basismodell und das Galaxy S24+ mit einem Exynos-2400-Chipsatz ausgestattet sein werden. Für die beiden letztgenannten Modelle gibt es außerdem größere Akkukapazitäten. Das Ultra hingegen soll ein aktualisiertes Kamerasystem exklusiv erhalten, was auf lohnenswerte Verbesserungen hindeutet.

Es wird erwartet, dass Samsung am 16. Januar 2024 ein Unpacked-Event in San Jose veranstaltet, auf dem das Trio vorgestellt werden soll. Nach allem, was wir wissen, sollten die Vorbestellungen sofort nach der Ankündigung beginnen und die Geräte werden bereits am 26. Januar 2024 in den Läden stehen.

Wir wollen wissen, was Ihr über die möglichen Preise des Galaxy S24 denkt. Glaubt Ihr, dass Samsung hier mit seiner Strategie einen Vorteil hat? Teilt uns gern Eure Antworten in den Kommentaren mit.